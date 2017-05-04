Макрон и Ле Пен в прямом эфире: бездарные дебаты, но стоящее зрелище

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сторонники Макрона следят за теледебатами в одном из парижских баров

После окончания телевизионных дебатов многие французские комментаторы сошлись в том, что это было позорное зрелище.

Ни один вопрос не прояснился. Это было сплошное поливание грязью. И вообще - это недостойно президентских выборов.

Возможно. Но зрелище было впечатляющим, и в конечном итоге дебаты сделали свое дело.

Для миллионов зрителей, выдержавших два часа оскорблений, перебивок и (изредка) здравых предложений, разница между Марин Ле Пен и Эммануэлем Макроном стала более чем очевидной.

Лидер "Национального фронта" задала тон дискуссии, начав с нападок, очевидной целью которых было нанести личное оскорбление. Улыбка Макрона превратилась в гримасу, заявила она, но теперь маски сброшены: за представительным фасадом скрывался бездушный банкир.

Очевидной целью подобных оскорблений было вывести противника из себя, спровоцировать его, заставить сказать что-то, о чем он потом пожалеет. И именно этой тактики Ле Пен придерживалась на протяжении всех дебатов, постоянно нанося Макрону уколы и бросая в его адрес завуалированные обвинения.

Перед началом дебатов велись оживленные споры о том, можно ли продюсерам показывать крупным планом одного из участников дискуссии, пока высказывается соперник, чтобы показать реакцию на его или ее слова.

В итоге крупные планы было решено показывать, и таким образом мы смогли увидеть, как странно ведет себя Марин Ле Пен. На протяжении большей части дискуссии она улыбалась, а иногда даже посмеивалась.

Это было похоже на заранее продуманную психологическую игру с целью вывести из себя оппонента, показывая, что его ответы до умиления смехотворны.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption О реакциях кандидатов на пост президента можно было судить по выражениям их лиц

Только вот тактика эта не сработала. Эммануэль Макрон не проглотил наживку оппонентки. Что бы о нем ни говорили, а Макрон чрезвычайно собранный и искусный игрок. В ходе всей дискуссии ответы его были четкими, а сам он держал себя под контролем.

Ле Пен обыграла соперника лишь в одном вопросе: когда речь зашла о терроризме, она обрушилась на Макрона, обвинив его в том, что он пасует перед лицом угрозы джихадистов, и пояснила, что сама она сделает Францию безопасней, изгнав всех подозреваемых в терроризме иностранцев.

Макрон ответил ей пространным объяснением, почему так много террористов на самом деле оказались французскими гражданами, а следовательно, почему многое из случившегося лежит на совести самой Франции.

Такое объяснение сыграло против Макрона, поскольку выглядело так, будто он в равной мере обвиняет и Францию, и террористов.

Однако в остальном именно Ле Пен продемонстрировала слабость и растерянность по целому ряду вопросов, особенно экономических. В частности, когда речь зашла о возможном выходе из еврозоны, вместо того чтобы развеять сомнения относительно того, чего же она хочет на самом деле, она лишь усугубила ситуацию, показав, что практически ничего не знает о старой единице единой европейской валюты - ЭКЮ.

Она постоянно перебирала лежавшие перед ней бумаги в поисках пометок и ремарок, чтобы ответить Макрону. Но выглядело это так, словно она не вполне владеет темой, и часто ее нападки сводились к одним и тем же старым лозунгам.

Макрон, в отличие от нее, выглядел уверенно и отвечал спонтанно.

Дебаты лицом к лицу давно уже стали традиционными для президентских выборов, и на протяжении последних 40 лет французы смотрят их, чтобы выяснить, кто из кандидатов больше годится в президенты.

Им важно знать, кто больше выглядит и ведет себя как глава государства.

Для многих Эммануэль Макрон - это терра инкогнита. Кому-то не по душе его идеи, кто-то опасается его неопытности.

Однако прошлым вечером - не к чести Марин Ле Пен - сомнений в том, кто больше подходит на должность президента, практически не осталось.