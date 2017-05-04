Пять лет майским указам Путина: что так и не было сделано

Правообладатель иллюстрации kremlin.ru Image caption "Нерешенных вопросов больше, чем того, что удалось сделать", - сказал Путин

7 мая исполнится пять лет с тех пор, как президент России Владимир Путин подписал майские указы, которые должны были существенно улучшить жизнь россиян к 2018 году. Русская служба Би-би-си разбиралась, как исполняются путинские поручения.

Об исполнении майских указов Путин заговорил в четверг, 4 мая, на совместном заседании Госсовета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

Путин сразу заявил, что нерешенных вопросов больше, чем выполнено поручений. Хотя и отметил "некоторую новую динамику" и "позитивные изменения" в таких сферах, как здравоохранение, образование, культура и ЖКХ.

"Разумеется, проблем здесь еще очень-очень много, и нерешенных вопросов больше, чем того, что удалось сделать", - сказал Путин.

Что такое майские указы

Майскими принято называть 11 указов, которые Путин подписал 7 мая 2012 года, когда в третий раз вступил в должность президента России.

В указах содержится набор поручений российскому правительству. Например, в указе о государственной экономической политике говорится о необходимости увеличивать в ближайшие годы инвестиции, производительность труда, создавать высокопроизводительные рабочие места.

Майские указы стали приоритетом для чиновников в Москве и регионах. Большинство из поручений должно быть выполнено к 2018 году. На сайте правительства России есть раздел с отчетами о ходе выполнения майских указов.

Всего в майских указах было 218 поручений правительству, и на данный момент должны быть выполнены 180.

Утром за несколько часов до заседания Госсовета на сайте правительства России был опубликован новый отчет.

"Выполнено и снято с контроля 165 поручений - 91,7% от числа поручений, которые должны были быть выполнены к настоящему времени", - сказано в сообщении правительства, касающемся очередного отчета.

Однако многие задачи, поставленные Путиным после своего избрания в 2012 году, так и не были выполнены, особенно это касается экономической части поручений. Частично это связано с влиянием кризиса, из-за которого резко упали доходы населения в реальном выражении. Создавать рабочие места и увеличивать инвестиции стало куда сложнее на фоне рецессии и низких темпов роста ВВП.

В декабре 2013 года занимавший тогда пост замминистра экономического развития Андрей Клепач отмечал, что для полной реализации указов президента потребуется ежегодный экономический рост в 7% ВВП.

Исполнить указы оказалось весьма сложно из-за того, что они оказались достаточно противоречивыми. Их критиковали, например, за излишнюю нагрузку на бюджеты регионов.

Русская служба Би-би-си изучила отчет правительства, данные Росстата и другие статистические данные и выбрала несколько примеров того, как исполняются поручения.

Увеличение к 2018 году реальной заработной платы в 1,5 раза

Речь идет о том, чтобы с 2012 по 2018 годы зарплаты с учетом инфляции выросли на 50%. Здесь свою роль сыграла девальвация рубля и высокая инфляция, которая наблюдалась в 2015 году, что привело к падению реальных зарплат.

В этом году реальные зарплаты в первом квартале выросли на 1,9%. Этому помогло замедление инфляции и укрепление рубля. Но задача увеличить зарплаты к 2018 году на 50% выглядит нереализуемой - по мнению экономистов, на быстрый рост зарплат и доходов рассчитывать не приходится.

Также в майских указах было дано поручение увеличить среднюю зарплату учителей, врачей, работников вузов и других бюджетников до средней зарплаты в соответствующем регионе. Здесь данные по регионам отличаются, а оценить степень выполнения сложно.

Многие эксперты критикуют это решение, так как оно привело к росту нагрузки на региональные бюджеты. Регионам пришлось отказываться от многих статей расходов, например, сокращать расходы на развитие инфраструктуры.

Эксперты предупреждают, что как только у регионов отпадет необходимость в выполнении майских указов, то они могут резко сократить расходы на образование и здравоохранения, а деньги направить в другие сектора экономики.

Ипотечные кредиты все так же дороги

Согласно майским указам, к 2018 году количество выдаваемых ипотечных кредитов должно было увеличиться до 815 тыс. в год. По данным правительства, в прошлом году эта цифра уже была превышена: в 2016 году было выдано более 856 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму в почти 1,5 млрд рублей.

Однако ставка по кредитам остается довольно высокой во многом из-за политики Центробанка России. Согласно майским указам, разрыв между средней ставкой по ипотечному кредиту и уровнем инфляции не должен превышать 2,2 процентных пункта. Сейчас разрыв куда выше.

Увеличение инвестиций до 25% к 2015 году

Майские указы предусматривали, что доля инвестиций в ВВП в 2015 году составит примерно 25%, к 2018 году вырастет до 27%. Это как раз могло бы стать началом перехода к инвестиционному росту экономики.

Но кризис опять смешал карты. Экономисты отмечают, что бизнес в последние годы инвестируют крайне неохотно. Причем во многом это связано не с нехваткой ресурсов, а с высокой неопределенностью в экономике. Многие компании просто хранят деньги, не вкладывая их в расширение производства.

В последние три года доля инвестиций в основной капитал в ВВП колеблется вокруг значения в 17%.

Повышение легкости ведения бизнеса

Согласно майским указам, Россия должна была в 2015 году занять 50-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, а к 2018 году - 20-е место. Этот рейтинг показывает, насколько в стране легко вести бизнес с точки зрения получения различных разрешений, ведения налогового учета и прочих особенностей.

Россия действительно показала серьезный рост в рейтинге. Если в 2012 году она занимала в нем 120 позицию, то в 2015 году она оказалась на 62 месте. В 2017 году Россия в рейтинге на 40 месте, при этом по ряду характеристик показатели России снизились по сравнению с 2016 годом. Например, в России стало сложнее получить кредит или подключиться к электросетям.

В правительстве уверяют, что работают над решением проблемы. Чтобы сократить административные барьеры, было принято 88 федеральных законов и свыше 470 правовых актов, говорится в сообщении на сайте правительства. В правительстве отмечают достигнутый за эти годы успех в продвижении в рейтинге. Тем не менее, от изначальных целей, поставленных в указах, Россия отстает.

Смертность от туберкулеза упала

Майские указы также предусматривают существенное сокращение уровня смертности от различных причин. За 12 месяцев 2016 года она снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Уровень смертности от болезней кровообращения и туберкулеза упал в прошлой году даже ниже целевых уровней. А вот уровень смертности от онкологии остается выше целевого уровня.

Другие достигнутые цели

Правительство отчиталось и о некоторых других достигнутых целях. Например, согласно указам 2012 года, с 2013 по 2015 годы в России должно было быть создано до 14,2 тыс. рабочих мест для инвалидов. Согласно отчету правительства, таких мест было создано за этот период 44,2 тыс. На это было потрачено более 3 млрд рублей.

Также правительство отчиталось еще об одном выполнении майского указа - увеличение доли высококвалифицированных работников в числе просто квалифицированных. К 2020 года доля таких работников, согласно указам, должна быть превышать треть всех квалифицированных работников.

Согласно отчету правительства, численность высококвалифицированных работников выросла с 19 млн человек в 2012 году до 20,7 млн человек в 2016 году. Она составила в том году 32,2% всех квалифицированных работников.

Правительство отчиталось и о росте государственного финансирования фундаментальных исследований.

Как следует из отчета, выполнены майские указы в части совершенствования военной службы, развития вооруженных сил России и модернизации оборонно-промышленного комплекса. А именно 12 поручений президента: например, создана концепция разработки и развития системы управления полным жизненным циклом вооружения, военной и специальной техники.