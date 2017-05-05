Пять важных последствий победы Трампа над Obamacare

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Одобрение палатой представителей конгресса США правительственного законопроекта о здравоохранении стало лишь первым раундом в длительной борьбе администрации президента Трампа против реформы Барака Обамы.

Но уже сейчас можно не сомневаться, что состоявшееся в четверг голосование будет иметь далеко идущие последствия.

Перечислим лишь пять из них.

Трамп и Райан смывают пятно недавнего поражения

Полтора месяца назад республиканцы в палате представителей пытались провести первоначальную версию этого законопроекта, но были вынуждены отозвать его, чтобы избежать поражения.

Это поражение приводилось в качестве свидетельства раскола в Республиканской партии и указания на то, что Дональд Трамп - не такой уж хороший переговорщик, как он считал.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лидеру большинства в сенате Митчу Митчеллу придется искать компромисса

Хотя президент заявил, что он не будет терять больше времени на этот законопроект и займется налоговой реформой, Белый дом и лидеры конгресса продолжали работу в поисках компромисса, который обеспечил бы принятие законопроекта.

В конце концов им это удалось, хотя и с большим трудом.

Тем не менее, это стало первым крупным законодательным достижением новой администрации.

Все теперь зависит от сената

Теперь законопроект передан на рассмотрение сената, где он столкнется с еще более серьезными возражениями.

В то время как Пол Райан располагает значительным республиканским большинством в палате представителей, лидер большинства в сенате Митч Митчелл может позволить себе всего два поражения при голосовании, и уже сейчас некоторые члены его партии выражают сомнения.

Появились сообщения, что несколько сенаторов-республиканцев готовят планы по отказу от законопроекта, принятого палатой представителей, и разработке своего собственного билля.

Достижение компромисса, который удовлетворил бы и умеренных и сторонников жесткой линии, станет куда более трудным делом в сенате, чем это было в нижней палате конгресса. Сенаторы-демократы, которые обладают значительным влиянием несмотря на то, что находятся в меньшинстве, будут по мере сил ставить палки в колеса.

Период неопределенности

Если принятый палатой представителей билл станет законом, он вызовет каскад последствий для всей системы здравоохранения США, заставив страховые компании, медицинские учреждения и прочие компании заново приспосабливаться к новым порядкам через пару лет после того, как реформы Обамы уже вызвали схожие потрясения.

Программа Medicaid, предназначенная для страхования малообеспеченных американцев, подвергнется значительным сокращениям. Налоги на состоятельных граждан, которые обеспечивали субсидирование медицинского страхования бедняков, будут отменены. Власти штатов получат большую свободу в введении минимальных уровней медицинского страхования.

По оценке бюджетного офиса конгресса, новый закон в случае принятия приведет к тому, что более 24 миллионов американцев останутся без государственных медицинских страховок.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Подписание закона о реформе медицинского страхования в марте 2010 года стало триумфом администрации Обамы

Выплаты по таким страховкам снизятся на 10%. Дефицит федерального бюджета также уменьшится за 10 лет на 150 млрд долларов, хотя эти оценки относятся к первоначальной версии трамповского законопроекта.

Уже сейчас обстановка неопределенности оказывает воздействие на всю отрасль медицинского страхования. Во многих штатах система, которая прежде обеспечивала страхованием тех граждан, которые не имели частных или государственных страховок, находится под значительным давлением и едва функционирует.

Какое-то время казалось, что принятые при Обаме реформы сохранятся, обеспечивая всей отрасли некоторую стабильность. Теперь кажется неизбежной новая реформа.

Учитывая позицию сената, который может принять свою собственную версию реформы, обстановка неопределённости лишь усугубляется.

Демократы не сдаются

Сразу после принятия законопроекта в палате представителей демократы махали в зале заседаний руками в сторону коллег-республиканцев и распевали "Эй-эй, гудбай".

Подобная сцена впервые была разыграна в 1993 году, когда республиканцы так же отреагировали на принятие демократами в начале первого срока Билла Клинтона закона об увеличении налогов.

После этого демократы потерпели сокрушительное поражение на промежуточных выборах 1994 года, и теперь демократы считают, что республиканцев ожидает такая же судьба на выборах в ноябре 2018 года.

Наследие Обамы под угрозой

Не приходится сомневаться, что демократы будут теперь вовсю убеждать избирателей, что новый закон является налоговой поблажкой для богатых, которая приведет к снижению социальных выплат среднему и рабочему классам. Уже сейчас демократ, добивающийся избрания губернатором штата Вирджиния, заказал телевизионную рекламу с осуждением законопроекта Трампа, в которой изображается машина скорой помощи, раздавливаемая огромным прессом.

Текст нового закона, который предоставляет значительные полномочия штатам в деле отмены реформы Обамы, может привлечь особое внимание к выборам губернаторов 38 штатов, которые должны пройти в ближайшие два года, а также к выборам законодательных органов во многих штатах.

В настоящее время республиканцы контролируют большинство штатов, но их большинство может оказаться под угрозой, если избиратели разочаруются в них.

Реформа медицинского страхования была жемчужиной в короне достижений президента Барака Обамы. Демократы заплатили за эту реформу дорогую цену, утратив поддержку многих американцев, но в истории партии эта реформа была целью в течение десятилетий и многие считают ее осуществление победой, несмотря на то, что она обошлась партии слишком дорого.

В то время как законопроект об отмене этой реформы поступил в сенат, комитет палаты представителей одобрил другой билль, направленный на ликвидацию финансовых реформ Уолл-стрита, принятых при Обаме. Шаг за шагом контролируемый республиканцами конгресс пытается вырубить под корень все достижения демократов за восемь лет пребывания Обымы на посту президента.

Теперь под прицелом находятся законы об окружающей среде и климате, равно как и налоговые компромиссы, достигнутые между демократами и республиканцами в 2013 году.

Что ж, как известно, сделанный выбор влечет за собой последствия.