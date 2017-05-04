Филипп Неполиткорректный: самые скандальные высказывания принца

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Герцог Эдинбургский известен своими неосторожными и часто весьма неполиткорректными замечаниями.

Русская служба Би-би-си составила далеко не полную подборку высказываний принца Филиппа, которые заставляли многих присутствующих чувствовать себя неловко.

1965

На выставке примитивного искусства древних эфиопов принц пробормотал: "Что-нибудь подобное могла бы притащить моя дочь со школьного урока по ИЗО".

1966

Герцог наделал много шуму, публично заявив, что "британские женщины не умеют готовить".

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1967

Отвечая на вопрос, хотел ли бы он посетить Советский Союз: "Я бы очень хотел поехать в Россию, хотя эти ублюдки и поубивали половину моей семьи".

Греческая королевская семья, из которой происходит принц Филипп, имела многочисленные родственные связи с российским императорским домом: в частности, его бабка по отцовской линии, в девичестве Ольга Романова, была дочерью великого князя Константина Николаевича и племянницей императора Александра II.

1969

После участия певца Тома Джонса в королевском благотворительном концерте: "Чем вы полощете горло, галькой?"

Чуть позже принц добавил: "Серьезно, очень сложно понять, как можно достичь такой невероятной популярности, исполняя самые отвратительные, как мне кажется, песни".

1981

После того как экономика Британии впала в рецессию и тысячи людей потеряли работу: "Раньше все наперебой твердили, что нужно больше отдыхать. А теперь они жалуются, что остались без работы".

1984

Принимая статуэтку от жительницы Кении в ходе визита в эту страну: "Вы же женщина, я не ошибаюсь?"

1986

"Китайцы с удовольствием съедят что угодно, если у этого есть четыре ножки (кроме стула), или оно летает на двух крыльях (кроме самолета), или оно плавает (кроме подводной лодки)", - заявил принц на заседании Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В том же году в ходе официального визита в Китай он заметил группе британских студентов: "Если вы здесь останетесь подольше, то у всех вас глаза станут раскосыми".

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Пекин при этом супруг королевы назвал жутким.

1993

Британскому туристу в Венгрии: "Не может быть, чтобы вы пробыли здесь очень долго, - вы еще не наели большое пузо".

1994

"Разве большинство из вас не потомки пиратов?" - спросил принц жителя Каймановых островов.

"Не кормите своих кроликов плодами азимины - они имеют противозачаточный эффект, - посоветовал принц Филипп заводчику кроликов на Карибском острове Ангилья. - Хотя, пожалуй, на кроликах он может и не проявиться..."

1995

"Как вам удается заставить местных водителей не пить достаточно долго, чтобы сдать экзамен?" - спросил герцог шотландского инструктора по вождению.

В английском фольклоре шотландцы часто предстают нацией алкоголиков.

1997

На парковке Оксфордского университета Филиппа поначалу не узнал один из сотрудников, за что герцог наградил того определением "чертов дурень".

1998

В разговоре со студентом, путешествовавшим по Папуа - Новой Гвинее: "Так значит, вам удалось остаться несъеденным?"

1999

Детям из Британской ассоциации глухих, стоящим в Кардифе неподалеку от карибского традиционного ансамбля ударных инструментов: "Глухие? Если вы слушаете такую музыку с близкого расстояния, так и неудивительно, что вы глухие".

2000

Гостям на церемонии открытия нового здания посольства Британии в Берлине, обошедшегося в 18 млн фунтов: "Сколько места потрачено зря!"

На приеме в Букингемском дворце принц подошел к группе женщин-депутатов от правящей Лейбористской партии со словами: "Ага, а тут у нас, значит, уголок феминисток".

В ходе ужина у премьер-министра Италии Джулиано Амато в Риме герцогу предложили на выбор несколько изысканных итальянских вин. Его реакцией, как сообщалось, было: "Дайте мне пива. Неважно даже какого, просто принесите пива!"

"Люди думают, что у нас тут жесткая классовая система, но случается и такое, что герцоги женятся на хористках. А некоторые - даже на американках" (дядя Елизаветы II, король Эдуард VIII, отрекся от престола, чтобы жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон).

2001

Элтону Джону: "О, так это вы хозяин того кошмарного автомобиля? Мы часто его видим по дороге в Виндзорский замок".

13-летнему Эндрю Адамсу, рассказавшему принцу, что мечтает полететь в космос: "Ты слишком толстый, чтобы стать астронавтом".

2002

"Все еще бросаетесь друг в друга копьями?" - поинтересовался герцог у австралийских аборигенов.

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"Если бы вы попутешествовали с мое, вы бы наверняка оценили, насколько улучшился дизайн самолетов в смысле уменьшения уровня шума и увеличения комфорта. Конечно, это только в том случае, если вы не путешествуете так называемым экономическим классом, что само по себе даже звучит кошмарно", - поделился Филипп опытом с членами британской Ассоциации авиаконструкторов.

2003

На встречу с королевой Елизаветой и ее супругом президент Нигерии Олусегун Обасанджо пришел в традиционном костюме своей страны, который принц Филипп в шутку сравнил с пижамой: "Вы нарядились так, словно уже готовы отойти ко сну!"

2009

Юный дизайнер Стивен Джадж был приглашен на прием в Букингемский дворец, где радушный хозяин принц Филипп обратил внимание на его крохотную козлиную бородку: "Дизайн вашей бороды вам не очень удался, не так ли? Серьезно, над бородой вам надо еще поработать".

2010

Спросив 24-летнюю курсантку морского училища Элизабет Рендл, чем та зарабатывает на жизнь, и услышав, что она работает в ночном клубе (за барной стойкой), герцог уточнил: "Это стриптиз-клуб?" - и, получив отрицательный ответ, заметил, что "для этого там, наверное, в любом случае слишком прохладно".

В разговоре с лидером Консервативной партии Шотландии Аннабель Голди принц спросил, есть ли у той трусики, сделанные из традиционной клетчатой шерстяной шотландской материи, которая по-русски иногда так и называется "шотландка".

2011

Говоря о своем предстоящем 90-летнем юбилее, герцог Эдинбургский пошутил, что "уже начинает разваливаться по частям".

Управляющему директору ветряной электростанции принц заявил, что ветряные турбины "совершенно бесполезны", и даже назвал их "абсолютным позорищем".

2012

Встретившись с 60-летним инвалидом Дэвидом Миллером, передвигавшимся на автоматической инвалидной коляске, принц делом поинтересовался: "И сколько людей вы сбили на этой штуке за сегодняшнее утро?"

25-летней Ханне Джексон, пришедшей на прием по случаю Бриллиантового юбилея в платье, застегнутом на молнию сверху донизу спереди, герцог заметил: "Если я расстегну эту молнию, меня арестуют".

2013

"Филиппины, должно быть, наполовину опустели - вы все приехали сюда и заправляете нашей системой здравоохранения", - заметил принц Филипп медсестре филиппинского происхождения, которая рассмеялась в ответ.

Малале Юсуфзай, выжившей после покушения талибов и борющейся за право мусульманских девочек на образование, принц заявил, что "дети ходят в школу, потому что родителям не хочется, чтобы те торчали дома".