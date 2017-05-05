Должны ли Boeing и Airbus бояться китайского конкурента С919?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Первый полет С919 стал общенациональным событием в Китае

В Китае совершил первый полет первый среднемагистральный авиалайнер С919. Строится он, прежде всего, для внутреннего рынка, но потенциально этот самолет может выйти и на международный.

Первый полет китайского авиалайнера С919 в прямом эфире транслировало национальное телевидение. Это действительно большое событие - созданная всего девять лет назад государственная компания Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) представила первый среднемагистральный авиалайнер.

Первый полет длился один час девятнадцать минут. В воздухе самолет не убирал шасси - обычная практика для таких полетов.

Свой первый рейс с пассажирами С919, как ожидается, совершит в 2020 году. Но отставание от графика сопровождает этот проект с самого начала.

C919 собран в Китае, но с использованием большого количества импортных технологий - например, двигателей французско-американского производителя CFM.

Впереди у него более четырех тысяч часов испытательных и сертификационных полетов, в которых будет задействовано шесть самолетов.

Media playback is unsupported on your device Авиалайнер С919, как надеются в Китае, составит конкуренцию "боингам" и "эйрбасам"

Первым коммерческим перевозчиком, который будет использовать С919, станет China Eastern Airlines, но портфель заказов, как утверждают производители, уже превысил 500 самолетов для 23 авиакомпаний, в основном китайских. Правда, речь идет в основном о декларациях о намерениях, твердых заказов у COMAC меньше 100.

Изначально COMAC расчитывала на то, чтобы поставить более двух тысяч лайнеров в течение 20 лет.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Во время первого полета самолет не убирал шасси

COMAC - новичок на авиационном рынке. С919 - второй авиалайнер корпорации. Первый - региональный ARJ21 - совершил свой первый коммерческий рейс в 2016 году, спустя почти восемь лет после первого полета, но пока не стал массовым.

С одной стороны, у этой компании нет никакой репутации, не существует почти никакой статистики надежности и практической эффективности ее самолетов.

С другой - поставлять авиалайнеры COMAC намеревается прежде всего на большой внутренний рынок, на котором госкомпания не может не чувствовать себя более уверенно.

Свой среди своих

Недооценивать этот рынок не стоит. По оценкам крупнейших авиационных компаний, объем внутреннего китайского авиационного рынка в ближайшие 20 лет составит более 6 тысяч единиц, абсолютное большинство которых среднемагистральные самолеты, такие как С919.

Через 20 лет китайский рынок, по прогнозам, станет самым большим в мире.

Насколько фактор "своего" самолета на внутреннем может помочь в его продвижении, сможет ли правительство задействовать административный ресурс, заставляя национальных перевозчиков покупать самолеты у COMAC?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Два главных конкурента С919 - Boeing 737 и Airbus 320

Обозреватель журнала "Взлет" Александр Велович считает, что власти КНР без сомнения помогут госкорпорации, но этот лайнер поможет им при покупке и иностранных самолетов. Китайский рынок настолько велик, что он сможет вместить в себя всех.

"Предположим, какая-то китайская компания ведет переговоры о закупке какого-то количества самолетов. Она их ведет параллельно и с "Боингом", и с "Эйрбасом", выторговывая себе наиболее выгодные условия и у того и у другого. Теперь еще и третий фактор вмешивается. Если ни "Боинг", ни "Эйрбас" не дают нам хороших условий, так мы тогда своего купим", - сказал Велович Русской службе Би-би-си.

Другой эксперт, старший научный сотрудник центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин, считает, что Китай не станет поддерживать производство и продвижение самолета, если тот не продемонстрирует хотя бы умеренно хорошие показатели.

"Если по итогам испытаний будет видно, что там что-то не вырисовывается, что он демонстрирует низкие показатели надежности, или низкие экономические показатели, то тогда, конечно, полиитический ресурс применяться не будет, - сказал Кашин Би-би-си. - Если же выяснится, что это пригодный к эксплуатации самолет, пусть даже и не выдающийся, то мы можем быть уверены, что у него будет значительный рынок в Китае".

По словам Кашина, инструменты влияния у государства есть - подавляющее число китайских авиакомпаний государственные, и в любом случае все очень сильно зависят от государственного регулятора.

Новый игрок на мировом рынке?

Репутация производителя надежной авиатехники на миром рынке играет очень важную роль, и это то, чего сейчас очень не хватает COMAC.

Стратегия по продвижению С919 сначала на внутреннем рынке, который, с одной стороны, велик, а с другой - на нем можно заручиться поддержкой государства, приведет к тому, что со временем, если самолет окажется действительно надежным и экономичным, положительная статистика позволит COMAC выйти и на международный рынок.

Для этого КНР необходимо будет создать сеть технической поддержки самолета в тех местах, куда он будет совершать рейсы, а также разработать финансовые механизмы поддержки покупателей.

По словам Веловича, пример бразильской компании Embraer, которая буквально за несколько десятилетий смогла стать одним из крупнейших в мире производителей авиатехники, показывает, что грамотная маркетинговая политика может позволить Китаю совершить такой же путь.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Российский конкурент С919 - МС-21 - должен полететь через несколько недель

Кашин считает, что у самолета будут неплохие шансы на региональных рынках сразу после выпуска.

"После того, как начнется серийное производство С919 и он пойдет в китайские компании, они, вполне вероятно, его продвинут. Сначала в ряд стран юго-восточной Азии и Африки, где у них хорошие позиции, - сказал эксперт. - Если будет видно, что это хороший самолет, они смогут вырваться и на новые для себя рынки".

Российский аналог

Параллельно с китайским авиалайнером в России создается аналогичный среднемагистральный пассажирский самолет МС-21.

Первый самолет был собран в конце апреля 2017 года, первый полет изначально намечался на декабрь 2016 года, однако потом его перенесли и он должен взлететь в конце мая.

Производитель МС-21 корпорация "Иркут" говорит, что портфель заказов составляет 285 самолетов, но твердых из них только 175.

Также как и в Китае, первым заказчиком российского лайнера станет государственная компания "Аэрофлот".