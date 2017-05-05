Снесут ли ваш дом: 15 самых важных вопросов и ответов о реновации в Москве

Правообладатель иллюстрации ДМИТРИЙ СЕРЕБРЯКОВ/ТАСС Image caption Идея сноса хрущевок в Москве поделила горожан на два противоборствующих лагеря

Скандалы вокруг программы сноса домов в российской столице не утихают с февраля. Слишком многое остается неясным. Русская служба Би-би-си разбиралась, что происходит с реновацией, что обещает мэрия, и что ждет жителей пятиэтажек.

Правительство Москвы опубликовало предварительный список из 4,5 тыс. домов, которые могут снести. Мэр города Сергей Собянин заявил, что все эти здания ветхие, и большинство их жителей хочет переехать.

При этом он утверждает, что дом может и отказаться от реновации. С 15 мая по 15 июня собственники квартир в домах, которые попали в список мэрии как ветхие, должны поддержать снос или отказаться от участия в программе.

Здесь есть проблемы, мы с мэром Москвы об этом уже говорили. Надеюсь, все будет скорректировано в соответствии с пожеланиями граждан Владимир Путин

Собянин говорит, что перечень сносимых домов могут расширить, но только если этого захотят сами жители.

При этом закон, который позволит запустить программу реновации, Госдума еще не приняла. И не планирует этого делать, пока жители не проголосуют за или против сноса.

Москвичи уже готовят митинги - и против реновации, и за нее. Ни управы, ни префектуры ответов на волнующие их вопросы не дают.

Президент Владимир Путин 4 мая вновь заявил, что "нельзя нарушать фундаментальные права граждан, в том числе и в сфере их имущественных прав". Он признал, что с программой реновации есть проблемы: "Мы с мэром Москвы об этом уже говорили. Надеюсь, все будет скорректировано в соответствии с пожеланиями граждан".

Ранее он уже говорил, что программа реновации не может быть навязана силой.

"Хочу сразу сказать, что ничего, что нарушает законы, действующие на сегодняшний день, и права граждан, подписано мною быть не может" , - сказал президент 26 апреля на встрече с правительством.

Русская служба Би-би-си разбиралась с законопроектом о реновации и обещаниями мэрии.

1. Как узнать, не снесут ли мой дом?

Правообладатель иллюстрации СЕРГЕЙ ФАДЕИЧЕВ/ТАСС Image caption Выяснять, не планируют ли ваш дом сравнять с землей, нужно на портале правительства Москвы

Проверить на сайте мэрии. 2 мая там опубликовали перечень домов, по которым проведут голосование жителей о включении в программу реновации. Если дом попал в этот список - возможно, снесут.

2. А что, уже приняли закон о реновации?

Правообладатель иллюстрации АННА ИСАКОВА/ТАСС Image caption Председатель Госдумы Володин сначала призывал скорее принимать закон о реновации, а затем предложил отложить второе чтение документа

Нет, закон в окончательном чтении Госдума пока не приняла. К тому же его еще должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.

Снос домов в Москве по программе реновации планируется регламентировать поправками к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Госдума одобрила их только в первом чтении.

Второе чтение спикер Думы Вячеслав Володин предложил перенести на начало июля, когда голосование жителей по вопросу участия в программе уже закончится. Отложить принятие закона нужно для его "детальной проработки", заявил Володин 3 мая. А в апреле спикер, наоборот, указывал, что затягивать программу реновации недопустимо. "[Нужно, чтобы] для тех, кто реализует этот масштабный проект, были созданы условия, позволяющие в более короткие сроки решать эту задачу, потому что эта задача имеет определенные сроки", - говорил он.

Голосование домов, которые в список на реновацию попали, пройдет по постановлению правительства Москвы от 2 мая "Об учете мнения населения по проекту реновации".

3. Мой дом оказался в предварительных списках управы, но теперь в перечне мэрии его нет. Это значит, что с ним ничего не случится?

