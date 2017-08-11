Школьные каникулы для работающих мам: как справиться летом?

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Если для детей школы закрываются на лето, для многих взрослых работа продолжается. Как выходят из положения родители из разных стран? Вот что рассказали мамы из России, Британии, Грузии и Китая.

Линн Пирсон (Уэльс, Великобритания)

Логопед, автор семейного блога Raising my autistic son

Летние каникулы: шесть недель, с конца июля по начало сентября

Я работающая мама четверых детей. В Британии родителям, которые работают, часто приходят на помощь ясли и воспитатели, которые смотрят за детьми у себя на дому, - пока дети не пошли в школу. Если не считать астрономических затрат, это очень удобно, потому что целый год не нужно волноваться о том, с кем оставить ребенка.

Но как только дети идут в школу[в Британии это происходит в возрасте четырех лет], то начинается совсем другая история.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Совет от Линн Пирсон: придумайте семейные ритуалы

Как родителям продолжать работать во время школьных каникул? Самый лучший план - это стать гением логистики, чтобы и не обанкротиться, и не потерять рассудок. Вот несколько советов:

1. Не стоит закапывать голову в песок - летние каникулы начнутся, хотите вы этого или нет! Планируйте заранее.

2. Если вы работаете неполную неделю, и у вас есть друзья, которые тоже работают неполную неделю, но в другие дни, вы можете помочь друг другу. Само собой, лучший вариант, когда и дети между собой ладят! Я так делаю уже несколько лет, и те дни, когда все дети дома у нас, - это дни радостного хаоса, где я в меньшинстве.

3. Если вы из тех везучих людей, которые живут недалеко от бабушек и дедушек, то отправить детей к ним на периоды по несколько дней - это хороший вариант для всех. Мы обычно возим детей к бабушкам и дедушкам по одному или по двое. Это означает, что свои выходные я провожу за рулем, в поездках из одного конца страны в другой, доставляя и забирая обратно членов своей семьи в разных комбинациях. Но это также означает, что я не теряю свою работу!

4. Съездите в семейный отпуск, если получится. Неделя или две вдали от дома посередине каникул помогут все сбалансировать.

5. Придумайте семейные ритуалы, которых все будут с нетерпением ждать. Мои дети уже тинейджеры, но я знаю, что этим летом, как обычно, они ожидают, что мы поедем на день в Уитби (прибрежный город на востоке графства Йоркшир) и проведем там время точно так же, как в прошлом году и как в предыдущие годы перед этим. Пикник на пляже, купание в море, поход в местный книжный магазин с хорошим выбором книг, а в самом конце дня - обязательные фиш-энд-чипс на побережье в компании хищных чаек. Что может быть лучше!

6. И последнее, пусть вас поддерживает тот факт, что не успеете вы и оглянуться, как снова начнется школа!

Анна Красильщик (Москва)

Писатель, редактор, автор блога "Дети как дети"

Летние каникулы: три месяца, с июня по сентябрь

Правообладатель иллюстрации Ksenia Plotnikova Image caption Анна Красильщик: бабушки-дедушки, няня, дача и поход

Сначала я не работала и сама сидела на даче с детьми, но, когда Соне исполнилось четыре, а Пете - год, я уже работала по полной программе.

К счастью, весной у нас появилась няня Русико - и не просто няня, а настоящая Мэри Поппинс, спасение и радость нашей семьи. Русико жила с детьми на дачах - с одними бабушками-дедушками и с другими бабушками-дедушками, - пекла хачапури, эклеры, торты, пирожки со всеми мыслимыми и немыслимыми начинками. Толстели дети, толстели все родственники, и все были совершенно счастливы.

Потом Русико уехала, и появилась другая няня. Она, правда, была довольно бестолковая и говорила: "Как я буду жить на даче? Я ведь очень боюсь комаров". Кроме того, она умела готовить только картошку, и с тех пор Петя картошку не ест. В общем, мы перебивались бабушками и дедушками, а в августе я ездила с детьми в Прибалтику, где мы втроем прекрасно проводили время.

