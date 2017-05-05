Снесут ли ваш дом: 15 самых важных вопросов и ответов о реновации в Москве
Скандалы вокруг программы сноса домов в российской столице не утихают с февраля. Слишком многое остается неясным. Русская служба Би-би-си разбиралась, что происходит с реновацией, что обещает мэрия, и что ждет жителей пятиэтажек.
Правительство Москвы опубликовало предварительный список из 4,5 тыс. домов, которые могут снести. Мэр города Сергей Собянин заявил, что все эти здания ветхие, и большинство их жителей хочет переехать.
При этом он утверждает, что дом может и отказаться от реновации. С 15 мая по 15 июня собственники квартир в домах, которые попали в список мэрии как ветхие, должны поддержать снос или отказаться от участия в программе.
Собянин говорит, что перечень сносимых домов могут расширить, но только если этого захотят сами жители.
При этом закон, который позволит запустить программу реновации, Госдума еще не приняла. И не планирует этого делать, пока жители не проголосуют за или против сноса.
Москвичи уже готовят митинги - и против реновации, и за нее. Ни управы, ни префектуры ответов на волнующие их вопросы не дают.
Президент Владимир Путин 4 мая вновь заявил, что "нельзя нарушать фундаментальные права граждан, в том числе и в сфере их имущественных прав". Он признал, что с программой реновации есть проблемы: "Мы с мэром Москвы об этом уже говорили. Надеюсь, все будет скорректировано в соответствии с пожеланиями граждан".
Ранее он уже говорил, что программа реновации не может быть навязана силой.
"Хочу сразу сказать, что ничего, что нарушает законы, действующие на сегодняшний день, и права граждан, подписано мною быть не может" , - сказал президент 26 апреля на встрече с правительством.
Русская служба Би-би-си разбиралась с законопроектом о реновации и обещаниями мэрии.
1. Как узнать, не снесут ли мой дом?
Проверить на сайте мэрии. 2 мая там опубликовали перечень домов, по которым проведут голосование жителей о включении в программу реновации. Если дом попал в этот список - возможно, снесут.
2. А что, уже приняли закон о реновации?
Нет, закон в окончательном чтении Госдума пока не приняла. К тому же его еще должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.
Снос домов в Москве по программе реновации планируется регламентировать поправками к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Госдума одобрила их только в первом чтении.
Второе чтение спикер Думы Вячеслав Володин предложил перенести на начало июля, когда голосование жителей по вопросу участия в программе уже закончится. Отложить принятие закона нужно для его "детальной проработки", заявил Володин 3 мая. А в апреле спикер, наоборот, указывал, что затягивать программу реновации недопустимо. "[Нужно, чтобы] для тех, кто реализует этот масштабный проект, были созданы условия, позволяющие в более короткие сроки решать эту задачу, потому что эта задача имеет определенные сроки", - говорил он.
Голосование домов, которые в список на реновацию попали, пройдет по постановлению правительства Москвы от 2 мая "Об учете мнения населения по проекту реновации".
3. Мой дом оказался в предварительных списках управы, но теперь в перечне мэрии его нет. Это значит, что с ним ничего не случится?
Нет, не значит. Если ваш дом не попал в окончательный список, который опубликовала мэрия, скорее всего, вам не придется участвовать в программе реновации в ближайшее время.
В принятой в первом чтении версии законопроекта говорится, что снести могут и те дома, которые "попадают в границы подлежащей реновации территории". Останется ли эта норма к финальному чтению поправок, и как ее применят на практике, пока неясно.
Кроме того, список домов, которые попадают под реновацию, возможно, не окончательный. Мэр столицы Сергей Собянин в интервью каналу "Москва 24" говорил, что жители пятиэтажек вправе провести собрание, принять официальное обращение и заявить в правительство города, что тоже хотят под реновацию. К этому желанию жителей Собянин пообещал отнестись "самым внимательным образом" и включить такие дома в программу.
Градоначальник также отметил, что, помимо пятиэтажек, могут снести и "дома двух-четырех этажей", если они "в безобразном состоянии".
Радиостанции "Комсомольская правда" Собянин вовсе заявил, что власти "в порядке большого исключения" рассмотрят и снос "ветхих" девятиэтажек, которые попадают в поквартальную застройку. Если их жители потребуют переселения, добавил мэр.