Image caption У части жителей Бутырского района идея "реновации" энтузиазма не вызывает

Нет, не значит. Если ваш дом не попал в окончательный список, который опубликовала мэрия, скорее всего, вам не придется участвовать в программе реновации в ближайшее время.

В принятой в первом чтении версии законопроекта говорится, что снести могут и те дома, которые "попадают в границы подлежащей реновации территории". Останется ли эта норма к финальному чтению поправок, и как ее применят на практике, пока неясно.

Кроме того, список домов, которые попадают под реновацию, возможно, не окончательный. Мэр столицы Сергей Собянин в интервью каналу "Москва 24" говорил, что жители пятиэтажек вправе провести собрание, принять официальное обращение и заявить в правительство города, что тоже хотят под реновацию. К этому желанию жителей Собянин пообещал отнестись "самым внимательным образом" и включить такие дома в программу.

Градоначальник также отметил, что, помимо пятиэтажек, могут снести и "дома двух-четырех этажей", если они "в безобразном состоянии".

Радиостанции "Комсомольская правда" Собянин вовсе заявил, что власти "в порядке большого исключения" рассмотрят и снос "ветхих" девятиэтажек, которые попадают в поквартальную застройку. Если их жители потребуют переселения, добавил мэр.

3 мая в Сокольниках прошел "стихийный митинг" за расширение списка домов на реновацию. Люди, которые собрались на митинг, заявили, что живут в ветхих домах и требуют включить их в программу реновации даже "без согласия общего собрания" жильцов. Правда, этот митинг организовали не сами жители, а члены районных молодежных палат при Мосгордуме.

4. Изначально обещали сносить только хрущевки, а мой дом старше, но тоже оказался в перечне. Это вообще законно?

Media playback is unsupported on your device Дом по адресу Тенистый проезд, 10

Ответить на этот вопрос невозможно, потому что закон еще не приняли.

В нынешней версии законопроекта вообще не говорится, дома какой этажности и какого года постройки попадают под реновацию.

Документ пока предполагает, что власти "определяют перечень серий и шифров проектов многоквартирных домов первого периода индустриального домостроения, которые подлежат сносу". Этим периодом считается строительство 1957-1968 годов.

Сайт Комплекса градостроительной политики Москвы включает в число зданий, которые точно подлежат сносу, панельные дома серий К-7, II-32, II-35, 1605-АМ, 1МГ-300. На сайте мэрии говорится, что пятиэтажки, которые строились до 1957 года, но имеют "такие же характеристики", тоже включат в программу реновации с согласия собственников.

Мэрия обещает, что под снос не пойдут "добротные комфортные пятиэтажные дома" в удовлетворительном состоянии.

Собянин заявил, что в перечень домов для голосования по включению в проект программы реновации попали "пятиэтажки первого периода индустриального домостроения, а также некоторые другие аналогичные дома". При этом, как выяснила Би-би-си, в список включили здания, которые к этому периоду не относятся и на хрущевки не похожи. Некоторым домам из перечня по 100 лет.

5. Я уже против того, чтобы наш дом включали в программу, можно ли не ждать голосования?

Media playback is unsupported on your device Как московские власти общались с жителями пятиэтажек

Как утверждается на сайте мэрии, собственники вправе провести общее собрание - хоть до, хоть после утверждения программы - и отказаться от участия в реновации.

Затем жители передают протокол собрания в управу своего района. При этом в официальном постановлении столичного правительства "Об учете мнения населения..." говорится, что такое собрание нужно проводить в период с 15 мая по 15 июня 2017 года - тогда же, когда и голосование собственников квартир в домах, которые включили в проект реновации.

Гражданские активисты советуют протестовать против потенциального сноса: заявлять об этом на встречах с чиновниками, писать письма и запросы официальным лицам, устраивать пикеты, информировать других жильцов. Как писала Би-би-си, из программы уже исключили некоторые дома, а также районы, где жители сильно протестовали из-за реновации.

