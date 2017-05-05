"Звездные войны" против Трампа: как президент вернулся в Нью-Йорк
В четверг Дональд Трамп посетил свой родной город - впервые с 19 января, когда он уехал в Вашингтон на свою инаугурацию.
Объясняя, почему он до сих пор ни разу не возвращался в Нью-Йорк, где продолжают жить его жена Мелания и 11-летний сын Бэррон, Трамп говорил, что не хотел вводить казну в лишний расход и создавать неудобства горожанам, и так измученным пробками.
Подсчитано, что его первый визит обойдется городу в 300 тысяч долларов, но конгресс только выделил Нью-Йорку только 61 млн, чтобы компенсировать стоимость мер безопасности.
Горожане, лишь 18% которых голосовали в ноябре за Трампа, оказали президенту-миллиардеру не самый радушный прием, вновь осадив его резиденцию "Трамп тауэр" и устроив две шумные акции протеста на автостраде, идущей вдоль Гудзона, где поставлен на вечный прикол авианосец "Интрепид".
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Гигантский корабль, четвертый из 24 авианосцев класса "Эссекс", построенных во время войны, был спущен на воду в 1943 году, участвовал в боях на Тихом океане и так часто получал пробоины, что его прозвали Decrepit, "Развалюха".
В корабль попала одна торпеда и врезались четыре камикадзе, но он служил до 1974 года, когда его сняли с вооружения, а в 1982-м превратили в плавучий военно-морской и авиационный музей.
Его палубы заставлены боевыми самолетами разных эпох, но демонстранты, толпившиеся за алюминиевыми барьерами на другой стороне автострады, снизу могли видеть лишь их хвосты.
Трамп прилетел в Нью-Йорк, чтобы встретиться с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом и вместе отметить на борту "Интрепида" 75-ю годовщину исторического сражения на Коралловом море, в котором американские и австралийские корабли впервые сумели остановить триумфальное шествие ВМФ императорской Японии по Тихому океану.
На праздновании присутствовали трое американских участников битвы и четверо их австралийских товарищей по оружию.
Всем им сильно за 90, и по нью-йоркскому телевидению потом рассуждали о том, как австралийские ветераны перенесли в таком возрасте 28-часовой перелет, благо эту цифру упомянула с утра New York Times.
Многим еще памятен февральский телефонный разговор Трампа и Тернбулла, временами проходивший бурно.
Трамп, насколько известно, особенно негодовал по поводу согласия своего предшественника Барака Обамы принять 1250 беженцев, в основном мусульман из Африки, с Ближнего Востока и из Азии, которых Австралия держала в иммиграционных лагерях Науру и Папуа-Новой Гвинеи.
Трампу досталось от критиков за резкий тон, которым он разговаривал с Тернбуллом. "Не берите в голову!" - отмахнулся он.
Будучи недавно в Австралии, его вице-президент Майк Пенс согласился взять указанных беженцев, но энтузиазма при этом явно не испытывал.
Выступая в конце дня на банкете на "Интрепиде", Трамп, облаченный во фрак, в котором его давно не видели, назвал Австралию самой верной американской союзницей.
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У демонстрантов был на уме другой юбилей: 4 мая является неофициальным праздником культовой научно-фантастической эпопеи "Звездные войны".
У одного участника протеста - худощавого мужчины, одетого в женское, была в руках сиреневая папка с надписью "Тиран", содержавшая, как я предположил, личное дело Трампа. К ней была приклеена бумажка со слоганом праздника "Звездных войн": "Да будет с тобой 4 мая!".
Устроители, включавшие левую нью-йоркскую "Партию рабочих семей" и новую группировку "Вставай и сопротивляйся", призвали демонстрантов одеться в костюмы персонажей "Звездных войн", но ряженых было совсем немного.
Мало кто внял и другому призыву - прийти в белом в честь былых боев за гражданские права и продемонстрировать, что демонстранты находятся на "светлой стороне" Силы, которая фигурирует в эпопее.
Вместо костюмов и белого некоторые демонстранты пришли в зеленых бутафорских коронах Статуи Свободы, а одна ходила с плакатом, на котором был изображен факел статуи.
На его пламени было написано "Климат". Это был прозрачный упрек Трампу, который отменил большую часть введенных Обамой мер борьбы с изменениями климата.
Наглядную агитацию некоторые принесли с собой. Другую раздавали активисты. Обычно это был плакат "Да - иммиграции! Нет - Трампу!".
Третью продавали с рук. Живописный лохматый афроамериканец торговал значками с призывом импичнуть Трампа.
Проезжающим мимо водителям показывали плакатики с призывом погудеть, если они хотят импичмента, и если кто-то гудел, толпа разражалась радостными криками.
Поборницы свободы абортов скандировали "Мое тело! Мой выбор!". С ними ходил дородный мужчина, выкрикивавший: "Ее тело! Ее выбор!".
Другой популярный лозунг рифмовал "Трам тауэр" и "пауэр", то есть "власть". Кричали, чтобы Трамп катился в свою тауэр, потому что власть принадлежит народу.
Пожилой мужчина наклеил на свою черную футболку спереди портрет Обамы, а сзади - заветы, которые на днях озвучила Хиллари Клинтон: Resist, Insist, Persist, Enlist! "Сопротивляйся, настаивай, упорствуй, вовлекайся (или вовлекай)!".
Заветы сделались кредо антитрампистского движения, которое официально называет себя "Сопротивлением".
Планировалось заглушить речь Трампа на банкете битьем по кастрюлям и сковородкам. "Мы не хотим позволять ему использовать наш город как сценический задник!" - заявил представитель "Партии рабочих семей" Джо Динкин.
План не удался: я слушал речь Трампа в 9 вечера уже дома по телевизору, и в катакомбы авианосца с улицы не доносилось ни звука.
Все фотографии - Владимир Козловский