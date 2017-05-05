"Брексит" и банкиры-беженцы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Европейская штаб-квартира Goldman Sachs находится в Лондоне, в Великобритании на него работают 6500 человек.

Глава второго по величине в мире инвестиционного банка Goldman Sachs в интервью Би-би-си предупредил, что "брексит" может привести к стагнации Лондона как финансового центра.

Исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн сообщил, что в банке разрабатывают планы перевода сотрудников в другие страны, если переговоры с ЕС пойдут не слишком успешно.

Банки должны быть готовы "играть на опережение", считает Бланкфейн, поскольку на кону - экономическая стабильность и благосостояние миллионов людей. В качестве альтернативы рассматриваются другие европейские города, в частности, Дублин и Франкфурт.

В финансовом секторе Великобритании занято более миллиона человек, и казна ежегодно получает от него более 70 миллиардов фунтов - это более 11% всех налоговых поступлений в бюджет.

Бланкфейн также отметил, что для финансовых операций крупнейшей экономики мира, американской, Лондон чрезвычайно удобен: здесь схожая культура и говорят на том же языке.

Тем временем накануне всеобщих выборов в Великобритании политики ужесточают риторику: премьер-министр настаивает на том, что страна покинет общий рынок, но заключит выгодные двусторонние соглашения с европейскими странами, лейбористы собираются полностью пересмотреть планы правительства по "брекситу", а либеральные демократы и партия "зеленых" вообще обещают повторный референдум по членству в ЕС.

В условиях такой неразберихи беспокойство чувствительных ко всем резким изменениям банкиров можно понять. Но что на самом деле угрожает крупным банкам в случае разрыва Великобритании с Европейским союзом? Обозреватель Би-би-си Михаил Смотряев спросил об этом директора программы "Экономическая политика" Московского центра Карнеги Андрея Мовчана.

Андрей Мовчан: Ситуация, как обычно бывает в экономике, очень сложная. Во-первых, Лондон с налоговой точки зрения никогда не был самым удобным местом для работы банков. Если бы банки руководствовались только тем, где им удобнее и проще работать, то они все давно уже находились бы в Дубае. То, что банки продолжают оставаться в Лондоне, связано с самыми разными вещами, и членство Британии в ЕС - это только один из факторов.

Собственно, сама концентрация банков заставляет их там находиться, потому что банки должны быть там, где их много, это один из способов увеличивать свои заработки. В Лондоне эта концентрация высокая, и когда банки будут сравнивать свои возможности в Лондоне и где-то еще, они все равно будут думать о том, чтобы оставаться в зонах высокой концентрации, которых очень немного. Шансов на то, что банки оставят Лондон, немного.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лондонский Сити работает финансовым центром уже не первое столетие.

Работа банков из Лондона сегодня не напрямую связана с тем, что Великобритания - член ЕС. Там есть некоторые общие банковские правила, есть некая свобода взаимодействия, но и не более того. Швейцарский банковский узел, например, тоже очень большой, хотя Швейцария не является членом Евросоюза. Швейцарские банки прекрасно обслуживают европейских клиентов, и никто не уезжает оттуда только потому, что она - не член ЕС.

Следующий момент состоит в том, что на самом деле никто не понимает, что такое "брексит". По этому поводу высказывается огромный диапазон мнений, от того, что "брексит" просто ничего не значит, до тотального разрыва отношений с торговым эмбарго в придачу.

В пользу того, что "брексит" - это что-то близкое к "норвежскому варианту", говорит многое. Об этом, в том числе, говорят многие политики. (Норвегия не является членом ЕС, но является членом Европейской экономической зоны и EFTA и имеет доступ к рынкам Евросоюза - примечание Би-би-си). И если это будет "норвежский вариант", то банкам практически ничего не угрожает.

Теперь рассмотрим плохой вариант, когда банкам становится сложнее работать с европейским рынком, и им нужно выносить свои операции в страны ЕС. Из 70 миллиардов фунтов налогов сколько приходится на европейские операции? Предположим, 20-25%, то есть уже не 70 миллиардов, а 15-17 миллиардов. При этом нельзя так линейно аппроксимировать эти суммы, поскольку какую-то часть бизнеса все равно можно оставить в Лондоне. Предположим, Лондон теряет 15 миллиардов фунтов налогов. При этом он теряет еще и достаточное количество высококвалифицированных работников, которые покупают дорогую недвижимость, арендуют дорогие офисные площади и т.д. Падает цена на недвижимость в Лондоне, параллельно падает цена на офисные центры, падает спрос и растет предложение по товарам, то есть для лондонцев это некоторая дефляция.

Когда у вас происходит дефляция (а Лондон, как любой потребитель, приобретает товары и услуги по рыночным ценам), то у вас суммы налоговых сборов падают, но и цены падают. В общем, получается, что частичный уход банков - не такая уж серьезная угроза для Лондона.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вот сбегут все банкиры из Лондона - и в нем не будет таких цен на обувь...