3 мая в Сокольниках прошел "стихийный митинг" за расширение списка домов на реновацию. Люди, которые собрались на митинг, заявили, что живут в ветхих домах и требуют включить их в программу реновации даже "без согласия общего собрания" жильцов. Правда, этот митинг организовали не сами жители, а члены районных молодежных палат при Мосгордуме.
4. Изначально обещали сносить только хрущевки, а мой дом старше, но тоже оказался в перечне. Это вообще законно?
Ответить на этот вопрос невозможно, потому что закон еще не приняли.
В нынешней версии законопроекта вообще не говорится, дома какой этажности и какого года постройки попадают под реновацию.
Документ пока предполагает, что власти "определяют перечень серий и шифров проектов многоквартирных домов первого периода индустриального домостроения, которые подлежат сносу". Этим периодом считается строительство 1957-1968 годов.
Сайт Комплекса градостроительной политики Москвы включает в число зданий, которые точно подлежат сносу, панельные дома серий К-7, II-32, II-35, 1605-АМ, 1МГ-300. На сайте мэрии говорится, что пятиэтажки, которые строились до 1957 года, но имеют "такие же характеристики", тоже включат в программу реновации с согласия собственников.
Мэрия обещает, что под снос не пойдут "добротные комфортные пятиэтажные дома" в удовлетворительном состоянии.
Собянин заявил, что в перечень домов для голосования по включению в проект программы реновации попали "пятиэтажки первого периода индустриального домостроения, а также некоторые другие аналогичные дома". При этом, как выяснила Би-би-си, в список включили здания, которые к этому периоду не относятся и на хрущевки не похожи. Некоторым домам из перечня по 100 лет.
5. Я уже против того, чтобы наш дом включали в программу, можно ли не ждать голосования?
Как утверждается на сайте мэрии, собственники вправе провести общее собрание - хоть до, хоть после утверждения программы - и отказаться от участия в реновации.
Затем жители передают протокол собрания в управу своего района. При этом в официальном постановлении столичного правительства "Об учете мнения населения..." говорится, что такое собрание нужно проводить в период с 15 мая по 15 июня 2017 года - тогда же, когда и голосование собственников квартир в домах, которые включили в проект реновации.
Гражданские активисты советуют протестовать против потенциального сноса: заявлять об этом на встречах с чиновниками, писать письма и запросы официальным лицам, устраивать пикеты, информировать других жильцов. Как писала Би-би-си, из программы уже исключили некоторые дома, а также районы, где жители сильно протестовали из-за реновации.
6. Мой дом в списке, что теперь?
Голосовать. Процесс начнется 15 мая и продлится до 15 июня 2017 года. Собственники и наниматели квартир в пятиэтажках, которые попали в перечень, получат уведомления с предложением участвовать в голосовании. Информацию о нем разместят на досках подъездов, пошлют жителям на электронную почту и в SMS.
Если по итогам голосования большинство собственников квартир выскажутся за снос дома, его включат в программу реновации. В мэрии обещают, что голосование - предварительный этап, а перечень домов на реновацию утвердят уже после принятия закона.
В голосовании о включении в программу реновации участвуют собственники квартир, включая всех собственников долей, а также наниматели жилья по договорам социального найма.
Голосование пройдет двумя способами: через систему "Активный гражданин" или в центрах "Мои документы" независимо от места жительства. При дистанционном голосовании через сайт пользователь вводит фамилию, имя, отчество, номер паспорта, СНИЛС, дату рождения и номер финансово-лицевого счета квартиры. Его легко найти в ежемесячной квитанции на оплату услуг ЖКХ.
Для голосования в "Моих документах" нужен паспорт и свидетельство о праве собственности/выписка из ЕГРН или договор социального найма.
7. Погодите, а собственники нежилых помещений? Их мнение учитывается?
Нет. Голосовать в системе "Активный гражданин" или в центрах "Мои документы" они не смогут.
При этом владельцы нежилых помещений вправе участвовать в собрании собственников, если жители будут решать на нем, участвовать ли в программе реновации.
Мэр обещал, что в законе появится норма, по которой собственники нежилых помещений при сносе получат право выбирать между предоставлением равнозначного помещения или денежной компенсацией.
8. У меня половина дома за снос, а половина - против. Как будем определять большинство?
