СМИ России: Навального прессуют, а популярность его растет

В обзоре российских газет:

Упоминаемость Навального в СМИ выросла в пять раз

Число пятиэтажек под снос сократили вдвое

"Роснефть" пытается оторвать еще кусок "Системы"

На майские праздники россияне полетели за рубеж

"Ведомости": нападки на Навального становятся его пиаром

Рост популярности оппозиционера Алексея Навального в СМИ зафиксировала компания "Медиалогия". Упоминаемость оппозиционера в 2017 году выросла почти в 5 раз. Имменно попытки власти прессовать Навального эксперты называют причиной роста популярности, пишет газета "Ведомости".

Цифры говорят о том, что в декабре 2016 года, когда он только заявил о намерении баллотироваться в президенты, Навальный упоминался в СМИ 6908 раз. А в марте 2017 года - уже 32 207 раз. В апреле этот показатель снизился до 26 115 сообщений. По суммарной упоминаемости за март-апрель Навальный занял шестую строчку, уступив президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, премьеру Дмитрию Медведеву, пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову и президенту Украины Петру Порошенко, но опередив мэра Москвы Сергея Собянина.

Руководитель штаба Леонид Волков сказал изданию, что основной поток упоминаемости в традиционных СМИ Навальному обеспечили "топ-ньюсмейкеры, вплоть до премьер-министра". Именно они создавали не только основной поток упоминаний, но и таким образом одобряли возможность такого упоминания для многих СМИ.

Политолог Константин Костин считает, что большое число скандалов привело к росту публикаций в СМИ и соцсетях, но существенного изменения настроений не происходит: "Его образ односторонний - это борьба с коррупцией. А эта тема среди интересов россиян не поднимается выше 5-го места".

У Навального медийная задача - быть вторым по известности российским политиком в мире, и он к ней идет - чтобы, к примеру, Трамп знал не только Путина, но и Навального, говорит политолог Михаил Виноградов.

Узнаваемость Навального будет продолжать расти, считает эксперт Центра Карнеги Андрей Колесников: "Он находится под жутким прессом, а тот факт, что на него постоянно нападают, что его прессуют, сам по себе становится пиаром. Расследования и митинги также будут способствовать росту узнаваемости. Стратегически и тактически он выступает блестяще".

Сможет ли дальше Навальный использовать себе на пользу черный пиар вроде роликов о Гитлере, будет зависеть от контрстратегии Кремля, полагает эксперт: "Ролик был неудачен, поскольку Гитлер - слишком серьезное сравнение, а лозунги Навального о визовом режиме со Средней Азией популярны среди россиян. Так что, если борьба будет вестись так же грубо, то он сможет этим продолжать пользоваться".

"Коммерсант": новый план реновации грозит точечной застройкой

Под снос в Москве могут попасть 4,5 тыс. пятиэтажек - почти вдвое меньше, чем планировалось при первоначальной презентации программы реновации, пишет газета "Коммерсант". Власти все же решили прислушаться к жильцам, которые теперь будут определять судьбу своих домов.

Как пояснили во вторник в мэрии, среди жителей домов, попавших в список, с 15 мая по 15 июня будет проводиться голосование, в ходе которого решится, включать ли эти дома в программу по сносу. Программа будет сформирована ориентировочно осенью 2017 года, после принятия законопроекта о реновации.

Почти одновременно с публикацией списка домов мэрия Москвы согласовала митинг оппозиции на проспекте Сахарова 6 мая с заявленным числом участников 10 тыс. человек, посвященный пятилетию событий 2012 года на Болотной площади. Часть экспертов считает, что такое сочетание может снизить интерес потенциальных участников к митингу на проспекте Сахарова против реновации, который мэрия разрешила провести 14 мая.

Президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов не уверен, что публикация списка домов и "расшифровка" условий голосования способны "снизить градус недовольства, который наблюдается в обществе по отношению к власти".

Участники рынка недвижимости обращают внимание на то, что опубликованный список не является окончательным. Управляющий партнер "Метриум групп" Мария Литинецкая напоминает, что предложенная во вторник мэрией стратегия реновации идет вразрез с обозначенным ранее планом проводить ее по квартальному типу: "Власти пытаются успокоить общественное мнение и снизить накал страстей вокруг программы реновации, но квартальный тип действительно необходим, учитывая масштабы программы и современные представления о жизни в городе".

