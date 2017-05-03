Снос пятиэтажек в Москве: дома в "протестных" районах не тронут

Правообладатель иллюстрации Dmitry Serebryakov/TASS Image caption Жители многих районов недовольны программой сноса пятиэтажек

Мэрия Москвы во вторник опубликовала предварительный список из 4,5 тыс. домов, которые могут быть включены в программу реновации. С 15 мая жители этих домов должны проголосовать за или против сноса своего дома.

Из программы уже были исключены многие кирпичные дома, а также районы, где жители особенно сильно протестовали против реновации. Однако в списки попали многие кирпичные сталинки в разных районах, а также дома, построенные по индивидуальным проектам. В центре в список попали даже дома, построенные в начале прошлого века еще до революции. Многие жители этих домов против сноса.

Мэр Москвы Сергей Собянин представил программу сноса пятиэтажек в конце февраля на встрече с президентом Путиным. Тогда речь шла о 8 тысячах пятиэтажек, которые власти планировали снести. Под давлением жителей, протестовавших против сноса, программа была фактически сокращена в два раза.

Из плана реновации вычеркнули дома в 40 районах Москвы и еще 15-ти поселениях на недавно присоединенных к столице территориях.

В Центральном административном округе, например, полностью исключены из программы шесть районов из десяти. Пятиэтажки будут сноситься только в Таганском, Красносельском, Басманном и Пресненском районах.

Протестующие добились своего

Помимо центральных районов, из списка пропали многие районы, где протесты были особенно заметными. Например, из списка исчез Савеловский район - в нем живут несколько активистов, которые создали группу "Москвичи против сноса (против закона о реновации)", число участников которой достигло почти 17 тыс. человек. Людмила, одна из активистов, рассказал Би-би-си, что продолжит участвовать в протестах против программы, даже несмотря на то, что ее дом пока не идет под снос.

В районе Раменки в Западном административном округе в список попал всего один дом. Вдоль улицы Мосфильмовская в этом районе стоит целый квартал кирпичных пятиэтажек. Жители этих домов в конце апреля пришли на встречу с префектом ЗАО Алексеем Александровым с плакатами против реновации. Префект в ходе встречи с жителями округа заявил, что Раменки исключаются из программы. По его признанию, причиной стали именно протесты жителей домов на Мосфильмовской.

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Пятиэтажки на Мосфильмовской улице не попали в списки для голосования

Исключен из программы реновации и Гагаринский район. Муниципальный депутат от этого района - Елена Русакова, одна из противниц программы реновации. Русакова вместе с журналистом Екатериной Винокуровой и активистом Юлией Галяминой стали организаторами митинга против реновации, который должен пройти 14 мая.

Пятиэтажка, в которой живет Винокурова, под снос не попала, об этом она сама сообщила в своем канале в Telegram. Однако она пишет, что многие дома в ее районе все же будут сноситься. Винокурова поясняет, что если дом не попал в список, но попали соседние, то он все равно может быть включен в "зону реновации" и снесен. Действительно, принятый Госдумой в первом чтении закон о сносе пятиэтажек оставляет такую возможность.

Активная протестная группа собралась в районе Старого Марфино: вдоль Ботанической улицы расположены кирпичные дома, напротив которых находятся Главный ботанический сад и Парк Останкино. Из списка исключены несколько домов из этого квартала, в том числе кирпичный дом, построенный по индивидуальному проекту, где живет режиссер Марина Перелешина - одна из лидеров протестов в этом районе. Перелешина также собирается продолжить борьбу, так как в списки попали соседние дома.

Ее соседка из дома 8 по Ботанической улице Елена Малышева в беседе с Би-би-си подтвердила эти слова. Кирпичная сталинка, в которой она живет, тоже оказалась в списке. Это дом с потолками в 3,1 метра, где в 2001 году был проведен капремонт. Аналогичные соседние дома тоже оказались в списках под снос. В группе в "Фейсбуке" "Старое Марфино против сноса пятиэтажек" призывают жителей района объединяться на борьбу за дома.

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Часть кирпичных домов на Ботанической улице попала в список, а часть - нет

Александр Полегаев, житель одной из сталинок постройки 1958 года, рассказал Би-би-си, что его дом не попал в списки, хотя такие же соседние дома все оказались в списках. В предварительном списке префектуры, по его словам, его дом был обозначен как "протестный".

Из списка также пропали районы, где пятиэтажек мало или их нет совсем. Так, из списка исключен район Тропарево-Никулино. Префект ЗАО Александров на встрече с жителями округа пояснил, что там просто нет пятиэтажек, подходящих под программу. Судя по картам, не осталось пятиэтажек, подходящих для программы, и в Теплом Стане. Еще один такой пример - это Северное Чертаново, экспериментальный район, который начали возводить в середине 1970-х годов.

Что хотят снести

В предварительный список пятиэтажек для включения в программу реновации попали совершенно разные дома.

