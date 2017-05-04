Дума в изгнании: уже восемь бывших депутатов покинули Россию
Как выяснила Би-би-си, еще несколько депутатов Госдумы прошлого, шестого, созыва бежали из России, скрываясь от уголовных дел. Всего их уже восемь, среди них - коммунисты Владимир Бессонов и Николай Паршин, справедливоросс Олег Михеев и единоросс Михаил Юревич. Русская служба Би-би-си узнала подробности историй уехавших.
Владимир Бессонов
Коммунист Владимир Бессонов уехал из России сразу после выборов Госдумы в сентябре 2016 года, рассказали Би-би-си три депутата от КПРФ. Сейчас он находится в одной из прибалтийских стран и думает над подачей прошения о политическом убежище.
Летом 2012 года Следственный комитет попросил парламент разрешить возбудить уголовное дело против Бессонова. Коммуниста обвинили в драке с полицейскими и нанесении им закрытых черепно-мозговых травм (ч. 2 ст. 318 УК РФ, применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, до 10 лет тюрьмы). По версии следствия, это произошло на несогласованной акции во время думской избирательной кампании 2 декабря 2011 года в Ростове-на-Дону.
Госдума помогла следствию: голосами "Единой России" и ЛДПР Бессонова лишили депутатской неприкосновенности, что позволило начать против него уголовное дело. Ростовский областной суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако Бессонов не появлялся на заседаниях, поэтому в 2015 году суд изменил подписку на арест и объявил депутата в розыск. Но и после этого парламентарий оставался на свободе.
"Арестовывать действующего депутата, которого преследуют по политическим мотивам, не комильфо, поэтому его не трогали. А вот после выборов, когда истекли депутатские полномочия, он решил уехать. Он был уверен, что его "закроют", - говорит коллега Бессонова по партии.
КПРФ поддерживала товарища, как могла, говорит один из депутатов. Партийцы проводили митинги в его поддержку, обращались с письмом к президенту Владимиру Путину, а лидер коммунистов Геннадий Зюганов неоднократно затрагивал эту тему при личном общении с президентом. "У нас в стране звонок единственного человека (Путина) решает все. Но до сих пор никакой позитивной реакции со стороны правоохранительных органов не было", - сетует депутат от КПРФ.
Получить комментарий самого Бессонова Русской службе Би-би-си не удалось.
Олег Михеев
Из России уехал бывший депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Михеев, известный автор многочисленных популистских законопроектов. Об этом Би-би-си рассказали два действующих депутата Госдумы и два депутата VI созыва.
Где именно он находится, собеседники сообщить отказались. "Они все [уехавшие бывшие депутаты] находятся "на измене" [опасаются за свою безопасность] после того, что случилось с [Денисом] Вороненковым", - сказал один из собеседников Би-би-си. Волгоградское издание v1.ru (Михеев был депутатом от Волгоградской области) сообщало, что судебные приставы считают, что он находится на Кипре. При этом суд получил данные от ФСБ о том, что информацией о пересечении Михеевым российской границы они не располагают.
25 апреля суд в Волгограде объявил в федеральный розыск и заочно арестовал Михеева, поскольку он не появляется на процессе. Михеева подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено в 2013 году, после того как Госдума лишила его депутатской неприкосновенности. Следствие считает, что экс-депутат в 2007 году пытался похитить 2,1 млрд рублей у "Промсвязьбанка", купившего в 2008 году у Михеева принадлежавший ему "Волгопромбанк".
Защита бывшего депутата вину отрицает и добивается прекращения уголовного дела.
Адвокат Михеева Александр Чекунов сказал Би-би-си, что "понятия не имеет", где находится его подзащитный, и давно с ним не общался. При этом адвокат отметил, что "добровольно сдаваться в плен" Михеев не намерен, и что сейчас он, возможно, "занимается своим здоровьем".
Сын Михеева Алексей, депутат Волгоградской областной думы, сказал, что "очень давно не общался" с отцом, но что он "точно то ли в больнице, то ли в санатории в Подмосковье".
Сам Михеев на неоднократные звонки Би-би-си не ответил.
