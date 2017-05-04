Зачем нужна монархия в XXI веке?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В свои почти 96 лет супруг Ее Величества Елизаветы II принц Филипп остается патроном, президентом или членом более 780 организаций и благотворительных обществ.

Букингемский дворец объявил, что супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, осенью отойдет от дел и перестанет исполнять свои церемониальные обязанности.

В июне ему исполняется 96 лет.

Вообще, новости о жизни членов королевской семьи появляются в прессе регулярно и пользуются огромной популярностью.

Но это не просто любопытство: королевская семья в Великобритании пользуется немалым уважением. Для большой части британцев корона - это не просто исторический сувенир, но и вполне работоспособный и нужный в современном мире институт.

Откуда такое отношение к монархии? Обозреватель Би-би-си Михаил Смотряев спросил об этом редактора британского издания Royalty Magazine Марко Хустона.

Марко Хустон: Первое, что привлекает внимание - это официальные функции монархов и благотворительность. Но корона все еще играет заметную роль в конституционной жизни, что хорошо было заметно во время референдумов о независимости Шотландии и членстве в ЕС. Также монарх выступает своего рода "послом доброй воли", и это тоже важная функция.

Би-би-си: Мне не раз доводилось слышать мнения аналитиков, что СоединенногоКоролевства в его нынешнем виде без Ее Величествасегодня уже не существовало бы. Монархия - это некая реперная точка для всех жителей страны, будь то шотландцы, валлийцы, англичане или ирландцы…

М.Х.: Я думаю, это совершенно верно. Монархия - это точка фокуса для страны, и она транснациональна, она представляет жителей всех четырех стран Соединенного Королевства. Она не разделяет людей, как, например политические партии (хотя так, наверно, и должно быть), она не противопоставляет одни убеждения другим. Я полагаю, монархия - это весьма значительный фактор, в немалой степени определяющий сплоченность Соединенного Королевства.

Би-би-си: Соединенное Королевство - это особый случай. А другие монархии, в первую очередь в Европе, играют такую же роль?

М.Х.: Некоторые из них - точно. Например, в Испании монархия играет жизненно важную роль, хотя и в несколько других обстоятельствах. Конечно, некоторым испанцам монархия представляется разделяющей общество, но для большинства это объединяющий фактор. Очень важную роль играет монархия и в Бельгии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Оливер Кромвель отказался от короны. Но не побрезговал титулом Лорда-протектора...

Би-би-си: Республиканцы и прочие принципиальные противники монархии полагают, что это архаичный институт, которому не место в XXI веке с его более прогрессивной общественной схематикой. Вторая претензия - это привилегированное положение членов королевских семей, идущее вразрез с нормами демократического общества. Насколько это справедливо?

М.Х.: В Великобритании позиции республиканцев не слишком сильны, потому что, за исключением Кромвеля, у нас нет республиканской традиции. Монархия же была составной частью нашего пути к демократии, и сыграла свою роль в ее становлении. Можно спорить о том, какие общественные институты препятствуют развитию демократии или наоборот способствуют ему. Но британская корона находилась в центре этого процесса, и превратилась в современную монархию.

Что же касается привилегий, монархия заметно модернизировалась. Многие из расходов на содержание королевской семьи могли бы быть отнесены к графе "забота об историческом наследии", если бы у нас не было конституционной монархии. Да, члены королевской семьи происходят их очень знатных и богатых домов. Но это никак не изменится, если Великобритания завтра станет республикой.

Так что я не думаю, что привилегированное положение членов королевской семьи так уж важно, хотя этот аргумент всплывает всякий раз, когда экономическое положение в стране ухудшается, и люди начинают задаваться вопросом: а почему члены королевской семьи живут себе в удовольствие, в то время как остальные бедствуют. Но в реальности это вряд ли так уж важно.

