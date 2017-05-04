СМИ России: сработает ли идея Москвы о зонах безопасности в Сирии

В обзоре российских газет:

Россия предлагает создать зоны безопасности в Сирии

Эмбарго на турецкие помидоры продлится 3-5 лет

У сноса пятиэтажек появились молодые сторонники

"Коммерсант": предложение Москвы уменьшит кровопролитие?

Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны безопасности. Об этом на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом объявил президент Путин. Днем ранее он обсудил эту идею с президентом США Дональдом Трампом.

Москва надеется, что меморандум о создании зон деэскалации будет подписан в четверг в Астане в ходе нового раунда межсирийских переговоров, в которых, помимо России, участвуют Турция и Иран. "Коммерсант" публикует мнения экспертов о том, сможет ли реализация плана снизить кровопролитие.

Предполагается, что внутри четырех "островков безопасности" будет запрещено применение любых видов оружия, гуманитарным организациям будут созданы все условия для работы, будут приняты меры по восстановлению основных объектов социальной инфраструктуры, водоснабжения и других систем жизнеобеспечения.

Из документа следует, что в зонах безопасности могут быть размещены иностранные воинские контингенты. Из арабского и английского вариантов меморандума не совсем ясно, о каких государствах идет речь, поскольку Россия, Турция и Иран в них везде называются "гарантами", а в этом месте говорится о "странах-наблюдателях".

По словам советника директора Российского института стратегических исследований Елены Супониной, ясности по составу международных сил, которые будут обеспечивать безопасность периметра четырех зон в Сирии, пока нет. "Рассматриваются разные варианты", - сообщила она, уточнив, что речь может идти как о задействовании контингентов России, Турции и Ирана, так и о привлечении стран, которые не участвуют в военных операциях в Сирии.

Издание также пишет о неудачном мировом опыте создания таких зон безопасности. В 1995 году случилась трагедия в Сребренице, когда голландский контингент не смог и даже не попытался предотвратить массовое убийство армией сербов 8 тыс. боснийских мусульман.

В то же время сирийские оппозиционеры инициативу Москвы приветствуют. "Судя по первым сигналам, все стороны согласны с необходимостью создания таких зон, - сообщил председатель "московской" группы оппозиции, глава "Народного фронта за перемены и освобождение" Кадри Джамиль. - Их наличие может реально уменьшить кровопролитие и создать благоприятные условия для процесса политического урегулирования".

А вот руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов напомнил, что некоторое время назад с предложением о создании "бесполетных зон" в Сирии выступили США, и Москва эти предложения восприняла в штыки, опасаясь, что под предлогом гуманитарной операции Вашингтон и Анкара будут оказывать поддержку лишь сирийской оппозиции.

Российское предложение, по его словам, может сработать, но есть много "подводных камней" - это и сложные отношения между странами-гарантами, и возможная недобросовестность сирийских сторон конфликта.

Между тем операционный директор международной организации "Врачи без границ" (MSF) Брис де ле Винь предупреждает: зоны деэскалации не должны подменить "право людей на возможность получения убежища за пределами страны".

"Ведомости": исключительные помидоры

Россия и Турция снимают все взаимные ограничения в торговле, кроме запрета на поставку томатов. Об этом договорились президент России Владимир Путин с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Ведомости" напоминают, что взаимные санкции были введены после того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский истребитель.

Ограничения на поставку томатов не снимаются из-за того, что российские компании инвестировали в производство помидоров. Теперь им нужно время, чтобы окупить инвестиции. Эмбарго на помидоры может продлиться минимум 3-5 лет, отметил вице-премьер Аркадий Дворкович.

Введение эмбарго сначала на европейские, а потом и на турецкие овощи подтолкнуло развитие российского овощеводства, говорит президент Национального плодоовощного союза Сергей Королев. С 2012-2013 гг. в овощеводство вложено 150 млрд руб., государство выделило на это 30 млрд руб. субсидий. Причем основные инвестиции сделаны в 2015-2016 г., замечает он. Это дало результаты: если еще в 2012 г. российские производители обеспечивали только 17% рынка, то на сегодняшний день 40-45% продаваемых томатов - российские.

