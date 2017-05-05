Как с помощью одного интервью Брэд Питт подправил свой имидж

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Брэд Питт выбрал страницы (и сайт) глянцевого журнала для своего первого интервью после расставания с Анджелиной Джоли, когда в его адрес звучали обвинения в рукоприкладстве по отношению к сыну-подростку. Целью интервью было реабилитировать имидж актера - и, судя по реакции, которую изучила Би-би-си, эта цель достигнута.

Прошло семь месяцев со времени распада пары, которую окрестили "Бранджелина", после сообщений о выяснении отношений с применением силы между Брэдом и 15-летним Мэддоксом на борту частного самолета.

Социальные службы и ФБР не стали ничего предпринимать в отношении Питта. Ходили слухи и о романе актера с его звездной коллегой Марион Котийяр. Сама французская актриса отрицает связь с Питтом.

Однако его репутация сильно пострадала, и он предпочитал держаться в тени с тех пор.

Вопрос: так как же одна из самых больших звезд Голливуда начала исправлять свой имидж?

Ответ: приняв участие в восьмидневной фотосессии в американских национальных парках и дав большое, исповедальное и философское интервью журналу GQ Style.

Заголовки статей об этом интервью несколько отличались от издания к изданию: Брэд прошел курс психотерапии, чтобы справиться с последствиями развода; он признался, что у него проблемы с алкоголем; он слушал Фрэнка Оушена, чтобы преодолеть последствия развода; у него такая же майка за 1000 долларов, как и у Гарри Стайлза.

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В тех частях интервью, где речь идет о разводе, он соглашается и признает, что в хаосе последнего полугодия виноват он сам, но он ставит "семью во главу угла".

Брэд Питт, по его словам, отказывается участвовать в жестокой судебной битве с Анджелиной и говорит, что они должны решить проблемы с "предельной осторожностью и внимательностью" по отношению к детям.

Вердикт? Он честный и ранимый парень, каким мы его всегда и знали.

Журнал E! опубликовал статью с заголовком "Почему Брэд Питт выиграл войну "Джоли против Питта", бросившись на свою собственную шпагу".

"Это интервью могло быть более настойчивым отрицанием неправомерных действий со стороны Питта, - написала Натали Финн из E!. - Но оно оказалось совсем другим".

"Отбросив осторожность, и одновременно воспользовавшись 30-летней доброй репутацией, созданной в Голливуде, Брэд сознательно пошел на это. Почерпнув знания из своей новообретенной любви к психотерапии, он рассуждает с болезненной самооценкой, в самоуничижительных, часто поэтических выражениях, о себе как о любимце фортуны, который сорвался с катушек, и рассказывает о том, что делает, чтобы все исправить", - замечает Финн.

В журнале Vanity Fair Кензи Брайант пишет: "Питт хорошо изучил интервью из серии "расскажу все, как было", "выверну душу наизнанку", "я и мои недостатки" - пособия для звезд, переживших развод".

"То, чему он научился за этот год потрясений - тема для разговора, особенно в отношении процесса развода, который все еще продолжается", - пишет Брайант и добавляет: "Он предстает искренним, раскаивающимся человеком, который хочет дать миру понять, что он много работает над собой".

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В Huffington Post опубликована статья, в которой одобрительно говорится об "открытости и честности" Питта в отношении его проблем с алкоголем. Райан Хэмптон из неправительственной организации Facing Addiction, которая помогает бороться американцам с наркотической и алкогольной зависимостями, пишет: "Брэд, я подниму за вас клюквенный сок с водой Perrier".

"Такие люди, как вы, делают очень много, чтобы показать - вот она - проблема пристрастия к алкоголю, унесшая столько жизней. Благодарю вас за вашу честность, вашу храбрость и вашу готовность открыто говорить о своем исцелении", - добавляет Хэмптон.

Будучи одним из самых известных людей на планете, Брэд Питт рано или поздно должен был поговорить о своих проблемах, попытаться взять ситуацию под контроль и продолжать жить.

И у него скоро выйдет новый фильм, о котором несколько раз настойчиво упоминается в статье GQ. Питту необходимо участвовать в рекламной кампании, общаясь со СМИ, и не только сейчас, но и в будущем, если он продолжит сниматься.

Он не может уклониться от темы своего развода и личных проблем. Но он может выбрать, в каком издании говорить о них, и что именно говорить.

Выбор GQ Style для своего первого после развода интервью означает публикацию в глянцевом - как с точки зрения формата, так и стилистики интервью - издании. Корреспондент GQ Майкл Патернити задавал вопросы с мягкой настойчивостью, но при этом с симпатией. Он не спросил Питта о том, что произошло на борту самолета.

Выбор GQ вряд ли сильно расстроил конкурентов, а то, что интервью подхватят практически все СМИ, было гарантировано.

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По словам пиар-гуру Марка Борковски, Питт контролировал все, что было опубликовано в статье: "Одобрение всего интервью, одобрение всех фотографий, утверждение заголовка".

"(Питт) выглядит неплохо, он признался, что у него была проблема, - говорит Борковски. - Это очень откровенное и честное интервью. Предстать столь открытым и прямым - значительный момент в его карьере".

Многие знаменитости попытались бы в СМИ либо скрывать что-то, либо обрушиться с нападками на своих бывших, однако, по словам Борковски, Питт действует в этой ситуации "самым гуманным образом".

Несмотря на это, все решения относительно того, где разместить интервью и что сказать, являются хорошо продуманным, замечает Борковски.

"Эта история будет его преследовать всегда. Поэтому, если и говорить о ней, то говорить все", - замечает пиар-гуру.

"Но, конечно, выбор времени интервью, его язык - все расчет, а вместе с тем - это и риск, - добавляет Борковски. - Многие предпочитают в такой ситуации затаиться и не делать ничего подобного. Он рискнул по-крупному, и многие на его месте так далеко не заходили".