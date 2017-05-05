Губернаторский забег: как Ройзман готовится к предвыборной гонке

Image caption Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман считает субботники не отжившим советским наследием, а вполне современным способом решения городских проблем

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил об участии в выборах губернатора Свердловской области, которые пройдут в сентябре. Корреспондент Русской службы провел с бывшим главой фонда "Город без наркотиков" два рабочих дня, чтобы разобраться в его политических амбициях.

"Съешьте конфетку, на душе будет полегче", - говорит Евгений Ройзман просительнице, которая сидит у него на приеме в здании мэрии. Но Валентина Фаткуллина - пожилая женщина с атласным шарфиком на шее - пришла на прием не за конфетами. Мэр слушает, опустив голову, историю жизни Фаткуллиной. Как она работала учительницей и как занималась челночным бизнесом, как открыла мебельный салон и как в семье начались проблемы, как у мужа заболело сердце и как ей сделали несколько операций на позвоночнике, как умерла сестра и как старшую дочь с тремя детьми и ипотекой бросил муж.

"Он не волшебник"

Доступность власти была одним из предвыборных обещаний Ройзмана, когда в 2013 году он боролся за пост мэра Екатеринбурга. Теперь раз в неделю в очередь к мэру выстраиваются инвалиды с долгами за ЖКХ, пайщики с недостроенными квартирами, бабушки со сломанными дверными звонками.

Несмотря на репутацию открытого политика, Ройзман, кажется, тяготится долгими историями. Мэр часто прерывает посетителей, спрашивая, чего конкретно они хотят. "Чем все закончилось?" - перебивает Ройзман Фаткуллину.

Прием населения дается ему нелегко - на щеках у мэра простудный румянец, ноет поврежденное во время тренировки плечо. Но Фаткуллина всего этого не замечает: "Я еще не досказала". Выясняется, что ее мебельный бизнес похоронила судебная тяжба вокруг кухонного гарнитура за 164 тысячи рублей. Суд постановил, что компания Фаткуллиной должна выплатить недовольному клиенту неустойку в 304 тысячи рублей, хотя женщина винит в случившемся нерадивого производителя гарнитура.

"Чем я могу помочь?!" - снова перебивает Ройзман. "Я не знаю! - уже плача, говорит Фаткуллина. - Мы закрыли ИП, у нас пенсия на двоих с мужем 23 тысячи, и половину забирают приставы! А мы всю жизнь честно работали!"

Мэр после недолгого раздумья говорит: "Сейчас один из моих помощников сделает оценку: есть шансы [на обжалование решения суда] или нет". Он понижает голос, передавая помощнику бумаги: "Если шансов нет, так и скажи: не надо обманывать и давать ложную надежду".

В итоге Фаткуллиной обещают составить жалобу на решение суда, если найдутся основания для пересмотра дела. Уже в коридоре она говорит: "Мы никогда ни у кого ничего не просили. И к Ройзману я пришла от безысходности. Я понимаю, что он не волшебник".

Image caption Жительница Екатеринбурга Валентина Фаткуллина на приеме у мэра Евгения Ройзмана

Сам Ройзман утверждает, что проблемы больше половины просителей удается решить на месте. Но помощники мэра, которым он переадресует часть жалоб, правда, более скептичны в оценках. Да и глава города признает, что у него не всегда хватает полномочий, чтобы сразу удовлетворить запросы жителей.

На официальном сайте властей Екатеринбурга указано, что мэр в первую очередь выполняет представительские функции и руководит городской думой. А оперативное управление городом возложено на сити-менеджера.

"Для меня ресурс депутата Госдумы был гораздо серьезней, чем ресурс главы города. Но у главы города более тонкая работа, более тонкие настройки. У депутата Госдумы была возможность переламывать ситуацию. Здесь каждый раз надо искать решение. Я стал гибче, я стал гораздо дольше разбираться", - рассказывает Ройзман.

"Если ты видишь, что это не твой уровень компетенции, выходишь на Госдуму или на областное заксобрание с каким-то предложением, чтобы найти системное решение", - говорит он.

