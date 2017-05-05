7 тем недели, которые вы могли пропустить

В этом списке мы собрали семь популярных публикаций, которые напомнят вам о событиях уходящей недели и расскажут о том, что вы могли пропустить.

1. 10 неожиданных домов-кандидатов на снос в Москве

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Русская служба Би-би-си проанализировала опубликованный московской мэрией перечень домов, которые могут снести. И нашла в нем вовсе не похожие на хрущевки здания.

2. "Ее насиловали, пока она рожала": кошмар лондонского рабства

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Истории двух женщин, приехавших в Британию из Латинской Америки и попавших в сексуальное рабство. "То, что я увидела в тот день, было одной из самых ужасных вещей, которые я когда-либо пережила", - говорит Йенни Аудэ из организации, помогающей жертвам секс-торговли.

3. Охотники за кроссовками: кто такие сникерхеды

Раз в несколько месяцев возле обувных магазинов в Москве вырастают очереди из сотен парней и девушек, которые ждут начала продаж новых кроссовок. Это часть большой сникеригры, в которую с каждым годом вовлекается все больше людей.

4. "Тетя Юнити", или Как с нами жила "любовница Гитлера"

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Одна из знаменитых сестер Митфорд, Юнити, прославилась не своей принадлежностью к высшему английскому сословию, а благодаря близости к Адольфу Гитлеру. Ее возвращение в 1940 году на родину из Германии вызвало волну возмущения в Британии. Каким же образом она оказалась в доме семьи священника в тихом Уорикшире?

5. Дума в изгнании: уже восемь бывших депутатов покинули Россию

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Уже восемь депутатов Госдумы прошлого, шестого, созыва уехали из России, скрываясь от уголовных дел. Среди них - коммунисты Владимир Бессонов и Николай Паршин, справедливоросс Олег Михеев и единоросс Михаил Юревич.

6. Нереволюционный Ленин: велосипедист, турист, англоман

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Подробности нереволюционной жизни лидера большевиков Владимира Ленина известны немногим: а ведь он был страстным путешественником, фанатом велосипедных прогулок и большим поклонником Англии. Писатель Лев Данилкин рассказал Би-би-си малоизвестные подробности биографии вождя.

7. Филипп Неполиткорректный: самые скандальные высказывания принца

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Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп отойдет от дел и перестанет исполнять свои церемониальные обязанности. Герцог Эдинбургский известен своими неосторожными и часто весьма неполиткорректными замечаниями. Русская служба Би-би-си составила далеко не полную подборку высказываний принца Филиппа, которые заставляли присутствующих чувствовать себя неловко.