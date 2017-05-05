"Брексит" и банкиры-беженцы
Глава второго по величине в мире инвестиционного банка Goldman Sachs в интервью Би-би-си предупредил, что "брексит" может привести к стагнации Лондона как финансового центра.
Исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн сообщил, что в банке разрабатывают планы перевода сотрудников в другие страны, если переговоры с ЕС пойдут не слишком успешно.
Банки должны быть готовы "играть на опережение", считает Бланкфейн, поскольку на кону - экономическая стабильность и благосостояние миллионов людей. В качестве альтернативы рассматриваются другие европейские города, в частности, Дублин и Франкфурт.
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В финансовом секторе Великобритании занято более миллиона человек, и казна ежегодно получает от него более 70 миллиардов фунтов - это более 11% всех налоговых поступлений в бюджет.
Бланкфейн также отметил, что для финансовых операций крупнейшей экономики мира, американской, Лондон чрезвычайно удобен: здесь схожая культура и говорят на том же языке.
Тем временем накануне всеобщих выборов в Великобритании политики ужесточают риторику: премьер-министр настаивает на том, что страна покинет общий рынок, но заключит выгодные двусторонние соглашения с европейскими странами, лейбористы собираются полностью пересмотреть планы правительства по "брекситу", а либеральные демократы и партия "зеленых" вообще обещают повторный референдум по членству в ЕС.
В условиях такой неразберихи беспокойство чувствительных ко всем резким изменениям банкиров можно понять. Но что на самом деле угрожает крупным банкам в случае разрыва Великобритании с Европейским союзом? Обозреватель Би-би-си Михаил Смотряев спросил об этом директора программы "Экономическая политика" Московского центра Карнеги Андрея Мовчана.
Андрей Мовчан: Ситуация, как обычно бывает в экономике, очень сложная. Во-первых, Лондон с налоговой точки зрения никогда не был самым удобным местом для работы банков. Если бы банки руководствовались только тем, где им удобнее и проще работать, то они все давно уже находились бы в Дубае. То, что банки продолжают оставаться в Лондоне, связано с самыми разными вещами, и членство Британии в ЕС - это только один из факторов.
Собственно, сама концентрация банков заставляет их там находиться, потому что банки должны быть там, где их много, это один из способов увеличивать свои заработки. В Лондоне эта концентрация высокая, и когда банки будут сравнивать свои возможности в Лондоне и где-то еще, они все равно будут думать о том, чтобы оставаться в зонах высокой концентрации, которых очень немного. Шансов на то, что банки оставят Лондон, немного.
Работа банков из Лондона сегодня не напрямую связана с тем, что Великобритания - член ЕС. Там есть некоторые общие банковские правила, есть некая свобода взаимодействия, но и не более того. Швейцарский банковский узел, например, тоже очень большой, хотя Швейцария не является членом Евросоюза. Швейцарские банки прекрасно обслуживают европейских клиентов, и никто не уезжает оттуда только потому, что она - не член ЕС.
Следующий момент состоит в том, что на самом деле никто не понимает, что такое "брексит". По этому поводу высказывается огромный диапазон мнений, от того, что "брексит" просто ничего не значит, до тотального разрыва отношений с торговым эмбарго в придачу.
В пользу того, что "брексит" - это что-то близкое к "норвежскому варианту", говорит многое. Об этом, в том числе, говорят многие политики. (Норвегия не является членом ЕС, но является членом Европейской экономической зоны и EFTA и имеет доступ к рынкам Евросоюза - примечание Би-би-си). И если это будет "норвежский вариант", то банкам практически ничего не угрожает.
Теперь рассмотрим плохой вариант, когда банкам становится сложнее работать с европейским рынком, и им нужно выносить свои операции в страны ЕС. Из 70 миллиардов фунтов налогов сколько приходится на европейские операции? Предположим, 20-25%, то есть уже не 70 миллиардов, а 15-17 миллиардов. При этом нельзя так линейно аппроксимировать эти суммы, поскольку какую-то часть бизнеса все равно можно оставить в Лондоне. Предположим, Лондон теряет 15 миллиардов фунтов налогов. При этом он теряет еще и достаточное количество высококвалифицированных работников, которые покупают дорогую недвижимость, арендуют дорогие офисные площади и т.д. Падает цена на недвижимость в Лондоне, параллельно падает цена на офисные центры, падает спрос и растет предложение по товарам, то есть для лондонцев это некоторая дефляция.
Когда у вас происходит дефляция (а Лондон, как любой потребитель, приобретает товары и услуги по рыночным ценам), то у вас суммы налоговых сборов падают, но и цены падают. В общем, получается, что частичный уход банков - не такая уж серьезная угроза для Лондона.