Впрочем, далеко не все идут к мэру жаловаться. Еще одни посетители Ройзмана, Игорь Беляков и Андрей Бабушкин, хотят привлечь внимание благотворителей и меценатов к проекту для молодых людей с ограниченными возможностями "Странники счастья". Его задача в том, чтобы совершеннолетние инвалиды получили возможность путешествовать. Для них поездки обходятся в два раза дороже, чем для обычных путешественников из-за необходимости иметь сопровождающего.

Image caption Жители Екатеринбурга Игорь Беляков (слева) и Андрей Бабушкин после приема у мэра Евгения Ройзмана

"Мы хотели рассказать Евгению Вадимовичу [Ройзману] о нашем проекте, чтобы он посоветовал, куда нам обратиться", - говорит Беляков, который сам страдает тяжелой формой ДЦП. Мэр, по словам Белякова и Бабушкина, отправил их писать концепцию проекта и обещал подумать, как поддержать начинание.

Ройзман сам с довольным видом подвел ко мне авторов проекта"Странники счастья". Очевидно, что деятельные, активные посетители вызывают у мэра куда большее воодушевление, чем те, кто только просит.

От своих подчиненных Ройзман тоже требует отдачи. "Хлыздить у него не получится", - хвалит мэра его подчиненная Елена Гирс. Пока она объясняет мне, что "хлыздить" в уральском диалекте значит уклоняться и отлынивать, подходит уставший Ройзман. "Что-то я от общения с жителями совсем зашаял", - жалуется он, используя все тот же уральский диалект. "Шаять" - тлеть, плавиться.

Image caption Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и его помощник Степан Чиганцев (справа) общаются с жителем города

Психология лыжника

На следующий день мы встречаемся с Ройзманом на традиционной утренней пробежке по Набережной реки Исеть. Светит солнце, дует легкий ветер, мэр в хорошем настроении и машет рукой попадающимся навстречу бегуньям.

Он вспоминает, как в детстве занимался лыжами: "Попалась мне книжка "Волевая подготовка лыжника-спортсмена". Это была статья к чьей-то кандидатской диссератции. Там проводилось две основные мысли. Первая: как бы тебе ни было плохо, не переходи на шаг. Даже если тебе совсем плохо, ковыляй, но не останавливайся. А второй могучий совет такой: как бы тебе ни было тяжело, в каждый подъем ты обязан ускориться. К этому сводилась вся суть этой толстой книжки. В общем, подразумевалось, что это правила жизни для всех случаев".

В интервью "Новой газете" Ройзман рассказывал, что в подростковом возрасте поссорился с отцом и ушел из семьи. Когда будущему мэру было 17, его осудили за кражу, мошенничество и незаконное ношение холодного оружия. Первоначально срок был условным, но затем за нарушение режима Ройзмана отправили в колонию.

Об этом сроке в Екатеринбурге, кажется, знают все. Во время одной из прогулок по городу к нам подходит юный сторонник Ройзмана и спрашивает: не мешает ли криминальное прошлое его губернаторским амбициям? "Наоборот, помогает", - отшучивается Ройзман. "Я был депутатом Госдумы, я проводил людей в областное заксобрание, я стал главой города и никогда не скрывал, [что сидел]", - говорит политик.

Image caption Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман говорит, что интерес к бегу в городе удалось поднять, в том числе, личным примером

Согласно официальной биографии, Ройзман, выйдя на свободу, устроился слесарем-сборщиком на "Уралмаш". В интервью проекту Russia.ru будущий мэр говорил, что с одним из лидеров "уралмашевской" преступной группировки Александром Хабаровым они были товарищами.

"Город без наркотиков" закончился"

В 1999-м году, когда был создан фонд "Город без наркотиков", который принес Ройзману известность, он так рассказывал в интервью журналу "Власть" о распределении полномочий между учредителями: "Я в нашем фонде представляю "Уралмаш", Дюша - "Синих", Варов - "Центр".

При этом мэр настаивает, что не состоял тогда в ОПГ и что "уралмашевские" не "крышевали" его ювелирный бизнес, за счет которого долгое время софинансировался фонд.

