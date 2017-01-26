Секс и боль: рассказы женщин, живущих без интимной близости

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Каждая десятая женщина в Британии испытывает боль при занятии сексом - об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования с участием более 7000 женщин.

Причины могут быть как физиологическими, так и психологическими.

Мы поговорили с четырьмя женщинами, для которых секс сопровождается болью.

"Мы занимались сексом раз в год"

34-летняя Наташа Килби испытывала боли при занятии сексом с постоянным партнером. После курса терапии пара заключила брак в декабре 2016 года.

"Проблемы начались в университете. Каждый раз, когда я думала о сексе, я чувствовала себя ужасно, мне не хотелось, чтобы он ко мне прикасался".

"В конце концов мне поставили диагноз - редкая форма кандидоза. Но к тому времени из-за боли я начала испытывать психологические проблемы".

"Я могла заниматься сексом лишь сильно напившись либо через силу заставив себя делать это. Все это огорчало моего партнера".

"У меня было чувство, что наши отношения ненастоящие. Какое-то время у нас был секс лишь раз в году. Я не хотела выходить замуж до тех пор, пока мы не решим эту проблему. Я считала, что не смогу быть полноценной женой, поскольку наша половая жизнь состояла из поцелуев в щечку".

"Я начала посещать консультации, и они помогли. Сейчас наши отношения улучшаются. Мысль о детях раньше казалась нереальной. Однако сегодня все значительно лучше".

"Я хочу секса, но не могу физически"

19-летняя Ханна Брэдли всегда испытывала боль во время секса.

"Секс был болезненным - с самого первого раза три года назад. Я пошла к врачу, он предложил сменить контрацептив. Затем меня лечили от вагинизма, позже я прошла процедуру прижигания шейки матки, однако все это не решило проблему".

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"Два месяца я потратила на курс психосексуальной терапии. Но я уверена, что моя проблема - не эмоциональная, а физическая. Теперь они думают, что у меня рубцы и сужение влагалища из-за невылеченного склерозирующего лишая".

"Мне было очень трудно смириться с тем, что я не могла заниматься сексом. Я не могла нормально разговаривать с друзьями. Мне казалось, что я не понимаю их жизнь".

"Мне было больно, и я завидовала их опыту. Я чувствую себя не такой как все. Большинство людей моего возраста ведут активную половую жизнь, а я не могу. И это меня до сих пор расстраивает. Мой партнер все понимает, но это расстраивает и его тоже. Я хочу секса, но не могу заниматься им физически".

"Я надеюсь, что ситуация скоро улучшится, однако никто не знает, что именно со мной не так. Я все еще молода, и секс должен быть частью моей жизни".

"Я все время винила себя"

20-летняя Сара (имя изменено) не может заниматься сексом из-за очень сильной боли. Это стало причиной разрыва ее отношений с бойфрендом.

"Постепенно половой акт становился все более болезненным, и в конце концов боль стала настолько сильной, что заниматься сексом было просто невозможно. Моя вагина сжималась до такой степени, что любые попытки проникновения заканчивались мучительной болью".

"Все это совпадало с физиологическими и психологическими симптомами вагинизма, поэтому я решила сходить в нашу университетскую клинику".

"Медсестра предложила мне ежедневно растягивать вагину пальцами и посмотреть на результат через пару месяцев. Однако все это было абсолютно бесполезно. После этого моя уверенность в себе упала еще больше".

"Позже мой терапевт предположил, что причина может быть чисто психологическая: мой мозг ассоциирует секс с болью, поэтому мое тело делает все возможное, чтобы предотвратить эту боль".

"Из-за этого я все чаще испытывала гнев, страх, тревогу, чувствовала себя неполноценной, одинокой, подавленной. Я боюсь не только секса, но вообще любой формы близости. Я потеряла интерес вообще ко всему".

"Все это вносит большую напряженность в мои отношения, приводит к ежедневным ссорам, я постоянно виню во всем себя. Я все время думала, что мои отношения с партнером распались лишь по моей вине, из-за моего ущербного тела".

"В итоге пришлось признать, что жить так дальше, постоянно на взводе, испытывая чувство вины перед партнером за то, что лишаю его физической близости, я не могу".

"Я не знаю, что мне поможет, но я уже свыкаюсь с мыслью, что мне придется какое-то время таким вот образом существовать. И я не думаю, что в этот период возможны какие-либо отношения".

Image caption По словам Сары, боли при сексе стали причиной тревожности и депрессии

"Психологические последствия этого более разрушительны, нежели физические - я сильно стыжусь того, что не могу заниматься сексом".

"Нужно разобраться в причинах расстройств, связанных с диспареунией - болезненным половым актом. Все мы знаем, что такое эректильная дисфункция, однако с трудом представляем, каким образом диспареуния отражается на здоровье женщины".

"Я уже потеряла всякую веру"

68-летняя Маргарет (имя изменено) не занималась с мужем сексом 16 лет из-за боли во время полового акта.

"Существует связь между физическим и эмоциональным состоянием человека. Поначалу мы часто занималась сексом, и я никогда не думала, что со мной может случиться что-то подобное".

"Терапевты нетерпеливы, они не принимают меня всерьез. Они говорят, что женщине моего возраста ждать наслаждений от секса не стоит".

"Я уже смирилась, однако все это влияет на наши отношения. Мой муж говорит, что ему все равно, есть ли у нас секс или нет, но для меня это важно, и меня это очень расстраивает. Я чувствую себя так, словно обманываю своего мужа, лишаю его полноценной половой жизни".

"Когда-то мне казалось, что что-то удастся улучшить, но теперь я просто отказалась от мысли о том, что у нас когда-нибудь вновь будет нормальная сексуальная жизнь".