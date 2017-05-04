Дума в изгнании: уже восемь бывших депутатов покинули Россию

Правообладатель иллюстрации Новодережкин Антон/ТАСС Image caption Россию покинули уже восемь депутатов шестого созыва

Как выяснила Би-би-си, еще несколько депутатов Госдумы прошлого, шестого, созыва бежали из России, скрываясь от уголовных дел. Всего их уже восемь, среди них - коммунисты Владимир Бессонов и Николай Паршин, справедливоросс Олег Михеев и единоросс Михаил Юревич. Русская служба Би-би-си узнала подробности историй уехавших.

Владимир Бессонов

Коммунист Владимир Бессонов уехал из России сразу после выборов Госдумы в сентябре 2016 года, рассказали Би-би-си три депутата от КПРФ. Сейчас он находится в одной из прибалтийских стран и думает над подачей прошения о политическом убежище.

Летом 2012 года Следственный комитет попросил парламент разрешить возбудить уголовное дело против Бессонова. Коммуниста обвинили в драке с полицейскими и нанесении им закрытых черепно-мозговых травм (ч. 2 ст. 318 УК РФ, применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, до 10 лет тюрьмы). По версии следствия, это произошло на несогласованной акции во время думской избирательной кампании 2 декабря 2011 года в Ростове-на-Дону.

Правообладатель иллюстрации Шалгин Александр/ТАСС Image caption Бывший депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бессонов уехал из России

Госдума помогла следствию: голосами "Единой России" и ЛДПР Бессонова лишили депутатской неприкосновенности, что позволило начать против него уголовное дело. Ростовский областной суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако Бессонов не появлялся на заседаниях, поэтому в 2015 году суд изменил подписку на арест и объявил депутата в розыск. Но и после этого парламентарий оставался на свободе.

"Арестовывать действующего депутата, которого преследуют по политическим мотивам, не комильфо, поэтому его не трогали. А вот после выборов, когда истекли депутатские полномочия, он решил уехать. Он был уверен, что его "закроют", - говорит коллега Бессонова по партии.

КПРФ поддерживала товарища, как могла, говорит один из депутатов. Партийцы проводили митинги в его поддержку, обращались с письмом к президенту Владимиру Путину, а лидер коммунистов Геннадий Зюганов неоднократно затрагивал эту тему при личном общении с президентом. "У нас в стране звонок единственного человека (Путина) решает все. Но до сих пор никакой позитивной реакции со стороны правоохранительных органов не было", - сетует депутат от КПРФ.

Получить комментарий самого Бессонова Русской службе Би-би-си не удалось.

Олег Михеев

Правообладатель иллюстрации Карпов Сергей/ТАСС Image caption Адвокат бывшего депутата Олега Михеева "понятия не имеет", где он находится

Из России уехал бывший депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Михеев, известный автор многочисленных популистских законопроектов. Об этом Би-би-си рассказали два действующих депутата Госдумы и два депутата VI созыва.

Где именно он находится, собеседники сообщить отказались. "Они все [уехавшие бывшие депутаты] находятся "на измене" [опасаются за свою безопасность] после того, что случилось с [Денисом] Вороненковым", - сказал один из собеседников Би-би-си. Волгоградское издание v1.ru (Михеев был депутатом от Волгоградской области) сообщало, что судебные приставы считают, что он находится на Кипре. При этом суд получил данные от ФСБ о том, что информацией о пересечении Михеевым российской границы они не располагают.

25 апреля суд в Волгограде объявил в федеральный розыск и заочно арестовал Михеева, поскольку он не появляется на процессе. Михеева подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено в 2013 году, после того как Госдума лишила его депутатской неприкосновенности. Следствие считает, что экс-депутат в 2007 году пытался похитить 2,1 млрд рублей у "Промсвязьбанка", купившего в 2008 году у Михеева принадлежавший ему "Волгопромбанк".

Защита бывшего депутата вину отрицает и добивается прекращения уголовного дела.

Адвокат Михеева Александр Чекунов сказал Би-би-си, что "понятия не имеет", где находится его подзащитный, и давно с ним не общался. При этом адвокат отметил, что "добровольно сдаваться в плен" Михеев не намерен, и что сейчас он, возможно, "занимается своим здоровьем".

Сын Михеева Алексей, депутат Волгоградской областной думы, сказал, что "очень давно не общался" с отцом, но что он "точно то ли в больнице, то ли в санатории в Подмосковье".

Сам Михеев на неоднократные звонки Би-би-си не ответил.

