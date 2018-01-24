Пианист устал: Артемий Троицкий о концертах Элтона Джона

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Моё последнее впечатление от Элтона Джона - совсем недавнее. Смотрели мы со старшими детьми фильм-боевик "Kingsman: The golden circle" - нечто среднее между кинокомиксами про Супермена и галантными приключениями Джеймса Бонда.

И вот там, в качестве пленника-заложника главного злодея (точнее, злодейки) вдруг появляется Элтон Джон собственной персоной. Причём в самом классическом, прямиком из 70-х, своём обличье: феерическом клоунском костюме, диковинных очках, с растрёпанной, как у безумного профессора, шевелюрой. И зовут его там в фильме - "Элтон Джон"!

Я был совершенно уверен, что это ряженый, и удивлялся тому, как это знаменитый музыкант такое издевательство допустил - тем более, что роль была сугубо комичной, даже пародийной, и в адрес "Элтона Джона" постоянно отпускались (в том числе и им самим) грубые шуточки на гомосексуальную тему...

Лишь досмотрев фильм до самого конца (что было нетрудно), я, к полному собственному изумлению, обнаружил в титрах "В роли Элтона Джона - Элтон Джон". Я был обескуражен и, помню, подумал: "Или он так любит своё развесёлое прошлое, что не может упустить шанса лишний раз покуражиться, или наоборот - оно ему настолько осточертело, что не жалко превратить легендарный образ в шутовской скетч".

И вот сегодня Элтон Джон объявил, что ездить на гастроли больше не будет, правда, только после прощальных 300 дат.

Учитывая то, что артисту в марте прошлого года исполнилось 70 лет, ничего сенсационного в этом заявлении нет. На сцене он не показывался уже довольно давно - с апреля 2017 года, когда во время гастролей по Южной Америке, конкретно в Сантьяго-де-Чили, подхватил какой-то нехороший вирус и даже попал на несколько дней в больницу для прохождения интенсивной терапии.

Не думаю, что это было лёгким решением для сэра Элтона - и не потому, конечно, что отмена турне пошатнёт его материальное положение - как это случилось со многими музыкантами из числа "старых рокеров", которые вынуждены были расчехлить гитары и податься на заработки, когда интернет подорвал их доходы от продажи дисков.

Состояние пианиста оценивается в 200 с лишним миллионов долларов - для пенсии, да и на чёрный день этого более чем достаточно. Нет, штука в том, что Элтон Джон просто очень любит (любил?) выступать на сцене.

Впервые увидел Элтона "живьём" я, естественно, в 1979 в Москве, в давно снесённом и позабытом Концертном зале "Россия", во время его первых советских гастролей - организованных, кстати, при самом непосредственном участии Би-би-си.

За кулисами до тела Элтона меня, к сожалению, не допустили, но с барабанщиком Реем Купером и тур-менеджером Харви Голдсмитом (не путать с Вайнштейном, хотя лёгкое внешнее сходство наблюдается) пообщаться удалось.

Я тогда ещё не знал, как выкладываются западные "звёзды" на каждом концерте, и выступление Элтона показалось мне невероятно вдохновенным.

И я спросил Харви: "Этот концерт в Москве какой-то особенный для Элтона Джона?" На что тот ответил: "Парень, да он просто чертовски любит это дело!"

Любовь к "этому делу" приобрела у Элтона Джона и неоднозначную обратную сторону - некоторую неразборчивость и всеядность. Я не думаю, что тут дело в жадности - но что, чёрт возьми, могло заставить великого (без кавычек) артиста, избалованного всеми эксцессами популярности, выступать на корпоративах в России?

Строго говоря, и основная концертная деятельность Элтона Джона последних лет - шоу The Million Dollar Piano на сцене казино Caesars Palace в Лас-Вегасе - вряд ли упрочило культовый статус музыкального гиганта.

А вообще, всё не так уж страшно и грустно! Во-первых, Элтон Джон остаётся звукозаписывающим артистом. (Как мы помним, отказавшись от гастролей, "студийные" Beatles только выиграли). Кстати, студийные альбомы Элтона, общее число которых уже перевалило за три десятка, в последние годы заметно прибавили в качестве: сотрудничество с рокером Леоном Расселом и замечательным американским продюсером Ти-Боун Уокером сделало музыку поп-ветерана более искренней и "мускулистой".

Во-вторых, уходит Элтон со сцены не сразу, а после окончания "прощального" гастрольного тура, который продлится несколько лет.

В-третьих, в заявлении артиста прямо говорится, что он не исключает и новых небольших серий концертов.

Наконец, в-четвёртых, всем памятна история Фрэнка Синатры, дававшего "последнюю гастроль" около полудюжины раз. Да и опыт Иосифа Кобзона подсказывает, что рано печалиться.