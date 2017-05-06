Пять лет после Болотной: что изменилось в России?

Правообладатель иллюстрации Sergey Fadeychev / TASS Image caption События на Болотной площади в 2012 году обернулись тюремными сроками и ужесточением законодательства о митингах

6 мая 2012 года десятки тысяч оппозиционно настроенных граждан России устроили шествие в центре Москвы, которое закончилось столкновениями с полицией. Более 30 человек оказались за решеткой, власти ужесточили законодательство и переключили внимание общества на Крым и противостояние с Западом.

"Узники Болотной"

Шествие и митинг на Болотной площади 6 мая 2016 года были приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, который был избран на третий срок. Акция была согласована с властями Москвы. Однако она закончилась столкновениями протестующих с полицией. Организаторы обвинили власти в том, что те спровоцировали беспорядки, перекрыв часть площади и создав давку. Власти, в свою очередь, провокаторами назвали лидеров оппозиции.

На Болотной площади, по официальным данным задержали, 436 человек, по данным активистов - 650. На протяжении пяти следующих лет ни на одной акции в России, разрешенной или несанкционированной, не задерживали столько людей, пока 26 марта 2017 года "рекорд" не побило антикоррупционное шествие в центре Москвы, организованное Алексеем Навальным.

За задержаниями и арестами последовали уголовные дела. Подавляющее большинство расследований велось по статьям уголовного кодекса об участии в массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти.

Следствие предъявило обвинение 34 людям, 13 человек были приговорены к реальным срокам заключения (до четырех лет) и к 2017 году вышли на свободу. Двое получили условные сроки. Двоих отправили на принудительное лечение. Еще 14 были амнистированы. Один человек - Александр Долматов - бежал из России и позже покончил с собой.

Трое "узников Болотной" (как их прозвали в прессе) - Дмитрий Ишевский, Иван Непомнящих и Сергей Удальцов - продолжают отбывать наказание. Все трое должны освободиться летом 2017 года. Еще одно дело - в отношении Дмитрия Бученкова - сейчас рассматривается в суде.

"Закручивание гаек"

Реакция властей на события на Болотной площади проявилась не только в преследовании протестующих. Началась очередная реформа российского законодательства, которую оппозиция восприняла как "закручивание гаек".

Были внесены поправки в закон о митингах и административный кодекс. Выросли штрафы за нарушения порядка проведения акций (в некоторых случаях - до 300 тысяч рублей), было запрещено находиться на массовых акциях с закрытыми лицами.

Обновленный закон также запретил выступать организаторами акций судимым гражданам и тем, кто как минимум дважды нарушал нормы проведения массовых мероприятий.

В российских городах, включая Москву, появились "гайд-парки" - удаленные от центра города площадки, где акции протеста и митинги можно проводить без уведомления властей. В остальных местах согласовать протестные акции стало сложнее.

А летом 2014 года депутаты Госдумы приняли "закон Дадина" - внесли в Уголовный кодекс России новую статью: 212.1. Под ее действие подпадают те, кто три и больше раз за полгода привлекался к административной ответственности за нарушения во время публичных акций. Она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Первым осужденным по новой статье стал активист Ильдар Дадин, в честь которого и стали называть закон. Он получил три года колонии, сокращенные позднее до двух с половиной лет. Конституционный суд, рассматрев его жалобу, признал "закон Дадина" соответствующим конституции. Но при этом суд призвал законодателя скорректировать его, а приговор самому Дадину - пересмотреть.

Наконец, в 2016 году в закон о митингах внесли дополнительные изменения, которые приравняли палаточные городки и автопробеги к митингам.

Один убит, другой сидит

"Марш миллионов" - шествие оппозиции, которое закончилось беспорядками на Болотной площади, - не имел единого лидера. Фактически действиями протестующих руководили в той или иной степени Алексей Навальный, Борис Немцов, Сергей Удальцов и еще несколько оппозиционных политиков. Все они были задержаны 6 мая 2012 года на Болотной площади.

Немцова отпустили из отделения полиции на следующий день, оштрафовав на ьысячу рублей за нарушение правил проведения массового мероприятия. Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Сейчас в Московском окружном военном суде идет процесс над предполагаемыми убийцами политика.

Удальцова пресса называла главным организатором шествия 6 мая. После задержания на Болотной площади его также оштрафовали на тысячу рублей за неподчинение полиции. В октябре 2012 года телеканал НТВ показал фильм "Анатомия протеста - 2". В фильме Удальцов и его соратники Константин Лебедев и Леонид Развозжаев обвинялись в планировании беспорядков по всей России (в том числе и на Болотной площади) с целью свержения власти.

Материалы фильма, а также показания Лебедева, легли в основу уголовного дела против Удальцова и Развозжаева. Оба не признали вины. Удальцов был приговорен к 4,5 годам колонии общего режима. Его срок истекает в августе 2017 года. Развозжаев весной 2017 года вышел на свободу.

