Apple: неожиданный спад интереса к айфону

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Компьютерный гигант Apple признался, что продал меньше айфонов в первом квартале этого года, чем год назад.

Калифорнийская фирма, готовящаяся к выпуску новой модели айфона в этом году, продала 50,8 млн смартфонов за указанный период, что на 1% меньше, чем в первом квартале 2016 года.

Глава компании Тим Кук объяснил это паузой в появлении новых моделей айфона.

Котировки акций компании понизились почти на 2% после недавнего взлета на рекордную отметку в ожидании лучших результатов.

Одновременно Apple сообщила о росте доходов на 4,6% по всем отделениям компании, составивших 52,9 млрд долларов, что слегка ниже прогнозов.

Снижение цифр продаж компенсируется ростом доходов различных сервисов компании, в том числе Apple Pay, iCloud и App Store, продажи которых возросли на 18% и составили 7 млрд долларов.

Несмотря на уменьшение числа проданных устройств, доходы от продаж айфонов возросли на 1% и составили 33,2 млрд долларов благодаря росту продаж более крупного и дорогого IPhone 7 Plus.

Анализ: Десятая годовщина айфона

Дейв Ли, Би-би-си, Северная Америка

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Первый квартал всегда был наименее успешным для компании Apple, так как после рождественского бума продаж цифры реализации всегда снижаются.

Однако инвесторы ожидали лучших результатов, и эти ожидания способствовали росту курса акций компании во вторник, до объявления результатов за квартал.

Тим Кук заявил, что он доволен ростом сервисов компании, однако общая рентабельность компании целиком зависит от успеха продаж айфонов.

Вот почему предстоящие месяцы будут таким интересным периодом для аналитиков.

Приближается 10-я годовщина выхода первых айфонов на рынок, и инвесторы полны ожиданий, что новое поколение смартфонов Apple станет сенсацией, а не просто слегка улучшенной версией уже известной модели.

Китайский рынок, который уже вызывал проблемы в прошлом году, снова стал проблемным для компании Apple. Доходы на китайском рынке снизились на 14%, хотя Тим Кук объяснил это частично колебаниями валютных курсов.

По мнению аналитиков, это объясняется высокой конкуренцией на китайском рынке смартфонов, где присутствует много более дешевых продуктов со схожими характеристиками.

Ожидается, что новый айфон будет иметь более крупный экран и более скоростной процессор.

Компания Apple сообщила, что прибыли за первый квартал составили по всему миру 11 млрд долларов, что на 4,9% выше показателей прошлого года.

Фирма также объявила, что вернет акционерам дополнительные 50 млрд долларов в качестве дивидендов.