Сотрудница ФБР вышла замуж за боевика ИГ, чье дело она вела

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На одной из пропагандистских видеозаписей ИГ видно, как Денис Кусперт держит в руках свежеотрезанную голову

ФБР подтвердило, что одна из его переводчиц вышла замуж в Сирии за боевика экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в ряде стран, включая Россию), дело которого она расследовала.

Как заявило ФБР Би-би-си, агентство "предприняло ряд мер в различных сферах для того, чтобы определить и уменьшить угрозы безопасности" в связи с произошедшим.

Даниэла Грин солгала своим начальникам о целях своей поездки в 2014 году, сообщает телеканал Си-эн-эн.

По возвращении в США она была приговорена к двум годам заключения.

Судья распорядился держать ее историю в секрете, однако об этом стало известно в понедельник, после того как были обнародованы документы федерального суда.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Власти США заявляли, что им удалось убить Кусперта, но затем они отозвали это сообщение

В Сирии 38-летняя Даниэла Грин вышла замуж за Дениса Кусперта, рэпера из Германии, который перешел в ислам и стал вербовщиком ИГ.

В феврале 2015 года власти США назвали его международным террористом особой категории.

На одной из пропагандистских видеозаписей ИГ видно, как он держит в руках свежеотрезанную голову.

Грин работала в бюро ФБР в Детройте, владела немецким, и ей, как сообщает Си-эн-эн, в январе 2014 года было поручено расследовать деятельность Кусперта.

Через полгода она отправилась в Сирию для того, чтобы выйти за него замуж.

Грин родилась в тогдашней Чехословакии. Она сказала своим начальникам, что едет в Германию посетить своих родителей.

Вместо этого она отправилась в Турцию и пересекла сирийскую границу с помощью боевиков ИГ.

При этом на тот момент Грин все еще была замужем за американским военнослужащим.

Вскоре после того, как она прибыла в Сирию в 2014 году, она вышла замуж за Кусперта.

К тому времени он отказался от своего сценического псевдонима Дезо Догг и принял мусульманское имя Абу Тальха аль-Альмани.

Но Грин вскоре изменила свое отношение к новому мужу.

Согласно Си-эн-эн, она написала неназванному телеканалом человеку в США: "На этот раз я и в самом деле наломала дров".

На следующий день она добавила: "Я уехала и не могу вернуться. Я в очень сложном положении и не знаю, как долго тут продержусь. Но это уже не имеет значения, слишком поздно".

Через месяц после приезда в Сирию Грин бежала оттуда обратно в Америку.

Она созналась следователям, что сообщила Кусперту, что им интересуется ФБР.

Пока неясно, как ей удалось покинуть территорию, остающуюся под контролем ИГ.

В декабре 2014 года Грин признала себя виновной в даче ложных показаний по вопросам, касающимся международного терроризма.

Она провела в заключении два года, выйдя на свободу летом 2016 года.

Сейчас она работает в гостинице, где именно - не указывается.

Согласно документам суда, полученным Си-эн-эн, обвинение назвало ее действия "вопиющими" и заслуживающими строжайшего наказания.

Однако вынесенный ей относительно мягкий приговор отражает ее "серьезное, долговременное и тщательное" сотрудничество с властями, сказали обвинители.

Шон Мур, адвокат Грин, в интервью Си-эн-эн охарактеризовал свою клиентку как умного, хорошо выражающего свои мысли, но при этом наивного человека, добавив, что она искренне раскаивается.