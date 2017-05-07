Не только "броман" с Путиным: Трампа критикуют за выбор союзников

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption После встречи с Си Цзиньпином Трамп не перестает тепло о нем отзываться

В последнее время на американцев обрушилась лавина публикаций, обвиняющих Дональда Трампа в слабости к авторитарным заморским лидерам.

"Дело уже не ограничивается одним лишь Владимиром Путиным", - начинается статья Филипа Ракера в Washington Post, который пишет, что "увлечение президента Трампа тоталитарными лидерами распространилось за пределы российского президента и перекинулось на диктаторов по всему миру".

Автор включает в эту плеяду египетского президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси, "который приказал перестрелять своих оппонентов, но Трамп похвалил его за "фантастические дела". В той же компании и таиландский премьер-министр Прают Чан-Оча: "глава военной хунты, которая захватила власть в результате переворота и пересажала диссидентов, но Трамп тем не менее пригласил его встретиться в Белом доме".

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, продолжает Ракер, "топчет народную волю, но после его недавней политической победы Трамп позвонил ему с поздравлениями".

Наконец, как и все критики Трампа, автор упрекает его за то, что он взял курс на сближение с президентом Филиппин Родриго Дутерте, "который обвиняется во внесудебных убийствах сотен наркоманов и обозвал президента Барака Обаму "сукиным сыном" на прошлогоднем международном саммите".

Кроме того, Дутерте никак нельзя назвать другом США, пишет в консервативном еврейском журнале Commentary публицист Ноа Ротман. Баллотируясь в прошлом году в президенты, Дутерте обещал прекратить совместные учения с американскими вооруженными силами и переориентировать внешнюю политику Филиппин в сторону сближения с Пекином. Он активно пытается заполучить китайское оружие, обвиняет США в намерении его свергнуть и оскорблял американского посла в Маниле.

"Изменение курса"

И тем не менее в прошлое воскресенье Трамп пригласил Дутерте приехать с официальным визитом в Вашингтон в ходе телефонного разговора, который Белый дом характеризовал как "весьма дружественный".

Весть об этом породила бурю возмущения в СМИ и в конгрессе. "Это человек, который публично бахвалился тем, что убивал своих сограждан, - говорится в заявлении, которое выпустил сенатор-демократ Бенджамин Кардин, второй человек в комитете по международным отношениям. - Если мы будем игнорировать права человека, это не послужит интересам США на Филиппинах и где бы то ни было. Как раз наоборот".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Филиппинский лидер Родриго Дутерте, которого Трамп пригласил в Белый дом, несколько раз называл его предшественника "сукиным сыном" и грозился разорвать отношения с США

По словам Ракера, перед нами, бесспорно, резкое изменение внешнеполитического курса Америки. Трамп обхаживает одного диктатора за другим, пытаясь "перезагрузить" отношения с ними после своих предшественников, которые публично бранили их и подвергали остракизму.

Например, после апрельского саммита в своем флоридском поместье "Мар-а-Лаго" Трамп почти каждый день делает восторженные заявления в адрес китайского лидера Си Цзиньпина, которого он называет "большим молодцом", "весьма уважаемым" человеком и "джентльменом".

Считается, что Трамп пытается убедить Си Цзиньпина повлиять на Северную Корею с тем, чтобы она либо притормозила расширение своего ядерного арсенала, либо отказалась от него вообще.

"Бедный Ким"

Трамповская лесть перепадает не только потенциальным союзникам США, но и их ярым противникам, прежде всего Ким Чен Ыну, который показывает по телевидению изображения взрывающегося Белого дома и испытывает межконтинентальные баллистические ракеты.

На днях Трамп назвал молодого Кима "смышленым пареньком" и сочувственным тоном поведал телекомпании Си-би-эс, как трудно, наверное, было тому "в 26 или 27 лет" внезапно оказаться у власти после смерти отца.

Критики немедленно заметили на это, что "бедный Ким" недюжинно свиреп и в числе прочего будто бы приказал убить родного дядю, а также подозревается в организации отравления сводного брата в малайзийском аэропорту.

