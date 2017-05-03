Новая книга Иванки Трамп: что думают о "правилах успеха" критики

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Новая, вторая по счету книга Иванки Трамп под названием "Женщины, которые работают: переписывая правила успеха" преподносится читателям, как пособие для современных работающих мам.

Книга поступила в продажу 2 мая. Иванка отказалась участвовать в промо-кампании, приуроченной к выходу книги и пообещала отдать все доходы на благотворительность, мотивируя это тем, что хотела бы избежать обвинений в использовании своего положения дочери американского президента.

Критики разделились на два лагеря. По мнению одних, автор избрал более серьезный тон по сравнению с "неопытной, но тем не менее успешной деловой женщиной", какой она была в 27 лет, когда написала "Козырная карта: как выигрывать в бизнесе и жизни" (в оригинальном заголовке - Trump Card - обыгрывается фамилия автора). Сегодня Иванка Трамп - не просто занятая, но очень, очень занятая мать троих детей и супруга, которой выпало на долю управлять империей Трампа.

Другие считают, что ее книга теряет от того, что советы автора годятся только для богатых и влиятельных женщин. Эти критики высмеивают жалобы Иванки Трамп на то, что она была настолько занята во время президентской кампании своего отца в 2016 году, что не могла найти время для массажа или утренней 20-минутной медитации.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Иванка Трамп - не гостья в Белом доме, учитывая ее влияние на отца - президента США

Критик Дженнифер Синиор относится к последним. В своей рецензии в New York Times она иронизирует: мол, книга проливает свет на то, как Иванка преуспела в продвижении бренда "Трамп" по всем возможным направлениям; как умело она избегает спорных тем - никто не может и догадаться, что она думает на самом деле; как заполняет страницы мотивационной пустой болтовней.

"Это клубничный коктейль с вдохновляющими цитатами, - пишет рецензент. - Здесь цитата Ли Якокки предшествует двумя страницами Сократу, а Тони Моррисон появляется на следующей странице после Эсте Лаудер. Высказывание Нельсона Манделы предваряет раздел, в котором женщинам предлагается требовать гибкого рабочего графика: "Все кажется невозможным, пока не будет сделано".

И самые большие претензии критика связаны с тем, что автор помещает наиболее существенные с практической точки зрения советы в конец книги. Например, что касается права на отпуск по семейным обстоятельствам, то Иванка, которая придерживается взглядов, озвученных ею во время президентской кампании отца, говорит о них лишь на предпоследней странице книги. По мнению Синиор, таким образом автор упускает возможность ратовать за изменения, столь необходимые женщинам, на которых рассчитана книга.

Фатима Госс Грейвс пишет в US News and World Report о женщинах, "которых Иванка оставляет за бортом". По ее словам, автор недопонимает серьезности препятствий, с которыми приходится сталкиваться большинству женщин в США.

"Никогда один лишь энергичный и жизнерадостный подход не облегчал жизни матери двоих детей, которая не может оплатить арендную плату за жилье и обеспечить семью продуктами питания", - пишет Госс Грейвс.

"Модель преуспевающей работающей женщины в книге "Женщины, которые работают" не замечает неравенства по гендерному и расовому признакам, которые для многих женщин ведут к более низким зарплатам и меньшим возможностям в плане трудоустройства", - добавляет она.

Кэтрин Люси, которая пишет для "Ассошийэтед пресс", тем временем, замечает, что Иванка Трамп "дает женщинам важные советы, как продвигаться по службе, умело сочетая семейную жизнь с карьерой и добиваясь самореализации".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Иванка Трамп не только пишет книги, она - основательница фирмы по производству ювелирных украшений Ivanka Trump Collection

Кейтлин Менса из Cosmopolitan отмечает, что Иванка Трамп старается "сломать бытующий стереотип о том, что родительские обязанности - это легко".

Но все рецензенты соглашаются в одном: неважно, дает ли книга полезные советы или просто рекламирует бренд, она позволяет увидеть скрытую от посторонних глаз жизнь семьи Трампов.

Иванка пишет про отношения в своей семье, про свою загруженность, воспитание детей, про свое личное время. Ее беспокоит, как другие воспримут ее жизнь работающей мамы. Она предлагает взглянуть на то, как отец повлиял на ее жизнь. И как она сама может повлиять на его администрацию.

Если вы не любите книг по самоусовершенствованию, не читайте "Женщин, которые работают", советует Мария Пуэнте в USA Today.

Однако, если вам любопытно узнать о 35-летней Иванке, которая согласилась на неоплачиваемую работу в качестве советника своего отца, и о том, как она может повлиять на отношение его администрации к женщинам, то, может быть, вам стоит вчитаться", - заключает критик.