Снос пятиэтажек в Москве: дома в "протестных" районах не тронут
Мэрия Москвы во вторник опубликовала предварительный список из 4,5 тыс. домов, которые могут быть включены в программу реновации. С 15 мая жители этих домов должны проголосовать за или против сноса своего дома.
Из программы уже были исключены многие кирпичные дома, а также районы, где жители особенно сильно протестовали против реновации. Однако в списки попали многие кирпичные сталинки в разных районах, а также дома, построенные по индивидуальным проектам. В центре в список попали даже дома, построенные в начале прошлого века еще до революции. Многие жители этих домов против сноса.
Мэр Москвы Сергей Собянин представил программу сноса пятиэтажек в конце февраля на встрече с президентом Путиным. Тогда речь шла о 8 тысячах пятиэтажек, которые власти планировали снести. Под давлением жителей, протестовавших против сноса, программа была фактически сокращена в два раза.
- 10 неожиданных домов-кандидатов на снос в Москве
- "Абсолютно хамское отношение": как власти успокаивали жителей "хрущевок"
- Прощай, хрущевка: как в Москве сносят ветхое наследие советской эпохи
- "Сядь, успокойся!": как власти Москвы общались с жителями пятиэтажек
Из плана реновации вычеркнули дома в 40 районах Москвы и еще 15-ти поселениях на недавно присоединенных к столице территориях.
В Центральном административном округе, например, полностью исключены из программы шесть районов из десяти. Пятиэтажки будут сноситься только в Таганском, Красносельском, Басманном и Пресненском районах.
Протестующие добились своего
Помимо центральных районов, из списка пропали многие районы, где протесты были особенно заметными. Например, из списка исчез Савеловский район - в нем живут несколько активистов, которые создали группу "Москвичи против сноса (против закона о реновации)", число участников которой достигло почти 17 тыс. человек. Людмила, одна из активистов, рассказал Би-би-си, что продолжит участвовать в протестах против программы, даже несмотря на то, что ее дом пока не идет под снос.
В районе Раменки в Западном административном округе в список попал всего один дом. Вдоль улицы Мосфильмовская в этом районе стоит целый квартал кирпичных пятиэтажек. Жители этих домов в конце апреля пришли на встречу с префектом ЗАО Алексеем Александровым с плакатами против реновации. Префект в ходе встречи с жителями округа заявил, что Раменки исключаются из программы. По его признанию, причиной стали именно протесты жителей домов на Мосфильмовской.
Исключен из программы реновации и Гагаринский район. Муниципальный депутат от этого района - Елена Русакова, одна из противниц программы реновации. Русакова вместе с журналистом Екатериной Винокуровой и активистом Юлией Галяминой стали организаторами митинга против реновации, который должен пройти 14 мая.
Пятиэтажка, в которой живет Винокурова, под снос не попала, об этом она сама сообщила в своем канале в Telegram. Однако она пишет, что многие дома в ее районе все же будут сноситься. Винокурова поясняет, что если дом не попал в список, но попали соседние, то он все равно может быть включен в "зону реновации" и снесен. Действительно, принятый Госдумой в первом чтении закон о сносе пятиэтажек оставляет такую возможность.
Активная протестная группа собралась в районе Старого Марфино: вдоль Ботанической улицы расположены кирпичные дома, напротив которых находятся Главный ботанический сад и Парк Останкино. Из списка исключены несколько домов из этого квартала, в том числе кирпичный дом, построенный по индивидуальному проекту, где живет режиссер Марина Перелешина - одна из лидеров протестов в этом районе. Перелешина также собирается продолжить борьбу, так как в списки попали соседние дома.
Ее соседка из дома 8 по Ботанической улице Елена Малышева в беседе с Би-би-си подтвердила эти слова. Кирпичная сталинка, в которой она живет, тоже оказалась в списке. Это дом с потолками в 3,1 метра, где в 2001 году был проведен капремонт. Аналогичные соседние дома тоже оказались в списках под снос. В группе в "Фейсбуке" "Старое Марфино против сноса пятиэтажек" призывают жителей района объединяться на борьбу за дома.
Александр Полегаев, житель одной из сталинок постройки 1958 года, рассказал Би-би-си, что его дом не попал в списки, хотя такие же соседние дома все оказались в списках. В предварительном списке префектуры, по его словам, его дом был обозначен как "протестный".
Из списка также пропали районы, где пятиэтажек мало или их нет совсем. Так, из списка исключен район Тропарево-Никулино. Префект ЗАО Александров на встрече с жителями округа пояснил, что там просто нет пятиэтажек, подходящих под программу. Судя по картам, не осталось пятиэтажек, подходящих для программы, и в Теплом Стане. Еще один такой пример - это Северное Чертаново, экспериментальный район, который начали возводить в середине 1970-х годов.
Что хотят снести
В предварительный список пятиэтажек для включения в программу реновации попали совершенно разные дома.