Когда я припоминаю Ройзману фразу про "Уралмаш", "Синих" и "Центр", он перебивает: "Мы всех неформальных лидеров объединили в то время. Мы сумели убедить их, что это беда, которая касается всех, что надо подниматься. По сути это было восстание народное против наркоторговцев. Поэтому все и получилось".

Деятельность "Города без наркотиков" - противоречивый эпизод биографии Ройзмана. С одной стороны, он обязан фонду своей репутацией непримиримого борца с наркотиками. С другой - за "Городом без наркотиков" тянется шлейф обвинений в похищении и незаконном удержании пациентов.

В частности, в российской прессе широко освещались уголовные дела сотрудников фонда Егора Бычкова и Евгения Маленкина. Ройзман выступал в защиту как применяемых медотов реабилитации, так и в защиту обоих соратников. Он настаивал, что реабилитационные центры и их сотрудники спасли тысячи людей. Но, так или иначе, и Бычков, и Маленкин после освобождения перестали быть его активными сторонниками.

Image caption Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман фотографируется с поклонницей

После избрания мэром Ройзман формально вышел из фонда, сославшись на требования законодательства. В частности, о несовместимости общественной деятельности и руководства городом заявляла прокуратура Свердловской области. Но мэр настаивал, что не оставит "Город без наркотиков» без внимания: "Я основатель фонда, я никогда в жизни не смогу его покинуть", - говорил Ройзман Интерфаксу.

На деле получилось иначе. 10 апреля 2017 года волонтера "Города без наркотиков" задержали со 140 граммами гашиша. Президент фонда Андрей Кабанов (тот самый "Дюша от Синих") заявил в связи с задержанием: "Если вина будет установлена, то виновные будут наказаны по всей строгости". Ройзман так отреагировал в своем "Твиттере" на эту новость: "Из учредителей Фонда ГБН я вышел в 2013 году и с 2014 года не имею к нему отношения. Жаль, что фонд потерял имя и перестал быть народным движением".

Кабанов, который уже в 2015 году называл Ройзмана "монстром", не оставил эту короткую запись без внимания. "Фонд потерял не имя, а четыре никчемные буквы - Ж, Е, Н и Я", - написал он в "Фейсбуке".

Ройзман неохотно говорит о своих взаимоотношених с нынешним руководством фонда. Он явно пытается не ввязываться в заочную полемику с Кабановым, но получается с трудом.

Сначала мэр говорит, что ни с кем в "Городе без наркотиков" не ругался: "Я закончил свою работу в фонде. Отдал борьбе с наркотиками 15 лет жизни. Если фонд сумеет работать без меня, я буду счастлив". Но тут же срывается: "Я считаю, что фонд как идея, как народная организация, в этом случае закончился".

"Город без наркотиков" - не единственный общественный проект Ройзмана. Еще есть музей Невьянской иконы (Ройзман называет себя специалистом в этой узкой области иконописи) и Екатеринбургский хоспис, который курирует новый благотворительный фонд Ройзмана.

Image caption Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в музее Невьянской иконы

Надувное бревно

"Владимир Ильич, субботник отменяется. Эта сволочь Троцкий проткнул ваше надувное бревно!" - Ройзман расказывает мне этот анекдот на субботнике в парке. Мы, сидя на корточках, сгребаем в мусорные мешки кучу прошлогодних листьев.

"Эти листья в себя умудряются столько набрать в городе, что не перегнивают. И, если их не убирать, они ложатся сплошным ковром и не пропускают через себя траву", - серьезно объясняет Ройзман. Я рассказываю ему про то, что москвичи могут сами выбирать: убирать ли листья с газонов во дворах. Для этого используется запущенная при мэре Сергее Собянине система "Активный гражданин", которую некоторые считают эрзацем столичной демократии.

"Во власти же тоже все понимают. Поэтому пытаются вытащить людей на какую-то конструктивную работу, - отвечает Ройзман. - Пытаются дать людям самим возможность обозначать свои проблемы, принимать непосредственное участие в их решении".

