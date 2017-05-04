Пресса Британии: почему Telegram не сотрудничает со спецслужбами

В обзоре британских газет:

Как Мэй объявила войну Брюсселю

Почему создатель Telegram отказывается сотрудничать с европейскими спецслужбами

Брэд Питт о разводе "как смерти" и своем алкоголизме

Цена "брексита" - 100 млрд евро?

Все британские газеты вынесли на первую полосу фотографию премьер-министра страны Терезы Мэй с разными заголовками. "Мэй объявила войну Брюсселю", - пишет Guardian.

"Мэй обвиняет Брюссель в саботаже выборов и эскалации напряжения", - это заголовок в Financial Times.

"Руки прочь от наших выборов", - кричит под фотографией Мэй с первой страницы заголовок таблоида Daily Mail.

События последней недели убедили премьер-министра, что легкого "брексита" не предвидится, пишет Daily Telegraph в своей редакционной статье.

Маски сорваны, начинается разговор без политесов: Тереза Мэй готова бороться не только со своими политическими оппонентами внутри страны, но и с чиновниками из ЕС, продолжает газета.

Особое возмущение Мэй, среди прочего, вызвала сумма в 100 млрд евро - именно столько ЕС намеревается потребовать за выход Британии.

"С каждым днем цена за выход увеличивается. Сначала называлась сумма в 50 мдрд евро, потом в 60, а теперь, оказывается, цена выхода возросла до 100 млрд евро. Это просто смешно", - негодует издание.

Несмотря на то, что ЕС настаивает, что названная сумма - это законные обязательства, которые Британия должна выполнить, очевидно, что тем самым ЕС хочет продемонстрировать остальным своим членам, чем для них может обернуться желание вслед за Британией покинуть союз, продолжает газета.

"Вот она, демократия в стиле ЕС. И это одна из основных причин, почему в июне прошлого года многие британцы проголосовали за выход", - пишет Daily Telegraph.

Последующие пять лет обещают быть самыми важными в современной истории Британии.

"Если наши так называемые союзники в ЕС настроены на то, чтобы заставить нас страдать, тогда нам нужно самостоятельно позаботиться о своих интересах в качестве независимого государства", - заключает Daily Telegraph в своей редакционной статье.

"Кому нужна Россия, если под рукой есть Европа, которая готова вмешаться в британскую демократию?" - иронично вопрошает Times в своей редакционной статье.

Издание призывает британских избирателей обратить внимание на два момента. Во-первых, несмотря на предстоящие выборы, Мэй вправе отметить, что позиция Европейской комиссии по "брекситу" стала более жесткой.

Во-вторых, продолжает Times, слово не воробей, вылетит - не поймаешь. После выборов в Британии переговоры по "брекситу" начнутся всерьез, и лучше, чтобы ни одна из сторон не отравляла атмосферу, в которой эти непростые переговоры будут проходить.

Чтобы добиться выгодных условий для Британии, Мэй должна, по мнению издания, приготовиться к худшему и вести себя так, как вела себя Маргарет Тэтчер в самых сложных ситуациях.

Свободолюбивый Дуров

На проходящем в Лондоне конгрессе, посвященном вопросам борьбы с терроризмом, глава Европола британец Роб Уэйнрайт пожаловался на то, что создатель приложения Telegram Павел Дуров не проявляет особого желания сотрудничать со спецслужбами, чтобы отвадить от этого приложения джихадистов, среди которых оно пользуется особым успехом.

Telegram популярен среди молодых джихадистов, присоединяющихся к ИГ в Сирии, а также им пользовался один из самых продвинутых британских кибертеррористов, пишет Times.

Уэйнрайт заявил, что теперь боевики запрещенной в России и многих других странах экстремистской группировки ИГ разрабатывают собственную социальную сеть, которая позволит им вести общение и пропаганду без вмешательств.

По словам Уэйнрайта, создание собственной социальной сети является ответом на давление со стороны спецслужб разных стран и технологических компаний.

Однако, как сказал глава Европола в интервью Times, если "Фейсбук" и "Твиттер" активно сотрудничают со спецслужбами, помогая им предотвратить террористическую пропаганду, то Telegram от такого сотрудничества уклоняется.

32-летний основатель Telegram Павел Дуров не раз заявлял о том, что его приложение должно быть свободным.

"Нам не нравится бюрократия, полицейские государства, большие правительства, войны, социализм и чрезмерные нормативы", - цитирует Дурова издание.

"Нам нравится свобода, сильные судебные системы, маленькие правительства, свободные рынки, нейтралитет и гражданские права", - продолжает цитировать постулаты Дурова Times.

После теракта в Париже в 2015 году, когда стало ясно, что нападавшие в основном использовали Telegram для своего общения, компания закрыла несколько чатов в своем приложении и заявила, что будет активно банить экстремистский контент.

Откровения Брэда Питта: "Я мог перепить любого русского"

Почти все британские газеты подробно пересказывают откровенное интервью Брэда Питта, которое он дал журналу GQ.

Впервые после развода с Анджелиной Джоли актер признался, что его алкогольная зависимость и курение марихуаны вышли из-под контроля и во многом способствовали разрыву их отношений.

"Я мог перепить любого русского, свалив его под стол, накачавшись водкой. Я был профессионалом", - цитирует Daily Telegraph Брэда Питта.

"И это говорит вам человек, который выиграл в лотерею, я все это осознаю. Я вытянул счастливый билет, но все равно продолжал терять время в погоне за пустыми увлечениями. Я больше так жить не хочу", - продолжает цитировать актера издание.

По словам Питта, он завязал с алкоголем и последние полгода не пьет. Актер перешел на "клюквенный сок и газированные напитки".

Питт также признался в своем интервью, что после развода пребывает в тяжелом психологическом состоянии, и решил обратиться за помощью к психотерапевту.

"Я только что начал курс терапии. Мне это нравится", - сказал он, добавив, что ему пришлось сменить двух психотерапевтов, пока он не нашел подходящего специалиста.

"Когда дело доходит до инвентаризации моих эмоций, лично я в этом не силен", - признался Брэд Питт.

На вопрос, был ли развод для него подобен смерти, актер ответил: "Да".

О чем он успел передумать за эти полгода после развода?

"Семья должна быть на первом месте. Люди на смертном одре не говорят о том, что они приобрели или какие награды получили. Они говорят о своих любимых или о своих сожалениях", - продолжает цитировать Питта Daily Telegraph.

Развод заставил его задуматься и о том, какой он отец. Развод, по его словам, больно ударил по детям.

"Для меня это тоже было сильной встряской, я понял, что должен быть их поддержкой во всем, а у меня это не очень хорошо получалось", - сказал Питт.

Питт особо подчеркнул, что хочет делать больше важных вещей для детей, стать лучшим отцом. Карьера актера, как он сказал, его уже не интересует.

На вопрос, считает ли он себя успешным человеком, Брэд Питт ответил: "Если бы я только мог сменить свое имя".