В минувший понедельник Трамп заявил агентству Bloomberg, что почтет за честь встретиться с Кимом лично, когда "обстоятельства будут этому способствовать".

Другой подход

Как отмечает Ракер, все американские президенты по крайней мере с 1970-х годов периодически высказывались в защиту прав человека и демократических ценностей. Трамп же намеренно закрывает глаза на поведение иностранных тиранов в надежде, что ему удастся сделать их своими партнерами в деле изоляции КНДР или в борьбе с террором.

После своей инаугурации Трамп не делал программных заявлений в защиту демократии и не клеймил нарушителей прав человека, хотя правозащитники записывают ему в актив налет на сирийский аэродром в наказание за химическую атаку, в которой обвиняют режим Башара Асада.

Советники Трампа отвечают его критикам, что он сознательно сторонится темы нарушений прав человека, поскольку пытается возродить старые союзы и сколотить новые. Идея в том, чтобы изолировать Северную Корею в ее регионе и разгромить "Исламское государство" на Ближнем Востоке и в Северной Африке, отмечают они.

По данным СМИ, в Белом доме считают, что если для того, чтобы перетянуть на свою сторону Филиппины - давнего американского союзника, потребуется игнорировать выходки тамошнего властителя, то игра стоит свеч.

"Возможности США влиять на ход событий ограничены, - объясняет Майкл Антон, ответственный сотрудник совета национальной безопасности. - Мы не в состоянии заставить эти страны вести себя определенным образом. Насколько эффективно будет, если у нас вообще не будет с ними отношений? Если вы порвете с кем-то отношения, вы вообще ничего не добьетесь".

По словам Антона, решение пригласить в Белый дом Дутерте поддержало большинство советников Трампа.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ким Чен Ыну, должно быть, было нелегко взять на себя власть в таком молодом возрасте, но он справился, считает Трамп

Консервативная пресса раскололась в этом вопросе. Статья комментатора Гая Бенсона на сайте Townhall озаглавлена "Какого черта Дональд Трамп пригласил в Белый дом жестокого лидера Филиппин?!"

Автор приводит список кровавых расправ, в которых обвиняется или сам признался Дутерте, и доказывает, что Трамп не должен пускать его на порог.

С другой стороны, Моника Сноуэйтер пишет в журнале American Thinker, что приглашение Дутерте было "мастерским ходом Трампа", который может таким образом выманить филиппинского президента из объятий Китая.

В таком же духе высказывается Том Роган в консервативном журнале National Review.

Сторонники "обволакивания диктаторов" любят упоминать освобождение американки Айи Хиджази из египетской тюрьмы.

Хиджази, родившаяся в Вирджинии, отправилась в Египет помогать тамошним беспризорным и была три года назад арестована в рамках кампании против неправительственных организаций, развернувшейся при ас-Сиси.

Западные правозащитники говорят, что она находилась в тюрьме по надуманным обвинениям. Администрация Обамы, часто критиковавшая ас-Сиси за репрессии, долго и безуспешно добивалась ее освобождения. В начале апреля Трамп тепло принял ас-Сиси в Белом доме, и скоро Хиджази, ее муж-египтянин и несколько их сотрудников были освобождены.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Трампа критикуют за то, что он не высказывается по поводу нарушений прав человека в других странах

Редактор журнала National Interest Джейкоб Хайлбрунн доказывает, что Трамп "приглашает не того азиатского диктатора" и что вместо Дутерте ему надо позвать в Вашингтон Ким Чен Ына.

По словам автора, лишь путем переговоров в Белом доме Трамп может навсегда положить конец конфликту на Корейском полуострове, убедив Кима в том, что США не собираются менять режим в КНДР.

Хайлбрунн советует Трампу предложить Пхеньяну пакт о ненападении, официальное признание КНДР законным государством, инспекции ее ядерных объектов под эгидой ООН, вывод большинства американских войск из Южной Кореи и намерение обеих Корей мирно объединиться в одно нейтральное государство.