"Но, на самом деле, вымывается самая активная, самая предприимчивая часть населения из политического процесса из-за нечестных выборов, - продолжает мэр. - И вот эта апатия, которая проявляется, это самое опасное. Потому что самый серьезный потенциал в России - это человеческий потенциал: творческий, предпринимательский. И на протяжении истории несколько раз было: когда этот потенциал высвобождался, страна делала рывок вперед. Все, хватит, давай, завязывай мешок".

Выборы - важная для Ройзмана тема. "На самом деле, для меня вот вообще все понятно, что делать надо. Первое - честные выборы. Второе - независимый суд. Остальное все приложится, - говорит он. - [Как] только конкуренция появится в политике, тут же конкуренция появится в экономике".

Он часто говорит журналистам, что не проиграл в Свердловской области ни одной предвыборной кампании. Кампаний было две: в 2003-м году Ройзман избрался в Госдуму по одномандатному округу. А спустя десять лет в гонке за пост мэра обогнал кандидата от "Единой России" Якова Силина.

Image caption Евгений Ройзман разговаривает с жительницей Екатеринбурга в одном из городских кафе

Теперь Ройзман замахнулся на кресло губернатора. Он заявил о своем выдвижении сразу после того, как об участии в выборах объявил действующий глава региона Евгений Куйвашев. Соперничество Ройзмана и Куйвашева носит не только политический, но и личный характер.

Ройзман говорит, что сейчас по работе с губернатором не пересекается: "Мне зачем с ним контактировать? Незачем. В его структуре я знаю всех людей, которые умеют работать. Они, как правило, не политизированы, они занимаются своим делом. Поэтому всегда в кулуарах между собой договариваются, друг другу помогают".

Зато Ройзман недавно пересекался с полпредом президента в Уральском федеральном округе Игорем Холманских. Но, по данным газеты "Коммерсант", тот встречался с мэром и выступил против его выдвижения в губернаторы.

"Я сказал [Холманских], что мои планы без именений. Больше я ничего не комментирую", - говорит об этой встрече Ройзман.

Я спрашиваю мэра, допустит ли администрация президента его участие в губернаторских выборах. "Послушайте! - отвечает Ройзман (он всегда использует это слово в споре, когда не согласен с собеседником). - Они принимают свои решения, я - свои. Что касается иерархии, мы разные ветви власти. Если я не делаю ничего такого, что нарушает законодательство, нарушает Конституцию, они не вправе мне указывать".

Но есть еще муниципальный фильтр (126 подписей депутатов из более чем 70 муниципалитетов). Ройзман отвечает, что за его выдвижение вполне могут проголосовать и муниципальные депутаты от "Единой России", что кампанию помогут развернуть волонтеры, что он "бывал во всех деревнях" области, что полмиллиарда рублей на выборы ему "накидают в шапку" рядовые уральцы и бизнесмены.

Image caption Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на субботнике в одном из парков города

Пока мы ездим с субботника на субботник, возникает ощущение, что Ройзман не часто думает об избирательной гонке. Кажется, его больше заботят текущие хозяйственные вопросы: площадь убранной территории, усталость добровольцев, наличие или отсутствие бензопилы. Без моего напоминания тема предвыборной кампании всплывает в разговоре всего пару раз за несколько часов.

Я спрашиваю Ройзмана: может, ему не надо в губернаторы, может, в кресле мэра он на своем месте? Вопрос заставил его задуматься. "Я на своем месте, - отвечает он после паузы. - Мне просто здесь немножко не хватает полномочий".

"Здесь нужен нормальный, серьезный, вменяемый губернатор. Здесь много нужно сделать", - говорит Ройзман, и мы идем на очередной субботник.

Эту уборку в парке организовала сеть фаст-фудов "Макдоналдс". Ее талисманом явлется клоун Рональд Макдональд. Два года назад на окрытии "Макдоналдса" Ройзмана сфотографировали с таким клоуном, и некоторые местные СМИ сопроводили снимок подписью "Кто здесь клоун?".

Ройзман шутливо просит своего помощника богатырского вида Степана Чиганцева: "Степа, смотри, чтобы меня опять с клоуном не сфотографировали!". "Не переживайте Евгений Вадимыч, я его сразу шлепну!"- отвечает помощник. - Отличное будет начало избирательной кампании".

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