Трамп подписал указ о религиозных свободах - что это значит?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп подписал указ в Национальный день молитвы 4 мая

Президент США Дональд Трамп подписал указ, смягчающий запрет на поддержку церковными организациями и религиозными группами тех или иных политиков и кандидатов на выборные должности.

В частности, указ смягчает действие поправки к налоговому кодексу, согласно которой религиозным организациям запрещено напрямую поддерживать или открыто выступать против политических деятелей под угрозой утраты льгот по налогам.

Трамп часто критиковал эту поправку в ходе своей предвыборной кампании. Для полной ее отмены потребуется утверждение в конгрессе.

Организации, отстаивающие права ЛГБТ, а также ряд правозащитных групп, таких как "Американский союз гражданских свобод", выступили против указа.

Трамп подписал его во время встречи с лидерами консервативных религиозных объединений в Белом доме в Национальный день молитвы 4 мая.

"Мы больше никогда не допустим, чтобы верующих притесняли, запугивали или затыкали им рот", - сказал гостям Дональд Трамп.

Что говорится в указе?

Указ президента Соединенных Штатов о поддержке свободы слова и религиозных свобод предписывает Налоговому управлению США "смягчить требования", предъявляемые к религиозным организациям, освобожденным от уплаты налогов, сообщили в Белом доме.

Положение налогового кодекса США - так называемая поправка Джонсона - предусматривает возможность возбуждения дела против церковных организаций и потерю ими налоговых преференций за поддержку или выступление против политических кандидатов.

Поскольку Трамп не может просто отменить эту поправку без одобрения конгресса, он предписывает Налоговому управлению "проявлять максимальное благоразумие в исполнении поправки Джонсона с тем, чтобы облегчить ее бремя" - то есть фактически ее игнорировать.

Мало кто из религиозных организаций действительно лишился своего налогового статуса из-за этой нормы, несмотря на то что многие церкви открыто высказывались по тем или иным политическим вопросам или принимали у себя кандидатов в предвыборный период.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption ЛГБТ-активисты обвиняют Белый дом в дискриминации

"Это непосильная финансовая кара, - сказал Трамп перед подписанием документа, - очень, очень несправедливая. Но впредь так не будет".

Указ также предписывает федеральным агентствам разрешить ряду религиозных организаций не оплачивать расходы своих сотрудников на контрацепцию, чего сейчас требует введенный при президенте Обаме закон "О доступном здравоохранении" (Obamacare).

Какой была реакция?

"Американский союз защиты гражданских свобод" (American Civil Liberties Union) призвал своих сторонников писать законодателям письма с требованием не допустить исполнения указа, а также пригрозил Белому дому судом.

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption "Если президент Трамп подпишет указ, позволяющий использовать религию в качестве предлога для дискриминации, мы будем судиться", - говорится в заявлении "Американского союза гражданских свобод"

Белый дом утверждает, что указ необходим для защиты религиозных объединений, которые подвергались преследованиям со стороны администрации Обамы. В пример приводится организация Little Sisters of the Poor ("Маленькие сестры обездоленных"), которой грозили огромные штрафы за отказ оплачивать расходы на контрацепцию в рамках Obamacare.

В обращении, напечатанном на правах рекламы в журнале Politico, 1300 представителей духовенства выступили с критикой документа. По их словам, указ превратит свободу вероисповедания "в оружие дискриминации против широких слоев населения нашей страны, включая представителей ЛГБТ-сообщества, женщин, а также детей, оставшихся без попечения родителей".

В то же время некоторые религиозные организации, например, "Альянс в защиту свободы" (Alliance Defending Freedom), напротив, сочли принятые меры недостаточными.

Государство должно предоставлять больше защиты предпринимателям, "которые лишь выражают религиозную точку зрения на брак, отличающуюся от позиции федерального правительства", говорится в их заявлении.

Что думают в ЛГБТ-сообществе?

Активисты, отстаивающие права сексуальных меньшинств, находятся в тревожном ожидании с момента избрания Дональда Трампа и его вице-президента Майка Пенса - ярого консерватора в социальных вопросах.

В феврале в прессу попал черновой вариант указа, разрешающий религиозным организациям и частным предприятиям отказывать в предоставлении услуг гомосексуалам, если такой отказ основан "на искренних религиозных убеждениях".

И, хотя окончательная версия оказалась значительно смягченной, ЛГБТ-активисты в четверг провели акции протеста против указа перед Белым домом и на Капитолийском холме.