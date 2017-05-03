США против КНДР: что изменилось при Трампе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп назвал Ким Чен Ына "довольно смышленым пареньком"

После нескольких недель обмена взаимными угрозами и растущей напряженности в отношениях между США и КНДР президент Дональд Трамп неожиданно упомянул о возможности личной встречи с главой северокорейского режима Ким Чен Ыном. Давайте разберем создавшуюся ситуацию и постараемся понять, как мы пришли к такому положению дел.

Что изменилось после прихода в Белый дом Трампа?

Восприятие угрозы: Американцы считают, что Пхеньян уже сейчас располагает техническими возможностями для нанесения ядерного удара по Японии и Южной Корее.

Более того, по их оценкам, через несколько лет у КНДР появится возможность достичь ракетами территории США.

Поэтому Северная Корея рассматривается сейчас в качестве угрозы национальной безопасности США, а не только как фактор регионального значения, как было прежде. Именно этим объясняется новый резкий и решительный тон американских заявлений.

В прошлом американская администрация крайне редко прибегала к угрозам применения военной силы. Отчасти новый тон Белого дома отражает личный стиль Дональда Трампа, но также это результат и растущей тревоги в связи с возникновением новой опасности.

Военные меры: Весна обычно является напряженным периодом в жизни Корейского полуострова, так как в КНДР отмечают в это время года целый ряд патриотических годовщин, к которым обычно приурочивают демонстрации силы в виде запусков ракет.

США проводит в это время регулярные военные учения совместно с вооруженными силами Южной Кореи.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Трамп направил к Корейсокму полуострову ударную группу во главе с авианосцем "Карл Винсон"

Но в этом году администрация Трампа пошла на интенсификацию военных мер, направив в этот регион мира атомную субмарину с ракетами "Томагавк", а также авианесущую группу.

Однако последовавшие за этим неясные и противоречивые заявления о цели этих шагов не способствовали их эффективности.

Северная Корея: Пхеньян всегда утверждал, что нуждается в ядерном оружии для гарантий своей безопасности и был готов противостоять международным санкциям. Однако Ким Чен Ын, в отличие от своих отца и деда, проявляет особую решимость и нежелание учитывать позицию своего главного союзника Китая.

"Ким Чен Ир, несмотря на все свои пороки, по крайней мере обращал внимание на то, что говорили и думали другие люди, в особенности Китай, - считает бывший американский дипломат Крис Хилл. - Его сын, кажется, не намерен считаться ни с кем".

Китай: Пекин явно потерял терпение в отношении своего непредсказуемого союзника и встревожен сообщениями о новом витке гонки вооружений в регионе. Он уже начал ужесточать режим международных санкций в отношении КНДР, в частности, запрет на ввоз туда угля.

Но, вероятно, еще более тревожит его опасность того, что военные меры, проводимые администрацией Трампа, усилят напряженность в регионе. В Пекине также не рады заявлениям Трампа о том, что только Китай может оказать давление на Пхеньян.

В ответ на американское давление китайская пресса публикует критические материалы о Северной Корее. На дипломатическом уровне контакты между Пекином и Вашингтоном укрепились.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Пекин пригрозил Пхеньяну односторонними санкциями, если тот проведет шестые ядерные испытания.

Что остается неизменным, несмотря на приход Трампа?

Варианты развития событий: они крайне ограниченны и не несут в себе ничего хорошего.

Превентивный удар по ядерным объектам Северной Кореи почти наверняка приведет к массированному ответному удару по Сеулу с его 10-миллионным населением и по размещенным на 38-й параллели 28 тысячам американским военнослужащим.

Санкции ООН не действуют. По своей природе они отражают консенсус между членами Совета Безопасности и поэтому являются неэффективными; в механизмах их осуществления немало дефектов. США выступают за гораздо более жесткое и болезненное эмбарго, но для этого потребуется создание коалиции, как это было сделано в свое время в отношении Ирана.

Переговоры с Пхеньяном ранее всегда приводили к тому, что КНДР выторговывала себе новую экономическую помощь, и в конце концов возобновляла усилия по ядерному вооружению. Эксперты считают, что Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия. А именно такой отказ, заявляют американцы, является предварительным условием начала переговоров. Эксперты же считают введение моратория на разработку ядерного оружия более реалистичным подходом.

Тиллерсон говорит, что целью возможных переговоров по-прежнему было бы ядерное разоружение КНДР, однако он пока что не делал никаких определенных заявлений по поводу условий начала таких переговоров.

Стратегия: Она одновременно изменилась и осталась прежней.

Администрация заявляет, что она изменилась. Но ее компоненты - введение более жестких экономических санкций, призывы к Китаю оказать давление на своего соседа и ожидание уступок от Пхеньяна - мало изменились по сравнению с политикой "стратегического выжидания", которую проводил Барак Обама.

Различие состоит в том, что нынешняя администрация проявляет меньше терпения, более склонна к резким дипломатическим ходам и к военному давлению. Наряду с Китаем администрация Трампа пытается убедить также страны юго-восточной Азии принять участие в изоляции Северной Кореи.

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Китай: Пекин может уступить требованию усилить давление на Пхеньян, но только до определенной степени. Нет никаких признаков того, что он изменил свое отношение к КНДР как к буферному государству. Пекин опасается, что в случае падения режима американское военное влияние в регионе усилится.

Для Китая Северная Корея предстает в виде опасной головной боли, в том время как Америка является главным стратегическим соперником. Недавнее заявление Тиллерсона о том, что США не добиваются смены режима в КНДР направлено в той же мере Пекину, сколь и Пхеньяну.

Фактор непредсказуемости: Дональд Трамп готов проявлять свою непредсказуемость даже в отношении ядерного государства, противостоящего всему миру. Его подход - это тактика бизнесмена, добивающегося выгодной для него сделки.

Несмотря на это, наблюдатели затрудняются в толковании контрастов между его жесткими заявлениями и его недавними словами о возможности встречи с Ким Чен Ыном в "определенных обстоятельствах".

Барак Обама также заявлял в ходе предвыборной кампании 2008 года, что он хотел бы встретиться с лидером КНДР.

Однако при этом он не хвалил своего противника, как это сделал Трамп, который назвал его "довольно смышленым пареньком" за то, что тот уничтожил своих соперников и удержался у власти.

Остается неясным, проводит ли президент политику кнута и пряника, умасливая авторитарного лидера, или же просто не в полной мере отвечает за свои слова.