Навальный после задержания на Болотной площади заплатил ту же тысячу рублей за неподчинение полиции. Летом 2013 года Навальный выдвинул свою кандидатуру в мэры Москвы. За него проголосовали 27,2%, за действующего мэра Сергея Собянина - 51,37%. В декабре 2016 года политик объявил о намерении баллотироваться в президенты в 2018 году.

В 2013-м, 2014-м и 2017-м годах Навальный был осужден по делам "Ив Роше" и "Кировлеса" (второе дело рассматривалось дважды). Политик не признал своей вины. Он заявляет, что приговор по "кировскому" делу не остановит его президентскую кампанию.

Рейтинг Путина окреп благодаря Крыму

2011-2013 годы оказались для президента Путина самыми неудачными с точки зрения поддержки россиян. Соответствующие показатели снижались еще с сентября 2008 года после пика популярности, достингутого во время конфликта с Грузией.

Начало третьей предвыборной кампании Путина проходило на фоне многотысячных митингов оппозиции, а его третья инаугурация сопровождалась событиями на Болотной.

Рейтинг снова стал расти в 2014 году - тенденцию смогли переломить Зимние олимпийские игры в Сочи, рассказывал Русской службе Би-би-си глава "Левада-Центра" Лев Гудков. После их окончания в поддержку Путина высказались 67% жителей страны.

К взлету популярности Путина привели последовавшая за Олимпиадой аннеския Крыма и события на востоке Украины, а также противостояние с Западом. В июне 2014 года его деятельность на посту президенту, по данным "Левада-центра", одобрили уже 86% респондентов.

Успех был закреплен началом военной кампании в Сирии: к октябрю 2015 года рейтинг президента по версии ВЦИОМа побил новый рекорд, достигнув почти 90%.

Сейчас почти две трети россиян хотят, чтобы Путин снова переизбрался в 2018 году, свидетельствуют данные "Левада-центра", опубликованные на этой неделе.

Сам Путин еще не объявил о своих планах на 2018 год, но в его намерениях мало кто сомневается. Российские СМИ пишут, что в Кремле хотели бы превратить выборы фактически в референдум о доверии Путину. Газета "Коммерсант" сообщала, что замглавы кремлевской администрации по внутренней политике Сергей Кириенко ставит задачу получить 70% голосов за Путина при явке в те же 70%.

От оппозиции о намерении соперничать с Путиным на президентских выборах пока заявил только Навальный, осужденный на пять лет условно после повторного процесса по делу "Кировлеса". Но закон о выборах президента запрещает баллотироваться с таким приговором, но в конституции об этом не говорится, поэтому Навальный оспаривает данный запрет.

Новые протесты

После событий на Болотной площади протестная активность в России пошла на спад. Собрать людей в центре Москвы под лозунгом "Россия без Путина" становилось все сложнее.

Относительно массовыми были только акции, посвященные конкретным поводам. Например, когда Навальный летом 2013 года получил первый приговор за "Кировлес", к Госдуме вышли тысячи сочувствующих ему москвичей. Это было последнее крупное собрание оппозиционеров в центре Москвы до марта 2017 года.

Традицией стали согласованные с мэрией шествия оппозиции по одинаковому маршруту - от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Поводами становились "закон Димы Яковлева" или события на Украине. Но с каждым разом число участников таких акций снижалось.

У Кремля шествие разрешили лишь однажды - когда был убит Немцов. Власти пошли на уступки, позволив провести его не на окраине в Марьино, а от Китай-города до Большого Москворецкого моста, где застрелили политика.

Ситуация изменилась этой весной, когда Навальный и его соратники из "Фонда борьбы с коррупцией" выпустили фильм-расследование "Он вам не Димон", посвященное премьер-министру Дмитрию Медведеву. 26 марта на несогласованную акцию на Тверской улице неожиданно даже для самих организаторов вышли тысячи Людей. И около тысячи из ни были задержаны, сообщало "ОВД-инфо". Это больше, чем на Болотной в 2012 году.

Протесты впервые за долгое время прошли и в других российских городах, где также закончились массовыми арестами, сравнимыми по масштабу только с событиями на Болотной. Выяснилось, что помимо взрослых участников протестов, в автозаках оказались и совсем юные люди, включая школьников, многие из которых пришли на оппозиционную акцию впервые.

Власти поначалу предпочли полностью проигнорировать новый всплеск гражданской активности - федеральные СМИ вовсе не упоминали о массовых задержаниях в центре столицы, а первая реакция Кремля и Белого дома последовала только на следующий день после акции.

Большое оживление в Москве вызвала и объявленная мэром Сергеем Собяниным программа по сносу столичных пятиэтажек. 14 мая состоится митинг протеста на проспекте Сахарова.

В конце апреля активисты "Открытой России" Михаила Ходорковского провели акцию "Надоел", которая не собрала большого числа участников. В Петербурге и других городах были задержания. А в Москве у администрации президента, куда приносили письма с просьбой к Путину не баллотироваться на новый срок, полиция не задержала ни одного человека.