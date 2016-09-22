"Золотой абрикос" – как Армения видит себя через кинофестиваль

Абрикос по латыни называется Prúnus armeniáca, то есть армянская слива. Появился этот фрукт вовсе не в Армении, но именно из Армении он был завезен (по легенде Александром Македонским) в Европу.

Что позволило Армении считать сладкий сочный плод "своим", а организаторам международного кинофестиваля в Ереване - присвоить своему кинофоруму аппетитное название "Золотой абрикос".

В день открытия десятки корзин с абрикосами заполнили площадь у храма Святой Анны в самом центре Еревана - подходи, наслаждайся! Внутри, под величественное религиозное песнопение, священнослужители одной из древнейших христианских церквей торжественно освящают несколько корзин - а в их лице весь фестиваль.

После церемонии нарядные дети, распевая традиционные армянские мелодии, шествуют от храма к сердцу фестиваля - кинотеатру "Москва", щедро угощая по дороге всех желающих.

Проходящий в самый зенит лета фестиваль приурочен к сезону созревания абрикосов, и сладкая мякоть становится вкусовым лейтмотивом всей недели, превратив ее в непрекращающееся пиршество не только для духа, но и для тела, и без того размягченного теплом жаркого ереванского солнца.

Появившийся на свет 13 лет назад фестиваль - детище Арутюна Хачатряна, импозантного джентльмена в костюме и неизменной соломенной шляпе. Хачатрян - замечательный кинодокументалист, начавший работать еще в советские годы. На его счету несколько ключевых для армянского кино картин, в том числе о знаменитом боксере Владимире Енгибаряне и о единственном уцелевшем кусочке старого Еревана, легендарном районе Конде.

Конкурсы, форумы, скандалы

"Золотой абрикос" - крупнейшее событие в культурной жизни Еревана, да и всей Армении. Обретший международный статус фестиваль собирает фильмы и кинематографистов со всего мира.

Достаточно сказать, что в программе этого года были обладатели "Золотой Пальмовой ветви" и конкурса "Особый взгляд" в Канне, "Золотого медведя" в Берлине, главного приза кинофестиваля в Роттердаме и лучший фильм главного фестиваля российского кино - сочинского "Кинотавра".

Как и на всяких престижных и главных фестивалях, здесь были не только показы и конкурсы, но и творческие форумы, ретроспективы, мастер-классы, пресс-конференции, встречи со зрителями, и все это при огромном внимании города и страны. Без преувеличения можно сказать, что фестивалем жил весь Ереван: "А, "Золотой абрикос"!" - слышали мы дружелюбные слова повсюду, как только люди видели наш бэджик.

Конкурс полнометражного игрового кино, конкурс документальных фильмов, конкурс "Армянская панорама". К сожалению, в этом году не проводился конкурс с очень симпатичным и остроумным названием "Абрикосовая косточка". Если "Золотой абрикос" вручается за лучшую полнометражную картину, то "Косточка" - за лучший короткий метр.

Планета Армения

"Тебе говорили всю жизнь, что ты армянин? Мне говорили", - так в армянском фильме "Линия" отвечает на вопрос, почему она на фронте, молодая девушка, бросившая учебу в Кембриджском университете для того, чтобы в трудное для страны время вернуться на родину.

Девиз фестиваля - "Перекресток культур и цивилизаций" - отражает то, как Армения воспринимает себя в сегодняшнем мире.

Маленькая, окруженная почти со всех сторон недружественными соседями страна остро, с гордостью и в то же время с болью ощущает свою национальную идентичность.

Эти гордость и боль пронизывают многие показанные на фестивале армянские фильмы, даже художественные, занятые, казалось бы, не столько политической историей, сколько судьбами людей.

"Альтер Эго" - сложная, поэтичная, наполненная современными рефлексиями история живущего в наше время писателя, работающего над романом о жизни Комитаса. И здесь - страшный, жестокий геноцид, свидетелем и жертвой которого был великий армянский композитор, и который стоил ему рассудка и, в конечном счете, жизни.

Боль неизбывна, но она не мешает наводить мосты, строить новые, человечные отношения - если не на уровне правительств, то, по меньшей мере, людей искусства.

Большинство включенных в программу "Армянкой панорамы" фильмов - совместное производство, картины, повествующие о жизни армян, разбросанных по миру.

"Мурат" - документальная история живущего в центре интернационального Стамбула молодого армянина, сохраняющего, несмотря на всю глобализацию родной язык и культуру исторической родины.