Николай Паршин
Другой волгоградский парламентарий, бывший депутат Госдумы от КПРФ Николай Паршин покинул Россию и находится в одной из балтийских стран, рассказали Би-би-си два действующих депутата-коммуниста и один бывший депутат.
Летом 2014 года с Паршина сняли депутатскую неприкосновенность для возбуждения уголовного дела по статье "мошенничество в особо крупном размере". Однако рассмотрение дела началось только весной этого года. Из-за неявки Паршина в суд 27 апреля Волжский городской суд объявил его в розыск и заочно арестовал.
Паршина обвиняют в мошенничестве со зданием школы, ущерб от которого составил 25 млн рублей.
В сентябре 2008 года администрация Среднеахтубинского района Волжского за 250 тыс. рублей продала заброшенное здание бывшей общеобразовательной школы и земельный участок в селе Рахинка компании "ВолТекПром". По версии следствия, в 2012-м Паршин, будучи областным депутатом, вместе с главой районной администрации Сергеем Тихоновым, директором "ВолТекПрома" Сергеем Чекунковым и начальником управления финансов администрации Волжского Андреем Уваровым выкупили здание школы обратно, но уже за 25 млн рублей.
Обвинение считает, что Паршин, "используя свой авторитет и полномочия депутата областного парламента", просил губернатора выделить деньги на школу и убеждал, что покупка необходима. После сделки подельники разделили 25 млн рублей между собой, считает следствие.
Тихонов, Чекунков и Уваров уже осуждены по этому делу.
Однако защита Паршина считает дело сфабрикованным.
Адвокат Альберт Кармазиновский сказал Би-би-си, что его подопечный находится в больнице в Москве, но уточнить, в какой именно, он не может. Знакомый Паршина говорит, что окружение экс-депутата скрывает его местонахождение за рубежом из соображений безопасности. По его словам, лидер коммунистов Зюганов пытается донести до Путина при личных встречах информацию о невиновности Паршина.
Связаться с самим Паршиным не удалось.
Михаил Юревич
Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, получивший мандат депутата-единоросса после отставки, проходит курс лечения в Лондоне, который ему рекомендовали израильские врачи, говорит адвокат Игорь Трунов.
"Как только курс закончится, он вернется", - сказал он. По словам адвоката, Юревич уехал из России в январе и сначала проходил лечение в Израиле, а затем перебрался в британскую столицу. Однако бывший коллега Юревича по Думе говорит, что тот не собирается возвращаться.
У Юревича статус подозреваемого - обвинение ему еще не предъявили.
Юревичу инкриминируют получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и подстрекательство к клевете (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По версии следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко (в 2014 году осужден на семь лет за взятки в размере 70 млн рублей), их общая сумма составила 26 млн руб. Кроме того, экс-губернатор, как полагает следствие, подстрекал своего первого заместителя Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда Федора Вяткина. Юревич все обвинения отрицает.
"Обвинения абсурдны - обвиняют в организации клеветы. Сроки давности по нему давно прошли. Его опрашивали, потом ничего не предъявляли. А теперь, по прошествии пяти лет, решили вновь", - говорит Трунов, связывая возвращение к этому делу с политическими амбициями Юревича, который пытался принять участие в выборах в Госдуму в сентябре 2016 года в Челябинской области.
По словам адвоката, следователь посчитал, что медицинские документы, полученные из Лондона, не имеют силы в России и нелегитимны. Защита Юревича обжаловала решение следователя.
В 2016 году Юревич участвовал в праймериз "Единой России", чтобы получить право избраться в новый созыв парламента, однако отозвал заявку по собственному желанию. Сам он в качестве причины называл административное давление.
Позднее он попытался поучаствовать в выборах в Думу от непарламентской "Партии пенсионеров за справедливость", однако и от нее бывшему губернатору не удалось пройти в парламент. Центризбирком не зарегистрировал Юревича и 42 других кандидата из федерального списка, а также весь список партийных одномандатников. Как писали "Коммерсант" и "Ведомости", причиной было то, что партия не согласовала списки своих кандидатов с администрацией президента.
