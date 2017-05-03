Пресса Британии: Тереза Мэй, один испорченный ужин и "брексит"

В обзоре британских газет:

Как Меркель поговорила с Путиным о правах геев в Чечне

Тереза Мэй, один испорченный ужин и "брексит"

45 машин, 14 домов и суфлер Джонни Деппа

Меркель вступилась за геев и "Свидетелей Иеговы"

Guardian пишет о том, что на встрече с президентом России в Сочи канцлер Германии Ангела Меркель попросила Владимира Путина повлиять на ситуацию с правами геев в Чечне.

Издание напоминает читателям, что впервые эту тему затронула российская "Новая газета", опубликовав репортаж о пытках геев в Чечне.

После этого Guardian самостоятельно связалась с некоторыми геями в Чечне, которые подтвердили то, что было написано в "Новой газете", рассказав британскому изданию, как над ними издевались и пытали.

Западные правительства и правозащитники призвали российские власти расследовать сообщения о гонениях на сексуальные меньшинства в Чечне, где "даже по российским меркам общество очень консервативное", пишет газета.

Чеченские власти отрицают эти обвинения. Следственный комитет и местная прокуратура сообщили о начале расследования.

"Я попросила господина Путина использовать его влияние для защиты прав меньшинств в Чечне, и в деле, касающемся "Свидетелей Иеговы", - цитирует издание слова Меркель.

В апреле Верховный суд России по требованию министерства юстиции признал экстремистской деятельность организации "Свидетели Иеговы" в России и запретил ей работать на территории страны.

На встрече также зашла речь о российских хакерах и их возможном вмешательстве в выборы в Германии.

Меркель заявила, что не боится подобного вмешательства. "Но в случае, если будет грубая дезинформация, как, например, в случае девочки Лизы, или как в Литве, где были сделаны определённые обвинения в сторону наших солдат, мы займемся этим вопросом. Мы будем работать с нашими гражданами, мы знаем, что киберпреступность является международным вызовом", - подчеркнула она.

Хорошо известно, что гибридная война играет определенную роль в российской военной доктрине, добавила Меркель.

На что Путин ответил, что "Россия не вмешивается в дела других государств", отметив при этом, что часто Россия становится жертвой подобного рода вмешательств со стороны иностранных государств и НГО.

По поводу Украины, продолжает издание, Меркель сказала, что она и Путин придерживаются "диаметрально противоположных взглядов относительно причины конфликта".

Оба лидера признали, что в их отношениях наблюдается серьезное напряжение. Однако, продолжает Guardian, Путин всеми силами подчеркивал наличие и важность экономических связей между Россией и Германией.

Он назвал Германию самым важным экономическим партнером России, при этом указав, что 35% природного газа поступает в Германию из России.

Меркель прибыла в Россию с первым визитом за последние два года. Тем не менее Меркель и Путин неоднократно встречались в других местах - их последняя до настоящего момента встреча состоялась в октябре.

Британии не нужен Карфагенский мир

"Один испорченный ужин не должен отравить переговоры по "брекситу", - это заголовок редакционной статьи в Financial Times.

Издание ссылается на ужин британского премьера Терезы Мэй с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

После этого ужина, состоявшегося на прошлой неделе в Лондоне, в немецкую прессу просочились комментарии Юнкера и, в частности, его фраза о том, что он "в десять раз более скептичен" по поводу возможности заключения сделки об условиях "брексита".

Тереза Мэй, в свою очередь, пообещала в интервью Би-би-си, что вести переговоры с ней будет "дьявольски трудно".

"Никто не выиграет, если переговоры по "брекситу" закончатся провалом", - пишет газета.

Чтобы этого не произошло, обе стороны должны лучше понимать законные интересы друг друга, считает издание.

"Британия не может надеяться ни на то, что она будет диктовать свои условия, ни на то, чтобы заключить сделку, столь выгодную лишь для нее, что это побудит другие страны в панической давке бежать к выходу", - пишет FT.

И продолжает: "Но и 27 стран-членов ЕС и Европейская комиссия не могут навязать Британии аналог Карфагенского мира".

То, что Тереза Мэй пообещала, что с ней будет "дьявольски трудно", еще ни о чем не говорит. Как ни о чем не говорит и ее слоган-обещание "сильного и стабильного лидерства".

В ближайшие недели премьер-министр должна поделиться своим видением, а не слоганами, пишет газета.

"Сильное и стабильное лидерство" - это слоган, а не рецепт управления во время испытаний", - заключает FT в редакционной статье.

Times в своей передовице напоминает, что Брюссель вообще против того, чтобы Тереза Мэй присутствовала на встречах глав государств-членов ЕС при обсуждении условий "брексита".

Единственный человек, с кем она может вести переговоры - это Мишель Барнье, главный переговорщик о выходе Британии из ЕС со стороны Евросоюза.

Это резко противоречит словам самой Мэй, заявившей, что она будет обсуждать условия выхода Британии из ЕС "с премьер-министрами, президентами и канцлерами Европы".

Почти все газеты не упустили возможности отметить, что свой первый день на посту главного редактора газеты London Evening Standard бывший канцлер казначейства Великобритании Джордж Осборн начал с критики Мэй и ее действий по поводу "брексита".

Осборн, поддерживавший кампанию за то, чтобы остаться в ЕС, был первым министром, от которого избавилась Мэй, став главой правительства.

Джонни Депп страдает компульсивным расстройством?

Юридические битвы голливудского актера Джонни Деппа со своими бывшими финансовыми менеджерами обрастают все новыми, в основном неприятными, подробностями, пишет Daily Telegraph.

В понедельник его бывшие менеджеры обнародовали информацию о том, что он уже долгие годы пользуется услугами звукорежиссера-суфлера, который через наушники начитывает ему текст во время съемок. И получает за это огромные деньги.

Бывшие менеджеры Деппа также предположили, что у актера "компульсивное расстройство, приводящее к безмерной трате денег".

Они надеются доказать это в ходе проведения психиатрической экспертизы их бывшего клиента.

В январе, напоминает издание, Депп подал в суд на своих бывших менеджеров, обвинив их в мошенничестве.

В ответ представители фирмы Management Group, возглавляемой братьями Джоэлом и Робом Мэнделами, подали встречный иск, обвинив Деппа в безудержной трате денег.

Было заявлено, что Депп потратил 75 млн долларов, купив 14 домов, включая французский замок и несколько островов на Багамах. 30 тыс. долларов в месяц он, по словам его бывших управляющих, тратил на вино.

Потом он купил 45 машин и потратил 3 млн долларов на приобретение пушки, из которой был выстрелен прах писателя Хантера Томсона.

Адвокат актера Адам Уолдман назвал обвинения бывших управляющих "клеветой" и "судорогами прессы".

"Так отвечают виновные люди, когда им предъявили подробные результаты 9-месячного юридического и криминалистического расследования", - цитирует Daily Telegraph адвоката Джонни Деппа.