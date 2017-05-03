Сложный военный театр Сирии: курды, турки, русские, американцы

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Совместный патруль курдов и американцев в Сирии

В то время как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречается с президентом Путиным, боевые машины с российскими флагами ведут патрулирование в районе сирийско-турецкой границы совместно с курдскими подразделениями .

На прошлой неделе проправительственная газета "Сабах" привела следующие слова турецкого министра иностранных дел: "Мы согласовали в принципе покупку российских комплексов С-400. Сейчас идут переговоры о совместном производстве и ценах".

Желание Турции прибрести российские зенитные комплексы С-400 вызывают раздраженную реакцию ее союзников по НАТО. Похоже, что Турция посылает НАТО сигнал: если вы не подержите Турцию и турецкую политику в Сирии, Турция пойдет навстречу России.

На прошлой неделе подразделения российской армии были направлены в город Африн на границе с Турцией, который контролируется курдами. Цель этой операции - предотвратить нападение на позиции отрядов народной самообороны курдов со стороны турецкой армии.

Турция ведет артиллерийские обстрелы этих курдских позиций в районе города Африн; также имели место столкновения между курдскими ополченцами и турецкими пограничниками.

Турция считает народную самооборону сирийских курдов подразделением повстанческой "Рабочей партии Курдистана" (РПК) и называет ее террористической организацией. Ни Россия, ни США не рассматривают народную самооборону курдов как террористов.

В другой части контролируемой курдами территории в Сирии - Роджава - курды и американские коммандос ведут совместное патрулирование турецкой границы. Это возмущает турецкие власти, которые обвиняют США в сотрудничестве с террористами.

25 апреля турецкая армия атаковала позиции сирийских курдов, убив 20 бойцов и ранив еще 18. Россия и США выразили обеспокоенность в связи с этой атакой.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бойцы курдского ополчения на месте авиаудара, нанесенного турецкими ВВС невдалеке от населенного курдами города Дерик на северо-востоке Сирии

У отрядов народной самообороны курдов сложились хорошие отношения как с российскими, так и с американскими военными. США приняли решение поддержать наступление "Сирийских демократических сил" с участием курдов на город Ракка, оплот джихадистов из экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России, Британии и многих других странах).

Курдские силы хорошо зарекомендовали себя в войне с джихадистами, доказав свою высокую боеспособность. Турция тем временем пытается убедить США отказаться от поддержки сирийских курдов.

Курдская проблема в Сирии осложняет отношения между Турцией и ее союзниками по НАТО. Представляется, что визит Эрдогана в Сочи служит предупреждением в адрес Вашингтона: если вы будете продолжать поддерживать курдов, Турция пойдет на сближение с Россией.

Но, похоже, что и Россия разыгрывает курдскую карту.

Если Турция и дальше будет настаивать на смене режима президента Асада в Сирии, Россия может усилить поддержку сирийских курдов.