Юревич является основателем одного из крупнейших в стране агропромышленных объединений "Макфа", холдингом владеет его семья.
Мария Максакова
В январе стало известно, что бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков вместе с супругой, экс-депутатом от "Единой России" Марией Максаковой уехал на Украину, получил украинское гражданство и дал показания против бывшего президента Украины Виктора Януковича о событиях 2013-2014 гг.
Оба депутата покинули страну после выборов в Госдуму 2016 года, в которую они не переизбрались. Вороненков называл причиной своего отъезда на Украину "незаконное" и "несправедливое" уголовное преследование.
В 2011 году против Вороненкова и еще нескольких человек было возбуждено уголовное дело о рейдерском захвате здания в центре Москвы. Вороненкова обвиняли в мошенничестве и фальсификации документов. По версии следствия, в 2010-2011 годах Вороненков вместе с подельниками незаконно переоформил и продал здание, которое принадлежало кондитерской фирме "Тома". Бывший депутат в результате мошенничества получил 1,2 млн долларов и 6,4 млн рублей, считает следствие.
В начале марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Вороненкова, после чего он был объявлен в международный розыск. Через три недели бывший депутат был застрелен в центре Киева.
Его вдова, оперная певица Мария Максакова сейчас остается в Киеве. "Мы общаемся каждый день, она планирует в ближайшее время оставаться на Украине", - сказал Би-би-си бывший депутат Илья Пономарев. Связаться с самой Максаковой не удалось.
Илья Пономарев
Бывший депутат от "Справедливой России" Илья Пономарев - единственный, кто проголосовал против вхождения Крыма в состав России - в августе 2014 года эмигрировал из России в США. Однако своим нынешним местом жительства Пономарев называет Украину.
"Правосудие в России отсутствует полностью, поэтому даже люди, которые системе абсолютно лояльны, понимают, что правовой защиты они там не найдут", - объясняет Пономарев причины отъезда бывших депутатов. Он отмечает, что бывшим депутатам сложно по-настоящему скрыться. "Люди без статуса - предприниматели, региональные политики - могут просто уехать и затеряться. А депутат на виду, внимания несравнимо больше", - говорит Пономарев.
В апреле 2015 года по запросу Генпрокуратуры Госдума лишила Пономарева иммунитета, что дало возможность следователям привлечь его к уголовной ответственности. В июне Следственный комитет возбудил против него дело. В обвинении фигурировала сумма в 450 тыс. долларов, которые, как утверждало следствие, были похищены из фонда "Сколково" при содействии Пономарева.
Госдума вскоре лишила Пономарева депутатских полномочий "за систематическое неисколнение своих обязанностей", в том числе за прогулы пленарных заседаний в течение 30 дней. В июле Пономарев был объявлен в международный розыск и заочно арестован Басманным судом.
Алексей Митрофанов
Еще один быший депутат от "Справедливой России", Алексей Митрофанов, также скрывается за рубежом.
В 2012 году партийным решением он был исключен из фракции за поддержку кандидатуры Дмитрия Медведева на должность премьер-министра, что шло вразрез с позицией фракции. Тем не менее он возглавлял комитет Госдумы по СМИ и, в частности, был сторонником расширения контроля спецслужб над интернетом.
В мае 2013 года произошел скандал с участием Митрофанова - следствие заявило, что вместе со своим помощником Митрофанов вымогал у бизнесмена Вячеслава Жарова взятку в размере 2,2 млн руб. за помощь в разбирательстве в арбитражном суде. Сам Митрофанов свою причастность к этому отрицал.
В июне 2014 года по запросу Следственного комитета он был лишен депутатсткой неприкосновенности.
Митрофанов находится не в России, а, скорее всего, в Хорватии, говорит адвокат Александр Островский, представлявший интересы парламентария. Формально он до сих пор является его представителем, однако не поддерживает контакт с бывшим депутатом, поскольку тот не оплатил услуги за уже проделанную работу. "Уверен, что все это время шли закулисные переговоры через посредников. Но пока он не урегулирует вопрос, здесь не появится", - считает Островский.
Получить комментарий Митрофанова Русской службе Би-би-си не удалось.
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