Николай Паршин

Правообладатель иллюстрации Фадеичев Сергей/ТАСС Image caption Бывшего депутата Госдумы от КПРФ Николая Паршина обвиняют в мошенничестве

Другой волгоградский парламентарий, бывший депутат Госдумы от КПРФ Николай Паршин покинул Россию и находится в одной из балтийских стран, рассказали Би-би-си два действующих депутата-коммуниста и один бывший депутат.

Летом 2014 года с Паршина сняли депутатскую неприкосновенность для возбуждения уголовного дела по статье "мошенничество в особо крупном размере". Однако рассмотрение дела началось только весной этого года. Из-за неявки Паршина в суд 27 апреля Волжский городской суд объявил его в розыск и заочно арестовал.

Паршина обвиняют в мошенничестве со зданием школы, ущерб от которого составил 25 млн рублей.

В сентябре 2008 года администрация Среднеахтубинского района Волжского за 250 тыс. рублей продала заброшенное здание бывшей общеобразовательной школы и земельный участок в селе Рахинка компании "ВолТекПром". По версии следствия, в 2012-м Паршин, будучи областным депутатом, вместе с главой районной администрации Сергеем Тихоновым, директором "ВолТекПрома" Сергеем Чекунковым и начальником управления финансов администрации Волжского Андреем Уваровым выкупили здание школы обратно, но уже за 25 млн рублей.

Обвинение считает, что Паршин, "используя свой авторитет и полномочия депутата областного парламента", просил губернатора выделить деньги на школу и убеждал, что покупка необходима. После сделки подельники разделили 25 млн рублей между собой, считает следствие.

Тихонов, Чекунков и Уваров уже осуждены по этому делу.

Однако защита Паршина считает дело сфабрикованным.

Адвокат Альберт Кармазиновский сказал Би-би-си, что его подопечный находится в больнице в Москве, но уточнить, в какой именно, он не может. Знакомый Паршина говорит, что окружение экс-депутата скрывает его местонахождение за рубежом из соображений безопасности. По его словам, лидер коммунистов Зюганов пытается донести до Путина при личных встречах информацию о невиновности Паршина.

Связаться с самим Паршиным не удалось.

Михаил Юревич

Правообладатель иллюстрации Климентьев Михаил/ТАСС Image caption Бывший челябинский губернатор и депутат Госдумы Михаил Юревич (справа) лечится в Лондоне

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, получивший мандат депутата-единоросса после отставки, проходит курс лечения в Лондоне, который ему рекомендовали израильские врачи, говорит адвокат Игорь Трунов.

"Как только курс закончится, он вернется", - сказал он. По словам адвоката, Юревич уехал из России в январе и сначала проходил лечение в Израиле, а затем перебрался в британскую столицу. Однако бывший коллега Юревича по Думе говорит, что тот не собирается возвращаться.

У Юревича статус подозреваемого - обвинение ему еще не предъявили.

Юревичу инкриминируют получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и подстрекательство к клевете (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По версии следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко (в 2014 году осужден на семь лет за взятки в размере 70 млн рублей), их общая сумма составила 26 млн руб. Кроме того, экс-губернатор, как полагает следствие, подстрекал своего первого заместителя Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда Федора Вяткина. Юревич все обвинения отрицает.

"Обвинения абсурдны - обвиняют в организации клеветы. Сроки давности по нему давно прошли. Его опрашивали, потом ничего не предъявляли. А теперь, по прошествии пяти лет, решили вновь", - говорит Трунов, связывая возвращение к этому делу с политическими амбициями Юревича, который пытался принять участие в выборах в Госдуму в сентябре 2016 года в Челябинской области.

По словам адвоката, следователь посчитал, что медицинские документы, полученные из Лондона, не имеют силы в России и нелегитимны. Защита Юревича обжаловала решение следователя.

В 2016 году Юревич участвовал в праймериз "Единой России", чтобы получить право избраться в новый созыв парламента, однако отозвал заявку по собственному желанию. Сам он в качестве причины называл административное давление.

Позднее он попытался поучаствовать в выборах в Думу от непарламентской "Партии пенсионеров за справедливость", однако и от нее бывшему губернатору не удалось пройти в парламент. Центризбирком не зарегистрировал Юревича и 42 других кандидата из федерального списка, а также весь список партийных одномандатников. Как писали "Коммерсант" и "Ведомости", причиной было то, что партия не согласовала списки своих кандидатов с администрацией президента.