6. Мой дом в списке, что теперь?

Правообладатель иллюстрации ДМИТРИЙ СЕРЕБРЯКОВ/ТАСС Image caption Попытаться повлиять на судьбу своего дома можно не только протестами, но и голосованием

Голосовать. Процесс начнется 15 мая и продлится до 15 июня 2017 года. Собственники и наниматели квартир в пятиэтажках, которые попали в перечень, получат уведомления с предложением участвовать в голосовании. Информацию о нем разместят на досках подъездов, пошлют жителям на электронную почту и в SMS.

Если по итогам голосования большинство собственников квартир выскажутся за снос дома, его включат в программу реновации. В мэрии обещают, что голосование - предварительный этап, а перечень домов на реновацию утвердят уже после принятия закона.

В голосовании о включении в программу реновации участвуют собственники квартир, включая всех собственников долей, а также наниматели жилья по договорам социального найма.

Голосование пройдет двумя способами: через систему "Активный гражданин" или в центрах "Мои документы" независимо от места жительства. При дистанционном голосовании через сайт пользователь вводит фамилию, имя, отчество, номер паспорта, СНИЛС, дату рождения и номер финансово-лицевого счета квартиры. Его легко найти в ежемесячной квитанции на оплату услуг ЖКХ.

Для голосования в "Моих документах" нужен паспорт и свидетельство о праве собственности/выписка из ЕГРН или договор социального найма.

7. Погодите, а собственники нежилых помещений? Их мнение учитывается?

Правообладатель иллюстрации МИХАИЛ МЕТЦЕЛЬ/ТАСС Image caption Собянин обещал владельцам нежилых помещений при сносе дома равнозначное помещение или денежную компенсацию. В законе этого пока не предусмотрено

Нет. Голосовать в системе "Активный гражданин" или в центрах "Мои документы" они не смогут.

При этом владельцы нежилых помещений вправе участвовать в собрании собственников, если жители будут решать на нем, участвовать ли в программе реновации.

Мэр обещал, что в законе появится норма, по которой собственники нежилых помещений при сносе получат право выбирать между предоставлением равнозначного помещения или денежной компенсацией.

8. У меня половина дома за снос, а половина - против. Как будем определять большинство?

Правообладатель иллюстрации АРТЕМ ГЕОДАКЯН/ТАСС Image caption Если мнения о реновации в одном доме разойдутся, власти обещают поступить так, как хочет большинство собственников

Чтобы власти снесли дом, нужны голоса 2/3 квартир в нем за реновацию. Об этом говорится в постановлении мэрии Москвы "Об учете мнения населения...".

Что будет считаться большинством при проведении собрания собственников - вопрос. Сейчас в Жилищном кодексе в списке решений, которые принимаются на таких собраниях, ничего не говорится о сносе дома. За проведение реконструкции, например, должны высказаться не менее 2/3 собственников.

9. Я против сноса, а мой муж/мама/папа за. Мы владеем одной квартирой. Как учтут голоса?

Image caption Многие москвичи резко критикуют программу реновации

Если мнения в одной квартире разошлись, результатом голосования по ней принимается большинство. Допустим, вы владеете квартирой с родителями. Вы один против сноса, а они - за. Квартиру засчитают проголосовавшей за участие в реновации.

При равном распределении голосов в одной квартире она вовсе не будет учитываться при подведении итогов.

Если в голосовании участвовала лишь часть собственников, то при подведении итогов будет учитываться только их мнение.

10. А если я не участвовал в голосовании совсем?

Правообладатель иллюстрации АЛЕКСАНДР ЩЕРБАК/ТАСС Image caption Если судьба дома небезразлична, лучше все же проголосовать

Квартиру учтут как голосовавшую за включение в программу реновации.

Люди, просто прописанные в квартире, повлиять на судьбу дома не смогут, как и несовершеннолетние дети. Родители или законные представители несовершеннолетних вправе голосовать от их имени.

