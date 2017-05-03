Выборы во Франции: как смотрят на окружающий мир Макрон и Ле Пен

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Основные разногласия во взглядах двух кандидатов сконцентроровались в области политики и обороны

Это поистине президентская битва двух противоположностей.

Взгляды на международную политику кандидатов в президенты Франции - центриста Эммануэля Макрона и его соперницы, националистки Марин Ле Пен - разительно отличаются, хотя есть и некоторые точки соприкосновения.

Но различий больше, и дискуссия уже ведется за рамками традиционной предвыборной борьбы, выходя на новый уровень: интернационализм против национализма.

Марин Ле Пен - националист по определению; сквозь эту призму она смотрит на принятие политических решений.

Она хочет сделать Францию более сильной за счет укрепления ее суверенитета и снижения зависимости от внешних институтов и связей с другими государствами.

Девиз возглавляемой ею партии "Национальный фронт": "Les Français d'abord" (что можно перевести "французы - прежде всего") показателен в смысле ее подхода к вопросам внешней и внутренней политики. Ле Пен, как и ее партия, позиционирует себя борцом против глобализации.

Эммануэля Макрона же характеризует, по крайней мере, в вопросах внешней политики, приверженность к существующему порядку вещей, преемственность, поддержка ЕС, интернационализм.

Основные точки противостояния:

Россия

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Национальный фронт" Марин Ле Пен получал кредиты от связанных с Россией банков

МАКРОН: Против сближения с Россией, поддерживает санкции - до тех пор, пока не будут выполнены условия Минских договоренностей. Называет российскую внешнюю политику опасной и готовой нарушать нормы международного права. Кибератаки на возглавляемое Макроном политическое движение "Вперед" многие приписывают российским хакерам.

ЛЕ ПЕН: Встречалась недавно в Москве с Владимиром Путиным и не видит ничего противозаконного в аннексии Россией Крыма в 2014 году. Хотела бы развивать стратегическое сотрудничество с Россией в борьбе с джихадистской группировкой "Исламское государство" (запрещенной во многих странах мира, включая Россию). Французские СМИ выявили факты получения "Национальным фронтом" крупных займов от России и банков, связанных с российскими финансистами. Ле Пен отрицает, что займы каким-то образом влияют на позицию ее партии в отношении России. Она заявила, что была вынуждена занимать средства за рубежом, поскольку французские банки отказывались выделять кредиты ее партии.

Сирия

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Каковы планы Франции в отношении Сирии?

МАКРОН: Считает, что президент Башар Асад должен ответить перед международным трибуналом за военные преступления.

ЛЕ ПЕН: По мнению представителя "Национального фронта", неясно, кто именно применил химическое оружие в Сирии в апреле 2017 года, а президент Асад, несмотря ни на что, продолжает оставаться единственным оплотом борьбы с джихадистами ИГ.

Европейский союз

МАКРОН: Выступает за дальнейшее развитие ЕС с выработкой еврозоной собственного бюджета и назначением своего министра финансов. Хотел бы возглавить движение против центробежных тенденций в ЕС и придать новый импульс всему европейскому движению. Считает, что Евросоюз должен быть реформирован, иначе его ждет "фрексит" (по аналогии с "брекситом").

Правообладатель иллюстрации PASCAL LACHENAUD / POOL Image caption Эммануэль Макрон - приверженец дальнейшего укрепления Европейского союза

ЛЕ ПЕН: Считает, что Франция должна покинуть зону евро и планирует провести референдум по выходу страны из ЕС. Называет евро "мертвой валютой" и предлагает вновь перейти на франк, оставив единую валюту лишь как средство расчетов в международной торговле. Тем не менее заявляет, что процесс переговоров с ЕС может затянуться.

Помощь Африке

МАКРОН: Стремится увеличить бюджетные расходы Франции на международную помощь; обещает пересмотреть ситуацию с французскими военными базами в Африке; готов помогать африканским странам в их попытках проводить более самостоятельную оборонную политику.

ЛЕ ПЕН: Тоже хотела бы увеличить расходы на международную помощь, но по совершенно иным причинам: в интересах безопасности, чтобы противостоять волне иммиграции и терроризма - эти два понятия "Национальный фронт" сводит воедино.

НАТО и оборона

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Французский истребитель "Рафаль": оба кандидата выступают за увеличение военных расходов

МАКРОН: Готов увеличить к 2025 году военные расходы до принятого в НАТО целевого индикатора 2% от ВВП. Считает НАТО основой французской оборонной политики, но при этом выступает за усиление европейской интеграции в военных вопросах, что не в последнюю очередь является следствием неопределенности по поводу будущего Североатлантического альянса в свете заявлений президента Трампа о роли НАТО, сделанных им еще в качестве кандидата в президенты.

ЛЕ ПЕН: Считает, что единственным оправданием существования НАТО была советская угроза, которая давно перестала существовать. Готова вывести Францию из подчинения объединенному командованию НАТО. Обещает увеличить военные расходы до 2% от ВВП к 2018 году и до 3% к моменту истечения своего пятилетнего срока пребывания у власти.

Ле Пен потратила немало времени и усилий, чтобы подправить имидж "Национального фронта", сделать его менее "токсичным", отдалиться от его крайне правых корней и традиций. Это ей в некоторой степени удалось, привлекло дополнительных последователей за счет растущего недовольства в обществе существующим порядком вещей и экономическим неравенством. Однако несколько раз в ходе президентской кампании эта маска спадала.

Именно в вопросах внешней политики взгляды Марин Ле Пен более всего совпадают с убеждениями ее отца, основателя "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена. Он всегда враждебно относился к ЕС, НАТО и США, поддерживал режим Асада, а также Саддама Хусейна в Ираке.

Разумеется, внешняя политика никогда не была определяющим фактором в выборе кандидата на пост президента Франции. Но воплощение в жизнь внешнеполитического курса всегда являлось прерогативой именно президента страны. Он или она будут играть определять отношения Франции с внешним миром в течение по меньшей мере пяти лет.

Предложения кандидатов по ключевым внутриполитическим вопросам:

Иммиграция

Макрон:

Создание пограничной службы ЕС, в которой работало бы пять тысяч сотрудников.

Свободное владение французским должно стать главным критерием получения гражданства.

Ознакомление религиозных лидеров со светскими ценностями Франции.

Ле Пен:

Временная полная приостановка иммиграции, восстановление пограничного контроля на внутренних границах. Затем ограничение иммиграции 10 тысячами человек в год.

Автоматическая депортация всех совершивших преступление иностранцев и людей, связанных с исламистами, закрытие мечетей, где пропагандируется экстремизм.

Предоставление статуса беженцев только тем, кто за ним обращается во французские дипломатические миссии за рубежом.

Экономика

Макрон:

Экономия бюджетных средств в размере 60 млрд евро, чтобы дефицит бюджета не превышал требуемых ЕС 3% ВВП.

Государственные инвестиции 50 млрд евро в течение пяти лет на мероприятия по защите природы, производственную практику, инновации в области цифровых технологий, в социальную инфраструктуру.

Снижение налога на прибыль с 33,3% до 25%

Ле Пен: