Пожарная команда: как чиновники спасают Россию от рейвов

Правообладатель иллюстрации CAMILLE BLAKE Image caption Группа Arma17 организовывала фестивали электронной музыки в российских городах

Организаторы фестивалей электронной музыки Outline, которые девять лет проводили рейвы в России, решили больше не работать в стране - после того, как чиновники запретили их мероприятие в Петербурге. Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, почему так получилось.

Промоутерская группа Arma17, которая организовывала фестивали и концерты электронной музыки в российских городах, в начале мая объявила о прекращении своей деятельности в России. Это произошло после того, как в Санкт-Петербурге отменили фестиваль Arma 9 Years, организованный в честь девятилетия существования группы.

Фестиваль должен был пройти 29-30 апреля в четырех помещениях на территории завода "Арсенал". Об отмене фестиваля стало известно за сутки до мероприятия.

Ни организаторы, ни власти города не комментировали ситуацию. Позже в интернете появилась аудиозапись разговора организаторов фестиваля с неизвестным мужчиной, который пришел на место проведения мероприятия и заявил о его отмене.

В июле 2016 года в Москве за несколько часов до начала был отменен фестиваль Outline, который также организовавыла группа Arma17. После этого организаторы не смогли провести еще несколько мероприятий.

Русская служба Би-би-си поговорила с организатором рейва и представителем администрации района, где он должен был состояться, чтобы узнать причины.

Юлия Лебединова, пресс-секретарь администрации Калининского района Петербурга

Это историческое здание на территории завода "Арсенал", там цех, который по закону нельзя переустраивать, нельзя туда вносить дополнительные архитектурные элементы, и это здание не приспособлено для проведения массовых мероприятий в том количестве гостей, которое было заявлено.

На этой территории прошло одно мероприятие в пасхальную ночь. После этого в администрацию поступили обращения о том, что вызывают большие сомнения легитимность и безопасность таких мероприятий.

Я предполагаю, что собственник понял, что ему грозит Юлия Лебединова, пресс-секретарь администрации Калининского района

На объект выходила комиссия - МЧС, пожарные, полиция, Росгвардия, Роспотребнадзор. Существует постановление правительства о категорировании учреждения для проведения массовых мероприятий, по которому должен быть соблюден определенный набор критериев. А там не было охраны, не было уборки территорий, не было видеокамер.

Все недостатки помещения были сформулированы и переданы собственнику - там около 20 пунктов. Я предполагаю, что собственник понял, что ему грозит.

Как вы помните, "Хромая лошадь" [пермский ночной клуб, в котором при пожаре погибли 156 человек] могла показаться детским лепетом, потому что заявленное количество участников фестиваля электронной музыки, который они хотели проводить, было четыре тысячи человек. А это помещение не приспособлено даже для тысячи человек.

Этот объект не был введен в эксплуатацию, у объекта нет паспорта безопасности. Если бы там что-то загорелось, то там нет ни эвакуационных выходов, ни средств тушения, ни мест для курения и так далее.

Image caption На завода "Арсенал" приходила комиссия - МЧС, пожарные, полиция, Росгвардия, Роспотребнадзор

Там не только фестиваль электронной музыки нельзя проводить, там симфонические вечера нельзя проводить, потому что нет условий. Собственник, понимая свои угрозы в случае пожара, расторг арендные отношения.

Там не только фестиваль электронной музыки нельзя проводить, там симфонические вечера нельзя проводить Юлия Лебединова, пресс-секретарь администрации Калининского района

Наталья Абель, владелица клуба Arma в Москве, организатор фестиваля

История началась с июля 2016 года, когда у нас первый раз отменили международный фестиваль Outline. После этого нам уже год не дают проводить мероприятия в России.

При этом нет никакого официального диалога, нет официальной причины. Просто исподтишка за сутки до мероприятия каждое мероприятие нам не дают провести теперь теми или иными способами.