Тоже документальная картина "Источник" запечатлела встречу во французской деревушке группы живущих в эмиграции армян. Долгое время они знали друг друга только по "Фейсбуку", пока не собрались вместе на яркий и теплый праздник армянской культуры и искусства.

Таким же праздником, собравшим помнящих о своих корнях армян, стал и "Золотой абрикос". Среди его гостей были и выпускник Ереванского театрального института, но прославившийся снятыми в Киеве фильмами (самый знаменитый из них - "Полеты во сне и наяву") режиссер Роман Балаян. Приехал и родившийся уже в Москве известный киновед, кинопродюсер, в недавнем прошлом глава Госкино РФ Армен Медведев.

Главные спонсоры фестиваля - либо вернувшиеся в страну армяне, либо продолжающие жить за границей, но активно поддерживающие национальную культуры многочисленные благотворительные фонды и организации.

Особое впечатление произвел грандиозный, выстроенный специально на средства американского образовательного фонда "Симонян" учебный Центр креативных технологий "Тумо".

Мальчики и девочки от 12 до 18 лет имеют возможность совершенно бесплатно пользоваться новейшим электронным оборудованием, играть и в процессе игры обучаться под руководством опытных, но немногим старше их самих наставников. К кино вроде бы никакого отношения не имеет - но и там, в зале "Тумо", фестиваль проводит свои показы для детей.

Эмиграция, успешно освоившаяся в мире и щедро и искренне помогающая своей исторической родине, - казалось бы, огромное благо. Многие страны, разбогатевшие выходцы их которых, если и тратят свои деньги на благотворительность, то предпочтительно в тех местах, где они осели, могли бы Армении позавидовать.

Я же был тронут словами молодой армянской кинематографистки, с которыми она, получив приз, обратилась со сцены к залу: "Молодые люди, оставайтесь дома, не уезжайте! Давайте вместе строить новую прекрасную Армению!"

Кино старое и новое

Как и на любом фестивале, количество представленных фильмов намного превышает то, что в состоянии увидеть даже самый завзятый и самоотверженный киноман. А количество увиденных явно превышает то, что способна вместить в себя даже самая обстоятельная статья.

Неудивительно, наверное, что наибольшее впечатление произвели фильмы, уже отмеченные другими крупнейшими фестивалями. Умный, тонкий, в то же время едко-сатиричный "Квадрат" Роберта Эстлунда - триумфатор Канна - был показан в Ереване вне конкурса.

Равно как и глубокая поэтичная метафора "О теле и душе" венгерского режиссера Ильдико Эньеди, удостоенная на Берлинале-2017 "Золотого медведя".

А вот победитель каннского конкурса "Особый взгляд" иранский фильм "Цельный человек" режиссера Мохаммеда Расулофа получил специальный приз от жюри ФИПРЕССИ - Международной федерации кинопрессы. Приз вполне заслуженный. История человека, практически в одиночку сражающегося против равнодушия властей и всепроникающей коррупции, поразительно напомнила как по жесткости истории, так и по ее обстоятельствам звягинцевский "Левиафан".

Ну а главный приз - "Золотой абрикос" получила не имеющая ничего общего с традициями Боливуда индийская "Сексуальная Дурга", уже удостоенная в этом году главной награды фестиваля в Роттердаме. Жесткая напряженная драма на ночной дороге в индийском штате Керала обрамлена ритуалом вокруг носящей то же имя, что и героиня, многорукой богини Дурги. Смысл истории, как пояснил мне режиссер Санал Кумар Сасидхаран, - в разительном контрасте в отношении индийских мужчин к богине и к ее тезке, обычной женщине.

Корзину с абрикосами автору "Сексуальной Дурги" вручал председатель жюри британский режиссер Хью Хадсон. Дел на фестивале у него было множество: помимо судейства главного конкурса он представил еще и свою собственную ретроспективу, в которую вошла и самая знаменитая его картина "Колесницы огня".

Но все же главным для Хадсона стал вечер в Музее Параджанова, где он получил одну из самых необычных и почетных наград мирового кино - Таллер Параджанова.

История награды такова: отбывая срок заключения в советском лагере в Луганске, Параджанов на сделанной из обычной фольги крышечке от кефирной бутылки выдавил профиль Пушкина. Крышечку сохранил и подарил Тонино Гуэрре. Тот в свою очередь показал ее Феллини, и друзья решили учредить медаль в память о Параджанове.

Великого режиссера не без оснований считают своим и в Украине, и в Грузии. Но все же Параджанов - армянин, с Арменией связан его шедевр "Цвет граната", здесь он похоронен и здесь же его замечательный музей, полный таких же ярких и изобретательных вещей, как и его великолепные фильмы, и его скромная медаль.