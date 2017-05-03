10 неожиданных домов-кандидатов на снос в Москве

Правообладатель иллюстрации Google Image caption В список устаревших, по мнению мэрии, домов попали не только хрущевки

Мэр Москвы Собянин заявил, что в перечень домов для голосования по включению в проект программы реновации попали "пятиэтажки первого периода индустриального домостроения, а также некоторые другие аналогичные дома". Первый период индустриального домостроения - это строительство в 1957-1968 годах 4-5-этажных жилых домов, которые принято называть хрущевками.

Столичный градоначальник утверждает, что в домах, которые попали в перечень на реновацию, большая доля жителей - свыше 70% - желает переехать. Мнение жителей мэрия, по его словам, узнавала в ходе поквартирных телефонных опросов в апреле.

Чтобы власти снесли дом, за реновацию должны проголосовать 2/3 квартир в нем - это меньше 70%. Об этом говорится в постановлении мэрии Москвы "Об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда".

Русская служба Би-би-си проанализировала опубликованный московской мэрией список пятиэтажек, которые могут снести. И нашла в нем вовсе не похожие на хрущевки здания.

1. "Плоские дома" на Пресне

Правообладатель иллюстрации Google Image caption "Плоский дом" на Пресненском валу, 36 - ему больше 100 лет - попал в программу реновации

В ЦАО столичные власти предлагают проголосовать за снос жителям 77 домов. Один из них - четырехэтажка на Пресненском валу 1910 года постройки. Это здание, согласно официальному порталу управления многоквартирными домами "Дома Москвы", построено по индивидуальному проекту. Дом в удовлетворительном состоянии, и, по данным "Дома Москвы", аварийным не признавался.

Множество сайтов отмечают этот дом как столичную достопримечательность - с определенного угла он кажется плоским. "Дом 36 выглядит так, словно нарисован на картонке, подпираемой сзади небольшой пристройкой", - пишет об этой четырехэтажке портал "Моспрогулка", оговариваясь, что на самом деле дом не плоский, и это оптическая иллюзия.

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Фасад этого дома выглядит так, будто позади ничего нет

Дом по улице Пресненский Вал, 38, строение 1 на фото выше тоже попал в программу реновации. Пять лет назад он отпраздновал столетие. По данным портала "Дома Москвы", этот дом тоже в удовлетворительном состоянии.

"Расположенному рядом дому 38 строение 1 объём не чужд, но и его фасад выглядит так, будто позади ничего нет. Как будто заднюю часть дома чем-то отрезало", - пишет об этом здании "Моспрогулка". Иллюзию создает конструктивная особенность дома.

По запросу "плоские дома Москвы" Google выдает адреса именно этих двух домов.

2. 111-летний дом на Каланчевской

Правообладатель иллюстрации Google

Четырехэтажка на Каланчевской (на фото), построенная в 1906 году по индивидуальному проекту, тоже попала под реновацию. Как и соседняя с ней пятиэтажка-хрущевка серии I-515. Оба дома находятся примерно в 20 минутах ходьбы от Садового кольца и в 10 минутах от метро Комсомольская.

3. Дом 1926 года в Басманном

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Эту четырехэтажку на Бакунинской могут сравнять с землей

Дом по адресу Бакунинская, 77, строение 3 тоже построен по индивидуальному проекту, задолго до эпохи индустриального домостроения, в 1926 году. Данных о признании дома аварийным нет.

4. Четырехэтажка 1950 года

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Дом 5, корпус 13 на улице Госпитальный вал тоже может исчезнуть

Еще один дом в Басманном тоже попал в кандидаты на снос, хотя построен в 1950 году по индивидуальному проекту и к хрущевкам не относится. Четырехэтажное здание на улице Госпитальный вал, тем не менее, могут снести, хотя оно и стоит совсем рядом с 16-этажным домом 2004 года постройки (Госпитальный вал, 5, строение 12, на фото справа).

5. Пятиэтажка на Доброслободской

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Этот кирпичный дом тоже оказался в списках на реновацию

Этот дом построен в 1955 году и находится в 750 метрах от метро Бауманская. Кирпичная сталинка по адресу Доброслободская, 10, строение 5 тоже не похожа на дом первой эпохи индустриального домостроения. Однокомнатная квартира 45 кв.м в этом доме полгода назад продавалась за 8 млн руб.

