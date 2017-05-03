Купит ли Турция у России зенитно-ракетные комплексы С-400?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С-400 - самый современный российский комплекс ПВО большой дальности

В последнее время нет недостатка в сообщениях об интересе Турции к российской системе противовоздушной обороны С-400. Нередко даже говорят, что она может быть профинансирована за счет кредита Москвы.

Сделка, похоже, еще не завершена. Покупку страной-членом НАТО столь значимого образца военной техники в России можно было бы, как минимум, назвать необычной.

И то обстоятельство, что речь идет о сложной системе противовоздушной обороны, поднимает вопросы, связанные и с другими проблемами: в частности, передачи данных, возможности Турции интегрировать российскую систему в другие системы ПВО по стандартам НАТО и так далее.

Очевидно, что в этой истории есть и важная дипломатическая составляющая. Отношения между Анкарой и Москвой улучшаются после их катастрофического ухудшения в ноябре 2015 года, когда Турция сбила российский военный самолет, вторгшийся, как утверждала Анкара, в ее воздушное пространство.

Теперь обе стороны, похоже, сблизили свои позиции по вопросу разрешения сирийского кризиса. Турция хотела бы сохранить свой суверенитет, угрозу которому представляют курдские сепаратисты.

Анкаре бы очень не хотелось, чтобы на сирийской стороне у ее границ появились контролируемые курдами территории. С этой целью она наносила авиаудары в Сирии по вооружённым формированиям, которых поддерживают (и это проблема для Анкары) США.

Действия Турции вызвали осуждение Вашингтона, и на этом фоне произошло стремительное сближение Турции и России.

Но действительно ли это означает, что Турция собирается купить у Москвы первоклассную систему ПВО? У серии С-400 множество различных модификаций, и маловероятно, чтобы ее экспортная версия была столь же передовой, как и та, которой располагает сама Россия.

Как работает ЗРК С-400

Радар раннего обнаружения отслеживает движение объектов и передает информацию в командный центр, который определяет потенциальные цели Цель определена, и командный центр отдает приказ открыть огонь Координаты цели отправляются ближайшему к цели комплексу, и он начинает запуск ракет "земля-воздух" Всевысотный обнаружитель сопровождает цели и помогает наведению ракеты

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На совместных учениях с Грецией ВВС Израиля изучали особенности работы российских ЗРК

Действительно ли Россия хотела бы, чтобы другие страны НАТО во время учений испытывали свои боевые самолеты, изучая возможности С-400?

Один из членов НАТО - Греция - уже эксплуатирует более старую систему - С-300, которую она получила от первоначального покупателя - Кипра. И израильские самолеты, в частности, принимали участие в совместных с Грецией учениях, в рамках которых пытались преодолеть защиту ее системы ПВО.

Турция, впрочем, уже оказывалась в подобной ситуации. Нет никаких сомнений, что ей нужна система противовоздушной обороны большой дальности. В сентябре 2013 года Анкара выбрала себе в партнеры Пекин для работы над новым вооружением.

Китай победил европейский консорциум EUROSAM, а также совместную заявку Raytheon и Lockheed Martin на основе американского комплекса "Пэтриот".

Это вызвало обеспокоенность у партнеров Турции по НАТО. Позже Турция отказалась от китайского варианта и вместо этого начала переговоры с совместным американо-европейским консорциумом. Теперь снова возникает перспектива покупки системы не у страны НАТО.

Последствия покупки российской ракетной системы для Турции могут быть весьма ощутимыми. Эта покупка может послужить подтверждением того, что Анкара действительно отдаляется от Североатлантического альянса. С-400, вероятно, придется действовать как автономной системе, что только подчеркивало бы возможный раскол в отношениях с НАТО.

У НАТО есть своя единая система противовоздушной обороны. Альянс, вероятно, заплатил около половины суммы за действующую турецкую систему ПВО, поэтому покупка у России может стать важным шагом на пути разрыва отношений Турции с НАТО.

Однако, учитывая сложности с финансированием, проблемы спецификации и передачи технологий, все еще велика вероятность того, что сделка с Россией попросту не состоится.