Этим летом у меня родился еще один сын Федя, и теперь у нас не две дачи, а целых три: дача бабушки и дедушки Сони с Петей, дача бабушки и дедушки Феди и моя. Приходится совмещать.

Кроме того, этим летом вдруг оказалось, что старшие дети почти выросли: Соня ездила с моими родителями в Италию, а потом поедет с другой бабушкой в Латвию, Петя пойдет с моими родителями в поход в Псковскую область. У нас появилась няня Валя, такая же прекрасная, как Русико: в промежутках между этими поездками она жила с детьми на дачах, варила прекрасные супы, собирала пазлы и читала вслух "Гарри Поттера".

Я же взяла декрет и вскармливаю младенца Федю. Работать, конечно, было гораздо проще.

Дун На (Пекин, Китай)

Менеджер по авторским правам в издательском доме

Летние каникулы: около двух месяцев, июль - август

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дун На: каникулы - это дополнительные занятия

Мои дети еще не ходят в школу, дочке три года, а сыну год, и сейчас мне с ними много помогают мои родители. Хотя родителям тяжело, и мы все ждем, когда начнутся дошкольные занятия [для детей возраста 3-6 лет].

Мы понимаем, что начинать формальное образование слишком рано - не полезно в целом, но чувствуем, что вынуждены следовать сложившимся негласным правилам, чтобы не подвести своих детей.

Самые долгие школьные каникулы - летние, они длятся около двух месяцев. Но ожидается, что даже во время каникул дети должны учиться: ходить на дополнительные занятия или к репетиторам.

Существует масса разных групп и кружков с образовательным уклоном - они начинаются буквально с трех месяцев и, конечно, продолжаются в школьном возрасте.

Конкуренция в наши дни так высока, что вся система образования страдает, и всем кажется, что нужно следовать этим правилам, чтобы не остаться позади.

Нино Коколия-Арунашвили (Тбилиси, Грузия)

Референт директора Национального Музея Грузии

Летние каникулы: три месяца, с июня по сентябрь

Правообладатель иллюстрации Nino Kokolia Image caption Нино Коколия-Арунашвили: занятость детей летом - очень актуальный вопрос

Я работающая мама троих деток, 13, 12 и 6 лет. Работа у меня очень ответственная и напряженная. Хотя нам положен отпуск в 24 рабочих дня, не получается брать их разом, приходится отпуск дробить.

Посему занятость детей летом - очень актуальный вопрос. Обычно записываю детей на летние занятия, например, по языку или по информатике.

Вечером, после работы есть возможность вывести детей в парк, в аквапарк, на озеро. В выходные - на природу или на речку.

Так же очень помогают бабушки, поскольку могут на неделю-другую вывести детей из душного города. В отпуск везем детей на море, дней на 10.

Наталья Новикова (Москва)

Врач-остеопат

Летние каникулы: три месяца, с июня по сентябрь

Правообладатель иллюстрации Natalia Novikova Image caption Наталья Новикова: с гибким графиком работы проще

Я живу одна с двумя дочками, им 10 лет и 4 года. График работы у меня свободный, я сама составляю себе расписание, поэтому мне, наверное, в чём-то проще, чем другим.

В те дни, когда я работаю, я заранее договариваюсь или с няней, которая у меня поделена с подругой, или с бабушками и дедушками. Старшая дочка остаётся дома одна, с младшей пока надо, чтобы кто-то был. Но как-то получается, что кто-то да может.

Ещё недавно две недели старшая дочка ходила в городской лагерь, с 9:00 до 19:00 у них были занятия, они снимали кино. Я наняла девушку, которая с утра ее отвозила на занятия, потому что дорога туда занимала час, и часть пути на метро.

Младшую недавно забирал ее папа на неделю на дачу. Сейчас я сама с ними на даче и несколько раз в неделю езжу на работу в Москву, в это время с ними остаётся моя мама, которая взяла отпуск на неделю.

Как справляетесь со школьными каникулами вы? Пожалуйста, поделитесь своими историями в комментариях!