11. Что произойдет с моим кварталом, если часть домов за снос, а часть - против?

Правообладатель иллюстрации МИХАИЛ ПОЧУЕВ/ТАСС Image caption Суть программы реновации не в точечных сносах, а в уничтожении старых кварталов целиком

Неясно. Власти обещают, что в программу реновации не войдут пятиэтажки, в которых значительное количество собственников и нанимателей квартир выскажутся против сноса.

Мэрия подчеркивает, что уговоров передумать со стороны власти при отказе жильцов от реновации не будет. При этом сама суть программы подразумевает именно поквартальную реновацию, и как мэрия будет решать вопрос в том случае, если в одном квартале дома проголосовали по-разному, непонятно.

12. Я не против сноса, но хотелось бы заранее узнать, куда переселят. Это уже известно?

Правообладатель иллюстрации МИХАИЛ ПОЧУЕВ/ТАСС Image caption Власти обещают расселять жителей сносимых домов в тех же районах

Точной информации еще нет. Собянин говорил, что жителей будут переселять в дома, которые находятся в том же районе, где стояло снесенное жилье. В другие районы обещают переселять только тех, кто об этом попросит.

При этом где построят новые дома, и какими они будут, точно пока не известно - есть только примерные проекты.

Сейчас власти обещают предоставить жителям новые квартиры с чистовой отделкой комфорткласса с сохранением числа комнат. Мэрия утверждает, что площадь жилья увеличится по сравнению с тем, которое снесут. Например, за счет более просторных помещений общего пользования: кухонь, прихожих, коридоров, ванн, туалетов.

13. При переселении я хотел бы квартиру побольше, чем сейчас, или денежную компенсацию. Это возможно?

Правообладатель иллюстрации ГРИГОРИЙ СЫСОЕВ/ТАСС Image caption Мэрия обещает предусмотреть компенсации за сносимое жилье, но в законе такой нормы пока нет

Пока такой процедуры в законопроекте не предусмотрено. Правда, власти пообещали, что москвичи при переселении получат право доплатить и улучшить жилищные условия.

РБК также писал, что в Мосгордуме прорабатывают механизм размена квартир, чтобы семьи из нескольких поколений разъезжались, либо соглашаясь на жилье подешевле, либо доплатив.

В законе, возможно, предусмотрят компенсации вместо равнозначных квартир. Как обещает мэрия, объем компенсации рассчитают, исходя из рыночной, а не кадастровой стоимости квартиры.

14. А что меня ждет, если я взял ипотеку?

Правообладатель иллюстрации ДМИТРИЙ АБОЛИН/ТАСС Image caption О тех, кто взял квартиру в ипотеку в доме, который пойдет под снос, в законе пока нет ни слова

После сноса пятиэтажки с ипотечной квартирой заемщику придется передать в залог банку новую, полученную взамен. Мэрия настаивает, что рыночная стоимость новых квартир будет выше старых, и что права требовать досрочного возврата кредита у банков не будет. Но пока в законопроекте вовсе нет пунктов о порядке участия в программе реновации жильцов с ипотечным кредитом.

15. Я двумя руками за снос! Когда меня уже переселят?

Правообладатель иллюстрации АЛЕКСАНДР ЩЕРБАК/ТАСС Image caption Реновация может растянуться на 20 лет

Неизвестно. Московские власти пока не называли конкретных сроков. Собянин говорит о 10-15 годах.

Программа реновации рассчитана не меньше, чем на 10-15 лет, писал Интерфакс со ссылкой на источник в мэрии. ТАСС же сообщал о 20 годах.

На сайте мэрии говорится, что реализация программы реновации начнется после принятия федерального закона. К этому моменту жители уже проголосуют за или против сноса, а власти подберут площадки для строительства новых домов, выделят бюджетные деньги и "определенные механизмы привлечения инвестиций" на программу.

По крайней мере, так обещает мэрия.