Если брать Питер, то никакого протокола, никакого официального заключения вынесено не было.

Площадку, на которой планировалось мероприятие, мы взяли в аренду у Arsenal City Space, она готовилась под проведение массовых мероприятий. Она оборудована гидрантами, запасными выходами, там голые стены и цементный пол - там нечему упасть и гореть.

Мы подписали договор с Arsenal City Space - это компания, которая взяла у завода "Арсенал" в долгосрочную аренду около 8 тысяч квадратных метров под создание арт-центра. Они провели какой-то базовый ремонт, оборудовали электрикой, обогревом, то есть подготовили прощадку, чтобы там могли проводиться мероприятия.

Мы подписали договор, взяли эту площадку на десять дней. Мы приехали, занимались монтажем, готовили прощадку, и ни о каких проблемах, заявлениях, комиссиях не слышали.

Правообладатель иллюстрации Marie Patsyuk Image caption Помещение, в котором должен был пройти фестиваль в Петербурге

В 17:30 в пятницу [28 апреля], за сутки до проведения мероприятия, к нам пришел главный инженер завода и сказал, что выключает электричество. На вопрос, почему это происходит, нам был дан ответ: "Приказ собсвенника".

Мы звонили собсвеннику, который сказал: "Вы мне никто, разговаривать я с вами не буду, пускай мне звонит Людмила [представитель Arsenal City Space]". Когда Людмила им позвонила, ей сказали, что "Арсенал" с ней расторгает договор аренды сегодняшним числом, поэтому никаких законных оснований находится на территории "Арсенала" мы не имеем и должны освободить территорию.

Нас рады видеть везде, кроме места, где мы больше всего хотим это делать, - на родине Наталья Абель, организатор фестиваля

Была какая-то комиссия. В пятницу утром пришли несколько человек, ничего не спрашивали, ничего нам не показали и ушли. Я так понимаю, что это была формальная вещь, нужна, наверное, была какая-то бумага. Нам не было вообще ничего показано.

Уже потом, когда мы стали проводить собственное расследование, мы узнали, что собственнику позвонили из Калининского района Петербурга и сказали, что если они допустят проведение нашего мероприятия, у них будут "большие проблемы".

Из Смольного звонили в администрацию Калининского района, просили отозвать запрет, но они отказались.

Если бы у нас до этого не было пяти отмен… Просто, когда мы в субботу уже общались со Смольным, мы говорили: "Мы провели шумоизоляцию, профессиональное оборудование, все окна перекрыли. Если вы сомневаетесь, проведите замеры. Вы увидете, что мы не нарушаем закон".

Но нет, этого проведено не было. Нам прислали потом бумагу, там было сказано, что на территории в 8 тысяч квадратных метров может безопасно находиться до тысячи человек. Представьте, 80 квадратных метров на человека, у нас даже люди так не всегда живут. Это абсурд.

То, что делает Arma17 - это не техно. Мы давно в мировом сообществе приобрели статус арт-эвентов, культурную ценность нашего движения в мире никто не оспаривает, потому что мы делаем вещи, которые выходят за рамки стандартного рейва.

Мы искренне хотели делать хорошо, хотели делать что-то, чем Россия может гордиться Наталья Абель, организатор фестиваля

Я не могу объяснить причину [отмены мероприятий], потому что если бы мы ее знали, мы бы ее давно устранили. Мы хотим работать в этой стране, но поскольку ни единого диалога с нами проведено не было, я не могу сказать причину [давления]. Это самое ужасное.

Мы искренне хотели делать хорошо, хотели делать что-то, чем Россия может гордиться, наш клуб входит в топ лучших клубов мира. Нас рады видеть везде, кроме места, где мы больше всего хотим это делать, - на родине.

Мы будем продолжать проводить мероприятия, у нас два запланированы - в Берлине и Лондоне. [Но] мы не будем проводить Outline в этом году в России - это однозначно.