6. Сталинки на Тульской

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Дома 1930-х годов на Тульской на хрущевки не похожи, но в кандидаты на снос попали

Три дома на Малой Тульской улице (дом 2/1, корпуса 19, 20, 21) 1930 года постройки и соседнюю сталинку (Малая Тульская улица, дом 2/1, корпус 22) 1951 года тоже нельзя отнести к первому периоду индустриального домостроения. Тем не менее и их жителям предложат проголосовать за снос.

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Жительница этой сталинки Анна переезжать не хочет

"Сталинка - пять минут до метро Тульская, почти центр. Квартира тщательно выбиралась четыре года назад. Я художник, пишу старую Москву всю жизнь, переезд в панельку для меня трагедия, - рассказала Би-би-си жительница дома по адресу Малая Тульская, д 2/1, корп. 22 Анна Чарина. - В нашем доме почти все против сноса и вообще этой программы. Но в соседних домах ситуация хуже. Боюсь, все не очень хорошо. Дома были в списках. Им очень нужен именно квартал".

7. Дома возле "Москва-сити"

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Столичные власти предложат переехать владельцам квартир возле "Сити"

Под программу реновации могут попасть целые кварталы в Пресненском районе, примыкающие к деловому центру Москва-сити. Массовый снос может коснуться и домов, построенных по индивидуальным проектам. Кирпичная пятиэтажка по адресу 1-й Красногвардейский проезд, дом 18/1, корпус 3 (расположена прямо напротив Сити) была построена в 1960 году и не имеет какой-либо серии. Согласно информации на правительственном сайте "Дома Москвы", техническое состояние здания удовлетворительное.

8. Дом на Шелепихинской набережной

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Этот кирпичный дом в мэрии считают "аналогичным" хрущевке

По индивидуальному проекту построен и дом 1958 года по адресу Шелепихинская набережная, дом 4, строение 1. Его окна выходят прямо на Москва-реку.

9. Кирпичный дом на Большой Очаковской после капремонта

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Дом на Очаковской может не пережить реновацию

В списке домов, которые потенциально могут попасть в программу реновации, есть и дом 29 на Большой Очаковской улице в ЗАО, построенный в 1956 году. По словам Кирилла Бывшева, который живет в нем, в доме в 90-х годах прошел капремонт: в здании заменили стояки, срезали газовые колонки и провели в него горячую воду. Многие соседи не в курсе возможного переезда, при этом в доме есть как сторонники, так и противники сноса. "Но в Очаково народ очень пассивный", - добавляет Кирилл.

10. Дом с арочными окнами на Ватутина

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Необычные окна и кирпич не спасли этот дом от реновации

Опубликованный мэрией список предполагает, что под снос могут пойти целые кварталы. Например, в нем оказались практически все дома в пределах улиц Ватутина, Инициативной, Кременчугской и Аминьевского шоссе в районе Фили-Давыдково. В их числе как панельные хрущевки, так и, например, корпус 1 дома 13 по улице Ватутина, построенный еще в 1953 году.

"Снос - это ампутация"

Российский архитектор, руководитель бюро "Архитектурная мастерская Лызлова", преподаватель МАРХИ Николай Лызлов говорит, что, скорее всего, ни один из этих домов не является памятником архитектуры или объектом культурного наследия. Но и к хрущевкам эти дома, по его словам, не относятся.

"Мне кажется, просто так что-то сносить - это как давить помидоры бульдозером. В стране, где некоторые люди живут в домах без канализации, ломать такие здания - это грех", - сказал он в разговоре с Би-би-си.

По его мнению, в Москве в принципе ничего не нужно сносить, поскольку город, по выражению архитектора, "рыхлый", и провести "уплотнение" можно без сноса, так как есть масса пустующих площадей.

"Не совсем справедливо сносить четырехэтажный или пятиэтажный дом просто потому, что в нем четыре или пять этажей", - отметил Лызлов.

Дома в столице, по его словам, помогают создавать "нечто, называющееся городской средой".

"Все сломать означает погубить среду. Любое строительство в жилом городе похоже на хирургическое вмешательство. Точечно, тонко проводить его можно. А снос - это ампутация, большая беда для организма, тяжелая травма", - заключает архитектор.