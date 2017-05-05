Глава Goldman Sachs обеспокоен будущим Сити после "брексита"

Глава известного инвестиционного банка Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн выступил с предупреждением от том, что процесс выхода Британии из ЕС может затянуться и столкнуться с серьезными трудностями.

По его словам, банк, насчитывающий в Британии 6,5 тысяч сотрудников, располагает планами по переводу их в другие страны в зависимости от исхода переговоров по "брекситу".

Как сказал Бланкфейн, он хотел бы сохранить присутствие банка в стране и надеется, что эти планы не придется осуществлять.

В беседе с корреспондентом Би-би-си Бланкфейн признал, что его компания вела переговоры с властями в различных европейских городах и рассматривала возможность переезда в новые более крупные помещения в ряде мест, в том числе в Дублине и Франкфурте.

Бланкфейн считает, что обе стороны на переговорах по условиям "брексита" ведут рискованную игру с высокими ставками и что понадобится период реализации достигнутого к весне 2019 года соглашения длительностью не менее двух лет.

Если же такое соглашение достигнуто не будет, банки должны будут пойти на заранее спланированные меры по переводу своих работников в другие страны.

Меньшее присутствие

"Мы говорим о долгосрочной стабильности целых стран с сотнями миллионов работников, жизнь которых будет поставлена на карту, а также о колоссальных объемах внутреннего продукта, - заявил Бланкфейн в разговоре со мной. - Я стал бы добиваться нужных результатов, даже если бы на это потребовалось дополнительное время!"

Я спросил его о том, что будет с репутацией Лондона в качестве мировой финансовой столицы, которая расширялась в последние 30 лет. Не обратит ли выход из ЕС этот процесс вспять?

"Думаю, что это вряд ли произойдет, - ответил Бланкфейн. - Но этот процесс может замедлиться, он может на некоторое время вообще остановиться и даже отыграть назад, но это зависит от множества факторов, которые мы сейчас не в состоянии предугадать", - ответил банкир.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Европейская штаб-квартира банка Goldman Sachs сейчас располагается в Лондоне

Более миллиона человек заняты сейчас в финансовом секторе Британии, который приносит в виде налогов в казну 11,5% от всех поступлений, или более 70 млрд фунтов стерлингов в год.

Многие из работающих в лондонском Сити опасаются, что в случае неудачного исхода переговоров с ЕС многие из них должны будут переехать на континент.

Глава европейского отделения банка Goldman Sachs Ричард Нодде ранее уже заявлял, что банк стремится увеличить свое присутствие в Европе, открыв сотни новых рабочих мест, хотя неясно, будет ли это сделано за счет потери рабочих мест в Британии.

Я задал прямой вопрос об этом: будут ли переводиться сотрудники банка из Лондона в другие финансовые центры в Европе?

"Пока у нас нет таких больших планов, мы стремимся избежать этого, - ответил Бланкфейн.

"Ясно, что многие деловые люди стремятся к концентрации своей деятельности в одном месте, а для крупнейшей экономики мира таким местом является Британия - в смысле культуры, языка, особых отношений, и наш банк является примером этого", - сказал Бланкфейн.

"Британия имеет давнюю историю в области управления рынками, особенно в финансовой сфере, но не только, и это делает страну очень привлекательным местом для деловых людей.

"Но если в будущем окажется невозможным иметь удобный доступ к ЕС из Лондона, а пока никто не знает, какими будут в будущем соответствующие правила и положения, то возникнет риск того, что нам придется пойти на какие-то меры, которые могут привести к уменьшению нашего присутствия в Британии".

По словам Бланкфейна, он хотел бы, чтобы в результате будущей сделки с ЕС финансовый сектор имел бы как можно меньше ограничений.

Европейская комиссия объявила в четверг, что рассматривает требования к местам, куда могут быть переведены финансовые институты, размещенные в настоящее время в Лондоне, в том числе валютные рынки.

Бланкфейн, который, как он говорит, понимает, что переговоры о "брексите" ведутся не ради "наших удобств", предупредил, что безопасность и надежность финансовой системы имеет огромное значение, и что любые быстрые перемены и фрагментация могут поставить их под угрозу.

Еврорынки

По его словам, концентрация всей деятельности банка в одном месте является наиболее эффективной политикой, и что через 10 лет лондонское отделение его банка может по-прежнему быть крупнейшим в Европе.

"Я бы сказал, что мы надеемся на то, что сможем вести нашу деятельность по возможности так же, как ведем ее сейчас", - сказал Бланкфейн.

"То есть, мы могли бы иметь германских сотрудников, которые торговали бы в Лондоне германскими ценными бумагами для германских инвесторов. И при этом они размещались бы в Лондоне".

"Я полагаю, было бы в интересах Британии и в интересах Германии продолжать эту модель, то есть оставаться в Лондоне, которые имеет огромный опыт в регулировании этих рынков".

Банк Goldman Sachs, который не раз подвергался критике и санкциям из-за своего поведения в период, предшествовавший финансовому кризису 2008 года, в настоящее время является вторым по капитализации среди инвестиционных банков мира, уступая лишь американскому банку JP Morgan.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бланкфейн считает, что процесс концентрации финансового сектора в Лондоне может замедлиться

Если бы он принял решение о переводе значительной части своих операций на европейский континент, это было бы воспринято как сигнал в отношении привлекательности Лондона для деловой деятельности вообще.

"Не зная, чем кончатся переговоры, мы вынуждены планировать, исходя из всех возможных вариантов развития событий, - говорит Бланкфейн. - Мы надеемся, что нам не придется идти ни на какие меры до тех пор, пока не возникнет ясность в этом вопросе.

Но если мы будем поставлены в положение, когда нам придется принимать срочные меры в качестве предосторожности, то, возможно, нам придется действовать до срока".

"Нам нужно время"

"Пока что мы стремимся избежать этого, и поэтому нашим интересам соответствует не тот или иной исход переговоров, хотя очевидно, что мы выступаем за сохранение существующего положения, а скорее уверенность в том, что у нас будет достаточно длительный период осуществления достигнутых соглашений, который позволит нам приступить к процессу приспособления к ним".

Говоря о резком тоне заявлений политиков на этой неделе - Тереза Мэй, например, обвинила некоторых лидеров ЕС в том, что они пытаются вмешаться в предвыборную кампанию в Британии, выступая с нападками на британскую позицию по "брекситу", Бланкфейн сказал:

"Два года - достаточный срок, чтобы большинство людей успокоились и поняли, что отвечает их экономическим интересам. Для Британии это означает сохранение очень хороших отношений с очень крупным торговым блоком, а для европейских рынков это означает понимание масштабов британской экономики".