А вообще, с точки зрения намерений, понятно, почему глава Goldman Sachs должен сейчас пугать граждан. Ему хочется открытых пространств и работы без барьеров, и в этом и состоит суть его заявления: он хочет повлиять на британский истэблишмент в преддверии выборов. Насколько его послушают - не знаю, Великобритания знаменита тем, что если что-то решено делать, то это делается вопреки любым заявлениям. Достаточно вспомнить Маргарет Тэтчер и угольную индустрию.
Так что я бы не стал сильно беспокоиться. Ну, пусть перенесут банки какую-то часть операций из Лондона. Да, это немного поможет маленьким финансовым центрам типа Франкфурта и Дублина, но в целом с индустрией ничего страшного не случится. С Великобританией, наверно, тоже ничего страшного не случится, она потеряет какую-то сумму в налогах, а восполнит это чем-то другим. Британская экономика продолжает расти, несмотря на "брексит". На мой взгляд, с "брекситом" связаны другие проблемы, скажем, нехватка местной рабочей силы, причем не в банках и в Сити, а на местном уровне. Но эта тема к банкам уже отношения не имеет.
Би-би-си: Банкиры, как известно, народ пугливый. Представим, что крупные банки и впрямь начали потихоньку переводить свои операции ну, например, в Дублин. Тем более что Ирландия после британского референдума по "брекситу" уже обещала всевозможные стимулы и льготы "беженцам" из Лондона. Не потянутся ли к выходу более мелкие банки после того, как крупные финансовые институты сделают первый шаг?
А.М.: Я все пытаюсь понять, чем "брексит" так сильно мешает лондонским банкам, и не могу. Вообще говоря, лондонские операции у банков двух типов, насколько я их знаю: это локальные и глобальные операции. Европейских операций per se как выделенной части бизнеса я никогда не видел. Локальные операции никуда не денутся, и их очень много, потому что британская внутренняя финансовая система огромна. Глобальные операции тоже никуда не денутся: Лондон торгует китайскими бумагами, латиноамериканскими бумагами, африканскими - позиция в Европейском союзе на это никак не влияет.
Встает вопрос о европейских вкладчиках - это граждане Франции, скажем, или Германии, которые едут в Лондон, получают статус резидента в целях оптимизации налогообложения, но их операции носят оффшорный характер, они редко работают с британскими банками, и то только локально. Торговля британских банков европейскими ценными бумагами никак не завязана на Европейский союз, это совершенно отдельная тема соглашений, рынков и т.д.
Кредитование европейских заемщиков не очень большое, и никто не мешает это делать после выхода из Евросоюза. Пошлин на кредиты между Великобританией и ЕС не будет - даже между Евросоюзом и Россией их нет.
Что остается? Просто свободная работа иностранных банков? Но Goldman Sachs - международный банк, он работает не только в Лондоне или Франкфурте, а в огромном количестве мест, включая Москву и Буэнос-Айрес. Что ему помешает работать? Ничего. Если британцы запретят работать иностранным банкам на своей территории - ну откроет тогда Goldman Sachs свое дочернее предприятие, как в России. То есть я по-прежнему не вижу, где здесь проблема.
Би-би-си:Ллойд Бланкфейн предрек лондонскому Сити "застой". Насколько рассредоточение финансовых институтов в других местах в Европе может отразиться на привлекательности Лондона для инвесторов и финансистов в долгосрочной перспективе? Не получится ли так, что Китай, страны БРИКС, Африка будут с меньшей охотой будут пользоваться услугами лондонского Сити? Меньше IPO на лондонской бирже, меньше обороты торговли на ней же, падение доходов и все прочие связанные с этим неудобства… Для финансового рынка отсутствие роста - если и не кончина, то первый ее предвестник.
А.М.: То, о чем вы говорите, никак не связано с Евросоюзом вообще. Ну какая разница Китаю, по большому счету, в Евросоюзе Великобритания или нет, если они делают IPO на Лондонской бирже? Единственное, что мне видится - это то, что Лондон перестанет быть таким удобным местом для ведения бизнеса для европейских финансистов. То есть какой-нибудь, условно говоря, французский банкир не сможет просто приехать в Лондон и начать работать. Но пока мы даже не знаем, как отразится "брексит" на возможностях найма высококвалифицированных специалистов.
В Великобритании меня смущает, что финансовый рынок несколько перегрет, но излишний удельный вес финансовых услуг в экономике должен рассасываться сам собой, учитывая рост новых финансовых центров, от Шанхая до Астаны. Еще раз скажу, если в Великобритании и будут проблемы, связанные с "брекситом", то они будут в области реального производства, реальных услуг, поиска рабочей силы, в области экспорта/импорта. А финансовые услуги наиболее прозрачны, они облагаются налогами, они очень плохо ограничиваемы. Можно управлять архивами из центра на Кипре, работая со счетами в английских банках, в швейцарских банках, в банках на Кипре или на Кайманах, и никакие границы Евросоюза здесь не преграда.