Юревич является основателем одного из крупнейших в стране агропромышленных объединений "Макфа", холдингом владеет его семья.

Мария Максакова

Правообладатель иллюстрации Шарифулин Валерий/ТАСС Image caption Бывший депутат Мария Максакова остается на Украине

В январе стало известно, что бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков вместе с супругой, экс-депутатом от "Единой России" Марией Максаковой уехал на Украину, получил украинское гражданство и дал показания против бывшего президента Украины Виктора Януковича о событиях 2013-2014 гг.

Оба депутата покинули страну после выборов в Госдуму 2016 года, в которую они не переизбрались. Вороненков называл причиной своего отъезда на Украину "незаконное" и "несправедливое" уголовное преследование.

В 2011 году против Вороненкова и еще нескольких человек было возбуждено уголовное дело о рейдерском захвате здания в центре Москвы. Вороненкова обвиняли в мошенничестве и фальсификации документов. По версии следствия, в 2010-2011 годах Вороненков вместе с подельниками незаконно переоформил и продал здание, которое принадлежало кондитерской фирме "Тома". Бывший депутат в результате мошенничества получил 1,2 млн долларов и 6,4 млн рублей, считает следствие.

В начале марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Вороненкова, после чего он был объявлен в международный розыск. Через три недели бывший депутат был застрелен в центре Киева.

Его вдова, оперная певица Мария Максакова сейчас остается в Киеве. "Мы общаемся каждый день, она планирует в ближайшее время оставаться на Украине", - сказал Би-би-си бывший депутат Илья Пономарев. Связаться с самой Максаковой не удалось.

Илья Пономарев

Правообладатель иллюстрации Карпов Сергей/ТАСС Image caption Илья Пономарев (слева) своим нынешним местом жительства называет Украину

Бывший депутат от "Справедливой России" Илья Пономарев - единственный, кто проголосовал против вхождения Крыма в состав России - в августе 2014 года эмигрировал из России в США. Однако своим нынешним местом жительства Пономарев называет Украину.

"Правосудие в России отсутствует полностью, поэтому даже люди, которые системе абсолютно лояльны, понимают, что правовой защиты они там не найдут", - объясняет Пономарев причины отъезда бывших депутатов. Он отмечает, что бывшим депутатам сложно по-настоящему скрыться. "Люди без статуса - предприниматели, региональные политики - могут просто уехать и затеряться. А депутат на виду, внимания несравнимо больше", - говорит Пономарев.

В апреле 2015 года по запросу Генпрокуратуры Госдума лишила Пономарева иммунитета, что дало возможность следователям привлечь его к уголовной ответственности. В июне Следственный комитет возбудил против него дело. В обвинении фигурировала сумма в 450 тыс. долларов, которые, как утверждало следствие, были похищены из фонда "Сколково" при содействии Пономарева.

Госдума вскоре лишила Пономарева депутатских полномочий "за систематическое неисколнение своих обязанностей", в том числе за прогулы пленарных заседаний в течение 30 дней. В июле Пономарев был объявлен в международный розыск и заочно арестован Басманным судом.

Алексей Митрофанов

Правообладатель иллюстрации Фадеичев Сергей/ТАСС Image caption Алексей Митрофанов живет в Хорватии

Еще один быший депутат от "Справедливой России", Алексей Митрофанов, также скрывается за рубежом.

В 2012 году партийным решением он был исключен из фракции за поддержку кандидатуры Дмитрия Медведева на должность премьер-министра, что шло вразрез с позицией фракции. Тем не менее он возглавлял комитет Госдумы по СМИ и, в частности, был сторонником расширения контроля спецслужб над интернетом.

В мае 2013 года произошел скандал с участием Митрофанова - следствие заявило, что вместе со своим помощником Митрофанов вымогал у бизнесмена Вячеслава Жарова взятку в размере 2,2 млн руб. за помощь в разбирательстве в арбитражном суде. Сам Митрофанов свою причастность к этому отрицал.

В июне 2014 года по запросу Следственного комитета он был лишен депутатсткой неприкосновенности.

Митрофанов находится не в России, а, скорее всего, в Хорватии, говорит адвокат Александр Островский, представлявший интересы парламентария. Формально он до сих пор является его представителем, однако не поддерживает контакт с бывшим депутатом, поскольку тот не оплатил услуги за уже проделанную работу. "Уверен, что все это время шли закулисные переговоры через посредников. Но пока он не урегулирует вопрос, здесь не появится", - считает Островский.

Получить комментарий Митрофанова Русской службе Би-би-си не удалось.

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