Чтобы власти снесли дом, нужны голоса 2/3 квартир в нем за реновацию. Об этом говорится в постановлении мэрии Москвы "Об учете мнения населения...".
Что будет считаться большинством при проведении собрания собственников - вопрос. Сейчас в Жилищном кодексе в списке решений, которые принимаются на таких собраниях, ничего не говорится о сносе дома. За проведение реконструкции, например, должны высказаться не менее 2/3 собственников.
9. Я против сноса, а мой муж/мама/папа за. Мы владеем одной квартирой. Как учтут голоса?
Если мнения в одной квартире разошлись, результатом голосования по ней принимается большинство. Допустим, вы владеете квартирой с родителями. Вы один против сноса, а они - за. Квартиру засчитают проголосовавшей за участие в реновации.
При равном распределении голосов в одной квартире она вовсе не будет учитываться при подведении итогов.
Если в голосовании участвовала лишь часть собственников, то при подведении итогов будет учитываться только их мнение.
10. А если я не участвовал в голосовании совсем?
Квартиру учтут как голосовавшую за включение в программу реновации.
Люди, просто прописанные в квартире, повлиять на судьбу дома не смогут, как и несовершеннолетние дети. Родители или законные представители несовершеннолетних вправе голосовать от их имени.
11. Что произойдет с моим кварталом, если часть домов за снос, а часть - против?
Неясно. Власти обещают, что в программу реновации не войдут пятиэтажки, в которых значительное количество собственников и нанимателей квартир выскажутся против сноса.
Мэрия подчеркивает, что уговоров передумать со стороны власти при отказе жильцов от реновации не будет. При этом сама суть программы подразумевает именно поквартальную реновацию, и как мэрия будет решать вопрос в том случае, если в одном квартале дома проголосовали по-разному, непонятно.
12. Я не против сноса, но хотелось бы заранее узнать, куда переселят. Это уже известно?
Точной информации еще нет. Собянин говорил, что жителей будут переселять в дома, которые находятся в том же районе, где стояло снесенное жилье. В другие районы обещают переселять только тех, кто об этом попросит.
При этом где построят новые дома, и какими они будут, точно пока не известно - есть только примерные проекты.
Сейчас власти обещают предоставить жителям новые квартиры с чистовой отделкой комфорткласса с сохранением числа комнат. Мэрия утверждает, что площадь жилья увеличится по сравнению с тем, которое снесут. Например, за счет более просторных помещений общего пользования: кухонь, прихожих, коридоров, ванн, туалетов.
13. При переселении я хотел бы квартиру побольше, чем сейчас, или денежную компенсацию. Это возможно?
Пока такой процедуры в законопроекте не предусмотрено. Правда, власти пообещали, что москвичи при переселении получат право доплатить и улучшить жилищные условия.
РБК также писал, что в Мосгордуме прорабатывают механизм размена квартир, чтобы семьи из нескольких поколений разъезжались, либо соглашаясь на жилье подешевле, либо доплатив.
В законе, возможно, предусмотрят компенсации вместо равнозначных квартир. Как обещает мэрия, объем компенсации рассчитают, исходя из рыночной, а не кадастровой стоимости квартиры.
14. А что меня ждет, если я взял ипотеку?
После сноса пятиэтажки с ипотечной квартирой заемщику придется передать в залог банку новую, полученную взамен. Мэрия настаивает, что рыночная стоимость новых квартир будет выше старых, и что права требовать досрочного возврата кредита у банков не будет. Но пока в законопроекте вовсе нет пунктов о порядке участия в программе реновации жильцов с ипотечным кредитом.
15. Я двумя руками за снос! Когда меня уже переселят?
Неизвестно. Московские власти пока не называли конкретных сроков. Собянин говорит о 10-15 годах.
Программа реновации рассчитана не меньше, чем на 10-15 лет, писал Интерфакс со ссылкой на источник в мэрии. ТАСС же сообщал о 20 годах.
На сайте мэрии говорится, что реализация программы реновации начнется после принятия федерального закона. К этому моменту жители уже проголосуют за или против сноса, а власти подберут площадки для строительства новых домов, выделят бюджетные деньги и "определенные механизмы привлечения инвестиций" на программу.
По крайней мере, так обещает мэрия.