Однако в межсезонье, когда овощей не хватает, Россия закупает их, например, в Марокко. Турецкие поставки томатов будут "большим подспорьем" (если разрешат ввоз в ограниченных количествах), отметила директор по внешним коммуникациям "Ашан ритейл Россия" Мария Курносова: "Это дешево, быстро с точки зрения доставки".

Турция не очень переживает по поводу сохранения томатного эмбарго. Экспорт помидоров - очень маленькая часть турецкой экономики, утверждает близкий к турецкой делегации в Сочи человек. К тому же некоторое количество турецких помидоров и так поступает на российский рынок, просто страна происхождения указывается другая, уверяет он.

Можно сказать, что от снятия ограничений выиграют обе стороны, считает директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. Но вместе с тем производители овощей в России получили дополнительную поддержку. В долгосрочной перспективе такой протекционизм невыгоден для экономики, показывает опыт стран Латинской Америки - Венесуэлы и Аргентины.

"Коммерсант": часть москвичей требует расширить программу реновации

Жители Москвы одновременно требуют и отменить, и расширить программу сноса пятиэтажек. В среду активисты движения против программы реновации получили от мэрии Москвы согласие на проведение протестного митинга. Мероприятие состоится 14 мая на проспекте Сахарова. И в тот же день в столичном Гайд-парке прошла акция за расширение опубликованного накануне мэрией списка домов, жители которых могут проголосовать за снос. Правда, как оказалось, ее организовали члены районных молодежных палат при Мосгордуме, отмечает "Коммерсант".

Несмотря на сокращение программы реновации почти вдвое, с 8 тыс. до 4,5 тыс. домов, жители все равно против. Но одновременно в Москве заявили о себе группы, требующие расширения списка домов, предложенных к сносу.

Молодежь, которая вышла на митинг в Гайд-парке, заявила, что живет в ветхих домах. Молодые люди требуют включения их в программу реновации "без согласия общего собрания" жильцов. "Если мы не объединимся и не выступим вместе, мэрия пойдет на уступки крикунам, популистам и политическим бомжам, которые преследуют свои сиюминутные интересы",- говорится в составленной на собрании петиции. Ее разместил в интернете Кирилл Юркевич - председатель молодежной палаты Бутырского района и член молодежной палаты при Мосгордуме.

Организовала мероприятие группа "За снос хрущевок", созданная в марте в социальной сети "ВКонтакте". Сейчас в ней состоят около 9 тыс. человек. "Мы живем в ветхом доме без лифта и мусоропровода, ходим по раздолбанным лестницам, а окна в подъезде не закрываются со времен перестройки. Крыша течет, из подвала воняет, штукатурка летит в лицо", - говорится в описании группы. Ее администратор Тихон Игнаткин представляется в профиле соцсети как "повар, блогер и житель района Зюзина", умалчивая, что является при этом членом молодежной палаты Зюзино.

В группе "За снос хрущевок" постоянно публикуются записи с жалобами на жизнь в пятиэтажках. Большинство их авторов - члены районных молодежных палат, активисты партийных проектов "Единой России", сотрудники центров и учащиеся МГУУ правительства Москвы.

"Я действительно житель пятиэтажки, которая не попала в программу реновации, - рассказал Кирилл Юркевич. - Лично я хочу, чтобы ее снесли, я страдаю от жилищных условий. Я хочу получить возможность проголосовать за ее снос. Пусть все остальные жильцы дома будут против, но я хочу, чтобы у меня появилось такое право". На вопрос журналистов, почему в группе "За снос" так много публикаций от его коллег по молодежной палате, Юркевич ответил: "Слава богу, что молодежные палаты районов наконец-то объединили активную молодежь. Неужели вы думаете, что людей можно заставить агитировать за снос их дома?"

Что еще почитать:

О планах Минкомсвязи ввести с 2019 года российский аналог грин-карты рассказывает газета "Известия". "Карта соотечественника" даст русскоязычным иностранцам право на въезд и трудоустройство в России.

Москва уступила 37 мировым мегаполисам по качеству жизни, об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков Deutsche Bank, составивших сводный рейтинг городов по восьми показателям.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.