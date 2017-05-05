Пресса Британии: французские выборы и путинская пропаганда

В обзоре британских газет:

Принц Филипп: язвительный, преданный, дерзкий и неутомимый

Французские выборы и путинская пропаганда

Блаватник пожертвовал огромную сумму Tate Modern

"Он не просто человек по открытию мемориальных досок"

Все британские газеты посвятили несколько страниц принцу Филиппу, мужу королевы Елизаветы II, который в четверг объявил, что осенью отойдет от дел и перестанет исполнять свои церемониальные обязанности.

Как подчеркнули в Букингемском дворце, принц делает это из-за возраста, а не по причине какой-то болезни. В июне ему исполняется 96 лет.

Британские газеты единодушны во мнении, что герцог Эдинбургский на протяжении более чем 60 лет вместе с королевой достойно служил отечеству.

Трудность его положения заключалась в том, что, по его же словам, никто не знал, в чем именно заключаются его обязанности в качестве мужа королевы.

"Если я кого-то спрашивал, они смотрели на меня с пустыми глазами. Никто не имел никакого представления", - цитирует принца Филиппа Times в своей редакционной статье под названием "Железный герцог".

"Поэтому он сам сотворил для себя уникальную роль, выкроив ее под свой характер: язвительный, преданный, дерзкий и неутомимый", - пишет газета.

В среду, открывая новую трибуну на лондонском стадионе для крикета "Лордс", он пошутил, что он "самый опытный человек в мире по открытию мемориальных досок".

"Он гораздо больше, чем человек по открытию мемориальных досок", - констатирует Times .

Как сказала королева во время их золотой свадьбы, она и многие другие "обязаны принцу Филиппу гораздо большим, чем он когда-либо признает".

С осени большую часть своего времени принц будет проводить в Виндзорском замке - королевской загородной резиденции.

Филипп родился на острове Корфу в греческой королевской семье, которая имела многочисленные родственные связи с российским императорским домом: в частности, его бабушка по отцовской линии, в девичестве Ольга Романова, была дочерью великого князя Константина Николаевича и племянницей императора Александра II.

После женитьбы на тогда еще принцессе Елизавете Филипп считался аутсайдером. Когда Елизавета стала королевой, принцу Филиппу пришлось поставить крест на своей многообещающей военной карьере, напоминает Daily Telegraph.

C тех пор, пишет газета, он был примером человека долга.

За годы своего служения рядом с королевой он, как пишет издание, модернизировал королевский дом, пропагандировал новые технологии и стал номинальным лидером тогда только еще зарождавшегося природоохранного движения.

Критики упрекают его за необдуманные поступки и неполиткорректные высказывания, но они недооценивают его популярности.

"Публика - не дура. Люди понимают, что королевский протокол может часто быть скучным и даже сюрреалистичным. Люди уважают этого человека, который справляется со всем этим и делает это достойно", - заключает Daily Telegraph.

Как Кремль помогает Ле Пен и нападает на Макрона

Times вынесла на первую полосу статью под названием "Макрон подает в суд на Ле Пен из-за кремлевской клеветы".

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон подал в суд с требованием привлечь к ответственности всех, кто распространяет в интернете слухи о том, что у него якобы есть секретный банковский счет на Багамах.

Это случилось после того, как его противница, правый кандидат Марин Ле Пен вспомнила об этих слухах на предвыборных дебатах.

Буквально через несколько минут после слов Ле Пен на российских сайтах стали появляться новости о том, что у Макрона действительно есть офшорный банковский счет и якобы тому есть доказательства, пишет газета.

Однако документы, которые были опубликованы на российских сайтах после расследования французских СМИ, были признаны фальшивкой.

Financial Times посвящает этой истории свою статью, в которой напоминает, что в среду во время теледебатов Макрон назвал Ле Пен "субъектом, находящимся под диктатом Кремля".

Вот уже несколько лет Ле Пен и Путина связывают дружеские отношения, пишет газета.

После аннексии Крыма Ле Пен открыто поддержала Путина, назвав его патриотом и призвав Запад отменить санкции. После этого их отношения лишь улучшились, отмечает издание.

Дружеские отношения были закреплены финансовой поддержкой и позитивным освещением действий Ле Пен в российских государственных СМИ.

"Национальный фронт" Ле Пен получил кредит в 9,4 млн евро от находящегося в Москве "Первого чешско-российского банка" [в июле прошлого года Банк России отозвал у него лицензию - прим. Би-би-си].

Судя по просочившимся в интернет текстовым сообщениям, которыми обменивались российские чиновники и которые видели журналисты FT, можно предположить, что выдача кредита партии Ле Пен была знаком благодарности Кремля за ее поддержку.

Издание также приводит опросы ВЦИОМа, согласно которым в России Ле Пен поддерживают 61%, в то время как Макрона - 8%.

"Для российского лидера победа Ле Пен предоставит возможность посеять раздор на Западе", - пишет газета.

Times посвятила этой истории свою редакционную статью, назвав ее "Путинская пропаганда".

Газета указывает, что это уже не первый раз, когда российские СМИ публикуют ничем не подтвержденные слухи, пытаясь очернить Макрона. И делается это в основном через "рупор Кремля" - телекомпанию RT.

"Западные правительства должны дать на это бескомпромиссный ответ", - пишет Times, напоминая, что британский медиарегулятор Ofcom 15 раз указывал российскому телеканалу RT на нарушения принципа беспристрастности вещания.

"Давно уже пришло время, чтобы принять строгие меры относительно пропаганды враждебного иностранного государства", - заключает издание.

Блаватник - миллиардер, филантроп и "сообщник Путина"

Guardian и Times пишут про то, как с четверга одно из зданий лондонской галереи современного искусства Tate Modern будет официально переименовано в Blavatnik Building - в честь родившегося в Одессе миллиардера Леонида Блаватника.

Блаватник сделал самое крупное в истории Tate Modern пожертвование галерее в размере 260 млн фунтов (около 335 млн долларов).

"Щедрость этого дара беспрецедентна в истории галереи. Поддержка Блаватника сделала возможной реализацию этого проекта, и я рад, что новое здание теперь будет носить его имя", - цитирует директора галереи Николаса Сероту Guardian.

В 2015 году Блаватник, который в 2010-м стал британским гражданином, был назван самым богатым человеком в Великобритании. Его состояние оценивалось тогда в 17,1 млрд фунтов.

Блаватник, когда-то возглавлявший "Русал", заработал свои капиталы в нефтяном и химическом бизнесе.

Сейчас он больше всего известен тем, что владеет одной из самых крупных в мире звукозаписывающих компаний Warner Music Group.

В Британии Блаватник известен своими щедрыми пожертвованиями разным культурным и образовательным институтам.

Именем Блаватника названа и основанная им же при Оксфордском университете школа управления - Blavatnik School of Government.

В 2010 году он подарил университету 75 млн фунтов - это было самым крупным в истории Оксфорда частным пожертвованием. На эти деньги и была основана школа.

Однако, напоминает Guardian, это пожертвование вызвало тогда скандал. На имя университета было направлено открытое письмо с требованием отклонить этот дар и обвинением в адрес Оксфордского университета в том, что он "продает свой престиж и репутацию сообщникам Путина".

Однако адвокатам Блаватника удалось доказать, что он не сообщник Путина, с которым у него не было личного контакта с 2000 года.