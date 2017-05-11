Блогер Соколовский: в интернет не буду выходить, чтобы не дали срок

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Суд в Екатеринбурге вынес условный приговор блогеру Руслану Соколовскому, игравшему в Pockemon Go в церкви и выложившему видеоролик об этом. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих. Блогер сказал Би-би-си, что "понял свою основную ошибку" и в ближайшее время не будет выходить в интернет.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно.

Суд признал его виновным в оскорблении чувств верующих, разжигании розни и незаконном обороте специальных технических средств. Последние обвинение связано с тем, что блогер, как сказано в приговоре, без разрешения приобрел специальное техническое средств - ручку со встроенным видеорегистраторов.

В августе прошлого года блогер разместил в интернете несколько видеозаписей. На одном из роликов он играл в Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Этот ролик собрал в YouTube более 1,9 млн просмотров. В других записях Соколовский критически отзывался о деятельности Русской православной церкви.

Блогер во время суда находился под домашним арестом. Прокурор просил приговорить его к тем же трем с половиной годам, но реального срока. Русская служба Би-би-си поговорила с Соколовским сразу после оглашения приговора.

Би-би-си: Ожидали ли вы в условный срок?

Р.С.: Я до последнего момента не знал, какую меру наказания мне выберут, поэтому я до самых последних секунд сильно волновался и сильно опасался реального срока.

Перед верующими я извинился, кроме того, за эти восемь месяцев я очень много переосмыслил Руслан Соколовский, блогер

У нас так складывается в России, что наказанием за видеоролики в интернете вполне может стать реальное лишение свободы. Прямо отлегло от души, когда услышал, что условный срок.

Би-би-си: Как думаете, почему условный?

Р.С.: Судья в формулировке указала, что Соколовский извинялся перед верующими в ходе судебного заседания, что он ни разу не судим... Это действительно так: я ни разу не судим, перед верующими я извинился, кроме того, за эти восемь месяцев я очень много переосмыслил.

Пожалуй, я понял свою основную ошибку. Действительно, моя подача - она чересчур цинична для российского общества. За рубежом [американский комик] Марк Мэрон может пошутить о том, что Иисус - это зомби, но если пошутить о том же самом в России, видимо, можно сесть.

Теперь я это буду знать. Видимо, общество еще не готово. По крайней мере, я считаю, что данный процесс принес какую-то пользу - в частности, привлечено внимание к проблеме клирикализации России.

Я понял свою основную ошибку. Моя подача чересчур цинична для российского общества

Би-би-си:Что будет с вашим блогом?

Р.С.: Буду ли я вести блог, это еще вопрос открытый. Ну а то, что я могу стопроцентно сказать - первое время никаких роликов на моем канале появляться не будет.

И вообще в интернет я не буду выходить, потому что нереальные опасения, что меня догонят и все-таки дадут реальный срок вместо условного.

Би-би-си:Вы были готовы, что ваше дело вызовет такой резонанс?

Р.С.: Я безусловно был готов [к резонансу], потому что вопрос у нас стоит в России с этим очень остро.

Я уже восемь месяцев сижу в изоляции - забыл, как это ходить по улицам, буду сейчас восстанавливаться

Би-би-си:А что-то изменилось, по вашему мнению, после процесса по делу Pussy Riot и принятия поправок об оскорблении чувств верующих? Как сейчас, во время процесса по вашему делу, в обществе воспринимается эта тем?

Р.С.: У меня, к сожалению, не было интернета, но скрины комментариев я смотрел. И реакция общественности - она однозначная. Люди поголовно пишут, что статья об оскорблении чувств верующих - штука очень абсурдная, и что ей не место в УК РФ.

Би-би-си:Что вы собираетесь делать дальше?

Руслан Соколовский: Для начала мне нужно получить приговор и просто хотя бы уехать из зала суда.

Я уже восемь месяцев сижу в изоляции [под домашним арестом] - забыл, как это ходить по улицам, буду сейчас восстанавливаться. После этого, я думаю, я свяжусь с [мэром Екатеринбурга Евгением] Ройзманом.

Он помогал мне поучаствовать в ряде социальных проектов и сильно помог с моим освобождением. Заниматься разного рода социальными проектами - гораздо более интересно и полезно, чем если бы я сидел сейчас в тюрьме.

Би-би-си:О каких проектах идет речь?

Р.С.: К примеру, Ройзман постоянно проверяет хосписы. Эта дейтельность мне интересна - я бы сам в этом поучавствовал.

Би-би-си: Как вы думаете, мог ли кто-то повлиять на условный приговор, скажем так,"сверху"?

Р.С.: Про это я ничего не могу сказать - вмешивался кто-то или нет. Потому что у меня таких данных нет.

Би-би-си: Вы будете обжаловать приговор?

Р.С.: На данный момент я не знаю, что я с этим буду делать. Я посовещаюсь со своими адвокатами и решу.