По мнению Литинецкой, точечная застройка в масштабах текущей программы реновации, возврат к которой неизбежен, если мэрия будет готова снести или, наоборот, сохранить единственный дом в квартале по результатам голосования, приведет к коллапсу всей городской инфраструктуры: "Это нежелательный сценарий для самих городских властей".

Партнер компании "Химки групп" Дмитрий Котровский тоже предостерегает город от сценария бесконечной стройки: "Появление на месте малоэтажного дома многоэтажного в любом случае повлечет за собой перекладку инженерных сетей и реконструкцию дорог, но при этом у строителей не будет возможности разместить на огороженной территории строительные городки, как это делают в случае с комплексной застройкой".

"Ведомости": АФК "Система" оказалась "менее защищенной"

"Роснефть" и "Башнефть" требуют 106,6 млрд рублей с АФК "Система" Владимира Евтушенкова, соответствующий иск подан в Арбитражный суд Москвы, пишет газета "Ведомости".

Суть иска в том, что в результате "некоторых административных действий - проведенных реорганизаций - были выведены активы", - заявил Интерфаксу пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. Видевший иск человек утверждает, что речь идет о ряде реорганизаций, в ходе которых актив был обесценен на 106,6 млрд руб. Госкомпания, поясняет он, не требует вернуть полученные "Системой" дивиденды от "Башнефти". В 2014 году, когда государство подало иск о реституции принадлежащих "Системе" акций "Башнефти", Следственный комитет пытался взыскать и дивиденды. Речь шла о 190 млрд руб. Но эта претензия была отклонена.

В декабре 2014 году по суду пакет "Системы" перешел в собственность государства - Росимущества. А в октябре прошлого года 50,08% были проданы за 329 млрд руб. "Роснефти". Блокирующий пакет правительство передало Башкирии.

"Прецедентов, чтобы иск предъявлялся не к продавцу акций (Росимущество), а к акционеру, который владел акциями до продавца, я не помню", - удивляется партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Но российское законодательство не запрещает предъявить иск к лицу, которое причинило материальный вред, даже если с ним нет договорных отношений, говорит он.

Происходящее напоминает ситуацию с губернаторами: то, что часть из них арестована, не означает, что они что-то нарушили - просто оказались наименее защищены, указывает политолог Николай Петров. То же и с Евтушенковым, отмечает эксперт: его недостаточная защищенность, которая в свое время способствовала возврату "Башнефти" сначала государству, а потом - "Роснефти", никуда не исчезла. Потому, возможно, "Роснефть" считает, что от "Системы" можно оторвать еще какой-то кусок, допускает Петров.

"Коммерсант": россияне предпочли турецкий берег

Возвращение на массовый рынок дешевых туров в Турцию, укрепление рубля и поздняя весна заметно снизили желание туристов путешествовать по России, пишет "Коммерсант".

Представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина указывает, что спрос на внутренние туры в этом году снизился на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Популярность поездок по маршруту "Золотое кольцо", по ее оценкам, в период майских праздников сократилась на 30%.

Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин дифференцирует внутренние направления. По его словам, наиболее заметное падение продаж в период майских праздников показал Крым, куда отправились на 38% меньше туристов, чем годом ранее. Наименьшее падение - 15% - показал Сочи, добавляет он.

Директор по продажам НТК "Интурист" Сергей Толчин отмечает, что количество выкупленных наземных услуг (гостиницы, экскурсионная программа) на период майских праздников на российских курортах сократилось в этом году на 10%. "Кроме того, мы начинаем чартерные программы только в июне, хотя годом ранее они стартовали еще в апреле: осенью на фоне открытия Турции стало очевидно, что чартерные рейсы весной будут с трудом загружаться", - добавляет он.

Несмотря на сократившиеся продажи на внутренних направлениях, период майских праздников стал успешным для рынка всего организованного туризма за счет роста зарубежных направлений. По оценкам центра бронирования объединенной сети "Горячие туры" и ТБГ, общее количество продаж выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером спроса стали Турция (42% продаж), Кипр (11,6%), Греция (5%) и ОАЭ (4,8%).

Что еще почитать:

Из кассы банка "Пересвет" перед крахом пропало 5 млрд рублей, пишет газета "Ведомости". Однозначной оценки, как появилась эта недостача, у подразделений внутреннего контроля и риск-менеджмента нет, написал аудитор.

"Очень хороший" разговор". Forbes пишет о том, как Путин с Трампом обсудили Сирию, КНДР и личную встречу в Гамбурге.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.