Из 77 домов, расположенных в ЦАО, в списке оказалось несколько домов, построенных по индивидуальным проектам, среди которые есть и те, которые были построены в самом начале прошлого века - еще до времен массового строительства советского периода.
В Пресненском районе в список попали кирпичные пятиэтажки, окружающие комплекс "Москва-Сити". Эти дома в основном были построены в начале 1960-х годов по индивидуальным проектам. В этом же районе в списках оказалось и несколько панельных хрущевок.
В списке оказались и кирпичные пятиэтажки около Аминьевского шоссе в районе Фили-Давыдково, которые были построены в начале 1970-х годов. Префект ЗАО Александров объяснял на встрече с жителями, что дома попали в список из-за того, что Аминьевское шоссе было расширено и теперь находится слишком близко от этих домов.
В районе Фили-Давыдково в список попали многие кирпичные дома, например, по улице Артамонова и Ватутина. На встрече с префектом многие жители района высказывались против реновации.
"Соседи молчат, мне кажется, они даже пока не верят, что это возможно. У нас в районе полно панельных пятиэтажек, я уверена, что они думают, что их это не касается", - рассказала Би-би-си жительница одного из домов по Ватутина Наталья Афанасьева. Она призналась, что сама не верила, пока не увидела списки.
Жители многих домов, попавших в список, выступают против программы. В первую очередь это касается многих кирпичных домов, где люди покупали квартиры самостоятельно и осознанно выбирали именно эти дома из-за множества характеристик: высоких потолков, хорошей планировки, развитых районов с хорошей инфраструктурой.
"Мощные кирпичные стены, трехметровые потолки, большие кухни, лифты. Вот недавно был ремонт, дом теперь и снаружи выглядит отлично. Белые свежие балконы", - так описал Би-би-си свой дом Федор Воробьев, живущий в Марьиной Роще. Его дом как раз есть в списке.
"Как кому-то могло прийти в голову сносить такой дом? При чем тут ветхие хрущевки? Мне жители просто не верили, когда я им рассказывал про "реновацию", - возмущается Воробьев.
В список попал и дом 29 по Большой Очаковской улице - это дом 1956 года постройки из красного кирпича. По словам жителя дома Кирилла Бывшева, "народ очень пассивный", а многие из его соседей просто не в курсе новой программы.
В районе Очаково-Матвеевское находятся дома по Озерной улице - это тоже в основном кирпичные пятиэтажки. Одна из жительниц этих домов Ольга Егорова рассказала Би-би-си, что специально покупала жилье в "тихом месте" и выбирала дом несносимой серии. Ее возмущает, что в случае сноса ее переселят в дом, который будет не в шаговой доступности от выбранного ею места.
Муниципальный депутат от района Зюзино Константин Янкаускас обратил внимание, что в списки не вошли корпуса 3-6 дома 15 по улице Введенского. В "Фейсбуке" он написал, что это "кошмарные общежития".
Не голосуешь - значит, "за"
Мэрия во вторник уточнила не только списки домов, но и порядок голосования. Постановление правительства Москвы опубликовано на официальном сайте мэрии.
Согласно документу, голосование жителей по включению дома в программу реновации будет проводиться с 15 мая по 15 июня этого года. Ранее различные чиновники говорили, что голосование будет проходить до конца июня.
Голосование пройдет на платформе "Активный гражданин" и в МФЦ (центры "Мои документы"), а также жители смогут провести собрания собственников, на которых можно будет решить, включать дом в программу сноса или нет.
Подсчет голосов будет проходить в два этапа. Сначала чиновники подсчитают, как голосовали отдельные квартиры. В квартире может быть несколько собственников. Результаты голосования квартиры будут зависеть от того, как проголосовало большинство ее жильцов.
- "Я не верю в будущее": истории ипотечников из пятиэтажек Москвы
- Путин: расселение пятиэтажек нельзя навязывать силой
- Собянин пообещал существенно изменить закон о реновации
- Госдума приняла закон о сносе пятиэтажек: за что его критикуют?
В документе оговаривается, что если собственники квартиры вообще не участвовали в голосовании, то чиновники считают, что квартира проголосовала за снос дома.
На втором этапе чиновники подсчитают, как голосовали квартиры. Согласно документу, дом входит в программу реновации, если за снос проголосовали более 2/3 находящихся в нем квартир. Ранее префекты говорили, что для включения в программу нужно 80-90% голосов.
Из голосования фактически исключаются владельцы нежилых помещений в домах. Согласно законодательству, они никак не смогут повлиять на судьбу дома, где находится их собственность. Собственники нежилых помещений пытаются добиться защиты своих прав с помощью Ассоциации владельцев недвижимости.
Согласно законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении, владельцы нежилых помещений в случае сноса их здания могут получить взамен помещение в другом районе Москвы. Сергей Собянин обещал внести в закон поправку, которая даст им возможность рассчитывать на денежную компенсацию.