Би-би-си: Вы говорите, что монархии меняются, становятся более современными. Но не теряется ли от этого историческая роль монархии, о которой мы только что говорили? Насколько современная монархия соответствует исторически сложившемуся представлению о ней и ее роли?

М.Х.: Как и многие другие политические институты, монархия эволюционировала всегда, иначе она просто не выжила бы - ее бы смели новые формы общественного устройства. Британская корона продолжает меняться, это хорошо видно по более молодым членам королевской семьи - герцогу и герцогине Кембриджским и принцу Гарри.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Герцог и герцогиня Кембриджские. Присмотритесь повнимательнее: это вполне обычные люди

Конституционные изменения в Великобритании, как вы знаете, зачастую носят неписаный характер. И хотя внешне отдельные формы общественного устройства могут выглядеть противоречиво или архаично, для британцев важнее, насколько они работают на практике и как воспринимаются гражданами.

Если посмотреть на конституционную роль монархии, так сказать, "на бумаге" и спросить, насколько она соответствует нормам демократии, то тут возникают вопросы. С другой стороны, посмотрите на президентскую форму правления - разве на практике они более демократичны? Я не думаю, что европейские республики более соответствуют нормам демократии, чем монархии.

Би-би-си: Исторически монархии, королевские дома, представляли верхушку элиты общества. В последние десятилетия - приблизительно с конца Второй мировой войны, - роль элит в западном обществе меняется, размывается. Элиты более не выполняют функции, свойственные им сто, триста или пятьсот лет назад. В этом контексте трансформация монархии, ее модернизация, "движение в ногу со временем" - так ли это хорошо?

М.Х.: Вы правы, функции элит изменились. Но надо помнить, что интересы "больших денег" - глобального бизнеса - и монархии не всегда совпадают. Скажем, триста лет назад аристократы-землевладельцы, джентри, монархи принадлежали к одному классу и имели общие интересы. Теперь же монархия занимает особое место, она более не привязана к классовым или экономическим интересам, как раньше.

Это иллюстрирует мою мысль об эволюции монархии: если бы королевскому дому не суждено было выжить, одной из главных причин этого стала бы привязка к конкретному набору интересов конкретной социальной группы. Этого, как видим, не случилось, сегодня британская монархия старается представлять интересы всех граждан.

Насколько у нее это получится - возможно, ответ на этот вопрос в будущем и решит судьбу монархии. Корона пытается сделаться точкой фокуса для всех британцев, подняться над политическими или классовыми барьерами. Во многом она преуспела, но это не означает, что дальше будет легче.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британцы по сей день заботливо берегут исторические традиции.

Би-би-си: А вам не кажется, что эта попытка приблизиться к народу, представлять интересы всех и каждого и вообще стать "одним из нас" лишает монархию ее почти мистического ореола, сложившегося на протяжении столетий? Десакрализация короны, превращение ее в обыденность вряд ли пойдет ей на пользу…

М.Х.: Да, мистическая сторона монархии несколько угасла, но в то же время ее историческая составляющая, ее преемственность меньше не сделались. То, что современные монархи воспринимаются как обычные люди, никак не отражается на ее исторической роли и значении. И если страна в целом принимает монархию, как в Соединенном Королевстве, то эта сторона монархии никуда не исчезнет. Люди по-прежнему вспоминают и коронацию, и королеву-мать, и более древние события с теми же чувствами.

В современном мире нельзя оставаться несовременным человеком, и я не думаю, что древняя, "мистическая" монархия смогла бы сегодня функционировать, во всяком случае, в Европе и даже на Ближнем Востоке. В такой стране, как Таиланд - пожалуй, да - там королевская семья почитаема в том числе и с религиозной точки зрения. Но в Европе, да и на Ближнем Востоке монархия обладает богатой историей, но она современна.

Так что потеря мистического ореола не важна. Гораздо важнее, насколько королевской семье удастся представлять интересы всей страны, особенно сейчас, когда Великобритания стремительно меняется, и мы не знаем, на что она будет похожа через несколько лет.