А вообще, с точки зрения намерений, понятно, почему глава Goldman Sachs должен сейчас пугать граждан. Ему хочется открытых пространств и работы без барьеров, и в этом и состоит суть его заявления: он хочет повлиять на британский истэблишмент в преддверии выборов. Насколько его послушают - не знаю, Великобритания знаменита тем, что если что-то решено делать, то это делается вопреки любым заявлениям. Достаточно вспомнить Маргарет Тэтчер и угольную индустрию.

Так что я бы не стал сильно беспокоиться. Ну, пусть перенесут банки какую-то часть операций из Лондона. Да, это немного поможет маленьким финансовым центрам типа Франкфурта и Дублина, но в целом с индустрией ничего страшного не случится. С Великобританией, наверно, тоже ничего страшного не случится, она потеряет какую-то сумму в налогах, а восполнит это чем-то другим. Британская экономика продолжает расти, несмотря на "брексит". На мой взгляд, с "брекситом" связаны другие проблемы, скажем, нехватка местной рабочей силы, причем не в банках и в Сити, а на местном уровне. Но эта тема к банкам уже отношения не имеет.

Би-би-си: Банкиры, как известно, народ пугливый. Представим, что крупные банки и впрямь начали потихоньку переводить свои операции ну, например, в Дублин. Тем более что Ирландия после британского референдума по "брекситу" уже обещала всевозможные стимулы и льготы "беженцам" из Лондона. Не потянутся ли к выходу более мелкие банки после того, как крупные финансовые институты сделают первый шаг?

А.М.: Я все пытаюсь понять, чем "брексит" так сильно мешает лондонским банкам, и не могу. Вообще говоря, лондонские операции у банков двух типов, насколько я их знаю: это локальные и глобальные операции. Европейских операций per se как выделенной части бизнеса я никогда не видел. Локальные операции никуда не денутся, и их очень много, потому что британская внутренняя финансовая система огромна. Глобальные операции тоже никуда не денутся: Лондон торгует китайскими бумагами, латиноамериканскими бумагами, африканскими - позиция в Европейском союзе на это никак не влияет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В худшем случае европейские банки зарегистрируют в Лондоне дочерние компании.

Встает вопрос о европейских вкладчиках - это граждане Франции, скажем, или Германии, которые едут в Лондон, получают статус резидента в целях оптимизации налогообложения, но их операции носят оффшорный характер, они редко работают с британскими банками, и то только локально. Торговля британских банков европейскими ценными бумагами никак не завязана на Европейский союз, это совершенно отдельная тема соглашений, рынков и т.д.

Кредитование европейских заемщиков не очень большое, и никто не мешает это делать после выхода из Евросоюза. Пошлин на кредиты между Великобританией и ЕС не будет - даже между Евросоюзом и Россией их нет.

Что остается? Просто свободная работа иностранных банков? Но Goldman Sachs - международный банк, он работает не только в Лондоне или Франкфурте, а в огромном количестве мест, включая Москву и Буэнос-Айрес. Что ему помешает работать? Ничего. Если британцы запретят работать иностранным банкам на своей территории - ну откроет тогда Goldman Sachs свое дочернее предприятие, как в России. То есть я по-прежнему не вижу, где здесь проблема.

Би-би-си:Ллойд Бланкфейн предрек лондонскому Сити "застой". Насколько рассредоточение финансовых институтов в других местах в Европе может отразиться на привлекательности Лондона для инвесторов и финансистов в долгосрочной перспективе? Не получится ли так, что Китай, страны БРИКС, Африка будут с меньшей охотой будут пользоваться услугами лондонского Сити? Меньше IPO на лондонской бирже, меньше обороты торговли на ней же, падение доходов и все прочие связанные с этим неудобства… Для финансового рынка отсутствие роста - если и не кончина, то первый ее предвестник.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лондонская фондовая биржа не лишится клиентов в одночасье

А.М.: То, о чем вы говорите, никак не связано с Евросоюзом вообще. Ну какая разница Китаю, по большому счету, в Евросоюзе Великобритания или нет, если они делают IPO на Лондонской бирже? Единственное, что мне видится - это то, что Лондон перестанет быть таким удобным местом для ведения бизнеса для европейских финансистов. То есть какой-нибудь, условно говоря, французский банкир не сможет просто приехать в Лондон и начать работать. Но пока мы даже не знаем, как отразится "брексит" на возможностях найма высококвалифицированных специалистов.

В Великобритании меня смущает, что финансовый рынок несколько перегрет, но излишний удельный вес финансовых услуг в экономике должен рассасываться сам собой, учитывая рост новых финансовых центров, от Шанхая до Астаны. Еще раз скажу, если в Великобритании и будут проблемы, связанные с "брекситом", то они будут в области реального производства, реальных услуг, поиска рабочей силы, в области экспорта/импорта. А финансовые услуги наиболее прозрачны, они облагаются налогами, они очень плохо ограничиваемы. Можно управлять архивами из центра на Кипре, работая со счетами в английских банках, в швейцарских банках, в банках на Кипре или на Кайманах, и никакие границы Евросоюза здесь не преграда.