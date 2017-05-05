"Звездные войны" против Трампа: как президент вернулся в Нью-Йорк

В четверг Дональд Трамп посетил свой родной город - впервые с 19 января, когда он уехал в Вашингтон на свою инаугурацию.

Объясняя, почему он до сих пор ни разу не возвращался в Нью-Йорк, где продолжают жить его жена Мелания и 11-летний сын Бэррон, Трамп говорил, что не хотел вводить казну в лишний расход и создавать неудобства горожанам, и так измученным пробками.

Подсчитано, что его первый визит обойдется городу в 300 тысяч долларов, но конгресс только выделил Нью-Йорку только 61 млн, чтобы компенсировать стоимость мер безопасности.

Горожане, лишь 18% которых голосовали в ноябре за Трампа, оказали президенту-миллиардеру не самый радушный прием, вновь осадив его резиденцию "Трамп тауэр" и устроив две шумные акции протеста на автостраде, идущей вдоль Гудзона, где поставлен на вечный прикол авианосец "Интрепид".

Гигантский корабль, четвертый из 24 авианосцев класса "Эссекс", построенных во время войны, был спущен на воду в 1943 году, участвовал в боях на Тихом океане и так часто получал пробоины, что его прозвали Decrepit, "Развалюха".

В корабль попала одна торпеда и врезались четыре камикадзе, но он служил до 1974 года, когда его сняли с вооружения, а в 1982-м превратили в плавучий военно-морской и авиационный музей.

Его палубы заставлены боевыми самолетами разных эпох, но демонстранты, толпившиеся за алюминиевыми барьерами на другой стороне автострады, снизу могли видеть лишь их хвосты.

Image caption Нью-йоркцы устроили две шумные акции протеста на автостраде, идущей вдоль Гудзона, где поставлен на вечный прикол авианосец "Интрепид"

Трамп прилетел в Нью-Йорк, чтобы встретиться с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом и вместе отметить на борту "Интрепида" 75-ю годовщину исторического сражения на Коралловом море, в котором американские и австралийские корабли впервые сумели остановить триумфальное шествие ВМФ императорской Японии по Тихому океану.

На праздновании присутствовали трое американских участников битвы и четверо их австралийских товарищей по оружию.

Всем им сильно за 90, и по нью-йоркскому телевидению потом рассуждали о том, как австралийские ветераны перенесли в таком возрасте 28-часовой перелет, благо эту цифру упомянула с утра New York Times.

Многим еще памятен февральский телефонный разговор Трампа и Тернбулла, временами проходивший бурно.

Трамп, насколько известно, особенно негодовал по поводу согласия своего предшественника Барака Обамы принять 1250 беженцев, в основном мусульман из Африки, с Ближнего Востока и из Азии, которых Австралия держала в иммиграционных лагерях Науру и Папуа-Новой Гвинеи.

Трампу досталось от критиков за резкий тон, которым он разговаривал с Тернбуллом. "Не берите в голову!" - отмахнулся он.

Будучи недавно в Австралии, его вице-президент Майк Пенс согласился взять указанных беженцев, но энтузиазма при этом явно не испытывал.

Image caption На президентских выборах за Дональда Трампа проголосовали лишь 18% избирателей Нью-Йорка

Выступая в конце дня на банкете на "Интрепиде", Трамп, облаченный во фрак, в котором его давно не видели, назвал Австралию самой верной американской союзницей.

У демонстрантов был на уме другой юбилей: 4 мая является неофициальным праздником культовой научно-фантастической эпопеи "Звездные войны".

У одного участника протеста - худощавого мужчины, одетого в женское, была в руках сиреневая папка с надписью "Тиран", содержавшая, как я предположил, личное дело Трампа. К ней была приклеена бумажка со слоганом праздника "Звездных войн": "Да будет с тобой 4 мая!".

Устроители, включавшие левую нью-йоркскую "Партию рабочих семей" и новую группировку "Вставай и сопротивляйся", призвали демонстрантов одеться в костюмы персонажей "Звездных войн", но ряженых было совсем немного.

Мало кто внял и другому призыву - прийти в белом в честь былых боев за гражданские права и продемонстрировать, что демонстранты находятся на "светлой стороне" Силы, которая фигурирует в эпопее.

Вместо костюмов и белого некоторые демонстранты пришли в зеленых бутафорских коронах Статуи Свободы, а одна ходила с плакатом, на котором был изображен факел статуи.

Image caption Живописный лохматый афроамериканец торговал значками с призывом устроить Трампу импичмент

На его пламени было написано "Климат". Это был прозрачный упрек Трампу, который отменил большую часть введенных Обамой мер борьбы с изменениями климата.

Наглядную агитацию некоторые принесли с собой. Другую раздавали активисты. Обычно это был плакат "Да - иммиграции! Нет - Трампу!".

Третью продавали с рук. Живописный лохматый афроамериканец торговал значками с призывом импичнуть Трампа.

Проезжающим мимо водителям показывали плакатики с призывом погудеть, если они хотят импичмента, и если кто-то гудел, толпа разражалась радостными криками.

Поборницы свободы абортов скандировали "Мое тело! Мой выбор!". С ними ходил дородный мужчина, выкрикивавший: "Ее тело! Ее выбор!".

Image caption Некоторые демонстранты вспомнили и одну из основных тем предвыборной кампании - похвалах, которые расточали друг другу Дональд Трамп и Владимир Путин

Другой популярный лозунг рифмовал "Трам тауэр" и "пауэр", то есть "власть". Кричали, чтобы Трамп катился в свою тауэр, потому что власть принадлежит народу.

Пожилой мужчина наклеил на свою черную футболку спереди портрет Обамы, а сзади - заветы, которые на днях озвучила Хиллари Клинтон: Resist, Insist, Persist, Enlist! "Сопротивляйся, настаивай, упорствуй, вовлекайся (или вовлекай)!".

Заветы сделались кредо антитрампистского движения, которое официально называет себя "Сопротивлением".

Image caption Проезжающим мимо водителям показывали плакатики с призывом погудеть, если они хотят импичмента, и если кто-то гудел, толпа разражалась радостными криками

Планировалось заглушить речь Трампа на банкете битьем по кастрюлям и сковородкам. "Мы не хотим позволять ему использовать наш город как сценический задник!" - заявил представитель "Партии рабочих семей" Джо Динкин.

План не удался: я слушал речь Трампа в 9 вечера уже дома по телевизору, и в катакомбы авианосца с улицы не доносилось ни звука.

Все фотографии - Владимир Козловский