Из 77 домов, расположенных в ЦАО, в списке оказалось несколько домов, построенных по индивидуальным проектам, среди которые есть и те, которые были построены в самом начале прошлого века - еще до времен массового строительства советского периода.

В Пресненском районе в список попали кирпичные пятиэтажки, окружающие комплекс "Москва-Сити". Эти дома в основном были построены в начале 1960-х годов по индивидуальным проектам. В этом же районе в списках оказалось и несколько панельных хрущевок.

Правообладатель иллюстрации Google Image caption В списки попали пятиэтажки, окружающие "Москву-Сити"

В списке оказались и кирпичные пятиэтажки около Аминьевского шоссе в районе Фили-Давыдково, которые были построены в начале 1970-х годов. Префект ЗАО Александров объяснял на встрече с жителями, что дома попали в список из-за того, что Аминьевское шоссе было расширено и теперь находится слишком близко от этих домов.

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Дома расположены всего в нескольких метрах от Аминьевского шоссе

В районе Фили-Давыдково в список попали многие кирпичные дома, например, по улице Артамонова и Ватутина. На встрече с префектом многие жители района высказывались против реновации.

"Соседи молчат, мне кажется, они даже пока не верят, что это возможно. У нас в районе полно панельных пятиэтажек, я уверена, что они думают, что их это не касается", - рассказала Би-би-си жительница одного из домов по Ватутина Наталья Афанасьева. Она призналась, что сама не верила, пока не увидела списки.

Правообладатель иллюстрации Google Image caption На улице Ватутина находятся пятиэтажки, построенные по индивидуальным проектам

Жители многих домов, попавших в список, выступают против программы. В первую очередь это касается многих кирпичных домов, где люди покупали квартиры самостоятельно и осознанно выбирали именно эти дома из-за множества характеристик: высоких потолков, хорошей планировки, развитых районов с хорошей инфраструктурой.

"Мощные кирпичные стены, трехметровые потолки, большие кухни, лифты. Вот недавно был ремонт, дом теперь и снаружи выглядит отлично. Белые свежие балконы", - так описал Би-би-си свой дом Федор Воробьев, живущий в Марьиной Роще. Его дом как раз есть в списке.

"Как кому-то могло прийти в голову сносить такой дом? При чем тут ветхие хрущевки? Мне жители просто не верили, когда я им рассказывал про "реновацию", - возмущается Воробьев.

В список попал и дом 29 по Большой Очаковской улице - это дом 1956 года постройки из красного кирпича. По словам жителя дома Кирилла Бывшева, "народ очень пассивный", а многие из его соседей просто не в курсе новой программы.

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Один из жителей дома на Большой Очаковской рассказал, что не все его соседи знают о программе реновации

В районе Очаково-Матвеевское находятся дома по Озерной улице - это тоже в основном кирпичные пятиэтажки. Одна из жительниц этих домов Ольга Егорова рассказала Би-би-си, что специально покупала жилье в "тихом месте" и выбирала дом несносимой серии. Ее возмущает, что в случае сноса ее переселят в дом, который будет не в шаговой доступности от выбранного ею места.

Муниципальный депутат от района Зюзино Константин Янкаускас обратил внимание, что в списки не вошли корпуса 3-6 дома 15 по улице Введенского. В "Фейсбуке" он написал, что это "кошмарные общежития".

Не голосуешь - значит, "за"

Мэрия во вторник уточнила не только списки домов, но и порядок голосования. Постановление правительства Москвы опубликовано на официальном сайте мэрии.

Согласно документу, голосование жителей по включению дома в программу реновации будет проводиться с 15 мая по 15 июня этого года. Ранее различные чиновники говорили, что голосование будет проходить до конца июня.

Голосование пройдет на платформе "Активный гражданин" и в МФЦ (центры "Мои документы"), а также жители смогут провести собрания собственников, на которых можно будет решить, включать дом в программу сноса или нет.

Подсчет голосов будет проходить в два этапа. Сначала чиновники подсчитают, как голосовали отдельные квартиры. В квартире может быть несколько собственников. Результаты голосования квартиры будут зависеть от того, как проголосовало большинство ее жильцов.

В документе оговаривается, что если собственники квартиры вообще не участвовали в голосовании, то чиновники считают, что квартира проголосовала за снос дома.

На втором этапе чиновники подсчитают, как голосовали квартиры. Согласно документу, дом входит в программу реновации, если за снос проголосовали более 2/3 находящихся в нем квартир. Ранее префекты говорили, что для включения в программу нужно 80-90% голосов.

Из голосования фактически исключаются владельцы нежилых помещений в домах. Согласно законодательству, они никак не смогут повлиять на судьбу дома, где находится их собственность. Собственники нежилых помещений пытаются добиться защиты своих прав с помощью Ассоциации владельцев недвижимости.

Согласно законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении, владельцы нежилых помещений в случае сноса их здания могут получить взамен помещение в другом районе Москвы. Сергей Собянин обещал внести в закон поправку, которая даст им возможность рассчитывать на денежную компенсацию.