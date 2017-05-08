Пресса Британии: объединит ли Макрон французское общество?

В обзоре британских газет:

Победа Макрона: чем это кончится

Москва борется с санкциями ЕБРР

Потенциал возобновляемых источников энергии в России

Российские деньги Трампа?

Макрону предстоит большая работа

Все британские газеты много и подробно пишут о победе Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции.

Daily Mail в своей редакционной статье пишет, что несмотря на убедительную победу Макрона на выборах, он не должен забывать, что каждый третий избиратель поддержал крайне правого кандидата Марин Ле Пен, что демонстрирует гнев и чувство разочарования народа по отношению к традиционным партиям.

Народ хочет меньше, а не больше Европы Daily Mail

Странным образом, Макрон считает, что лучший способ успокоить народ - дать Брюсселю еще больше власти вмешиваться во внутренние дела стран-членов ЕС.

Если он думает, что это остановит растущую популярность крайне правых, то он глубоко заблуждается. Народ хочет меньше, а не больше Европы, пишет Daily Mail.

Times в своей редакционной статье пишет, что хотя Марин Ле Пен часто называли французским Трампом, она скорее похожа на французскую Хиллари Клинтон.

Неоднозначный кандидат с фамилией, которая далеко не всем нравится, она сумела лишь убедить большинство избирателей проголосовать за кандидата, который тоже привлекателен далеко не для всех.

Как и Трамп, Ле Пен выдвигала идеи протекционизма, национализма, путинизма и ненависти к так называемому "либеральному истеблишменту" Times

Как и Трамп, Ле Пен выдвигала идеи протекционизма, национализма, путинизма и ненависти к так называемому "либеральному истеблишменту".

Если бы она пришла к власти, во Франции начался бы кавардак. Это же может произойти и при правлении Макрона, продолжает газета.

Да, этому бывшему банкиру удалось объединить вокруг себя избирателей, выступающих против Ле Пен, но ему еще не удалось объединить всю страну.

Он выступает за большую свободу рынков и за ослабление контроля над рынком труда. Даже если эти "англо-саксонские" реформы и пойдут на пользу избирателям Ле Пен, они голосовали именно против подобного развития событий.

Макрону удастся их переубедить, лишь если он продемонстрирует, что эти реформы и в самом деле приносят плоды. Если, конечно, реформы будут проведены, так как вполне вероятно, что у его движения не будет парламентского большинства.

На данный момент кажется, что популизм трамповского стиля достиг своего зенита.

Но, одержав победу, Эммануэль Макрон теперь должен продемонстрировать народу Франции, что он и в самом деле представляет альтернативный политический подход к проблемам страны. Если ему это не удастся, то его будет поджидать либо Марин, либо какой-то другой Ле Пен, пишет Times.

Guardian публикует редакционную статью под заголовком : "Новый лидер Франции, которая может за ним не пойти".

Любой другой результат выборов, пишет газета, был бы катастрофой для Европы, и, слава богу, на этот раз результаты опросов общественного мнения оказались правильными.

Но победа Макрона - скорее повод для того, чтобы вздохнуть с облегчением, а не для празднований.

Главная задача Макрона - перейти от предвыборной кампании к правлению страной, от лозунгов к делу Guardian

Новый президент не стеснялся своих центристских убеждений - но до второго тура голосования его поддерживали лишь четверть избирателей.

Перед ним стоит огромная задача: как объединить страну, учитывая, что более трети избирателей проголосовали за крайне правого, антиевропейского, антииммигрантского и расистского политика.

Тут нечему радоваться. Макрон также должен продемонстрировать, что его либерализм может одержать победу и на парламентских выборах.

Затем он должен показать, что его позиция "ни правого, ни левого" может обеспечить Франции рост экономики и реформы, несмотря на высокий уровень безработицы, социальный и расовый антагонизм в обществе и неэффективность Европейского союза.

Главная задача Макрона - перейти от предвыборной кампании к правлению страной, от лозунгов к делу.

Он возглавил страну с целым списком проблем. Он должен продемонстрировать, что центристское правительство может эффективно управлять страной, несмотря на то, что на всем континенте многие устали от центристов.

Его собственное политическое будущее зависит от того, сможет ли он исполнить свои обещания. И для многих, как во Франции, так и здесь, важно, чтобы ему это удалось, пишет Guardian.

Daily Telegraph в своей редакционной статье напоминает, что хотя победа Макрона над Марин Ле Пен и была убедительной, каждый третий проголосовал за кандидата "Национального фронта", и для этой популистской, антиевропейской партии это хороший результат.

Если Эммануэлю Макрону не удастся исполнить свои обещания и добиться результатов, как это случилось с Франсуа Олландом, то Марин Ле Пен будет легче прийти к власти в 2022 году Daily Telegraph

Если Эммануэлю Макрону не удастся исполнить свои обещания и добиться результатов, как это случилось с Франсуа Олландом, то Марин Ле Пен будет легче прийти к власти в 2022 году.

Именно на это она и рассчитывала, так как победа НФ в этом году была маловероятной.

Но столь значительная поддержка Марин Ле Пен среди избирателей должна стать уроком для европейских элит, которые приветствовали Макрона как своего спасителя.

Они должны понять, что его победа не означает окончательной победы европейского проекта. Это всего лишь очередной раунд борьбы с противниками ЕС, пишет Daily Telegraph.

Россия хочет западных займов

Financial Times пишет, что Москва добивается отмены принятого в 2014 году решения Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), заморозить любые новые займы России в рамках наложенных на Россию западных санкций.

Газета пишет, что министр экономического развития России Максим Орешкин потребует от ЕБРР отменить запрет на новые займы, так как, по его словам, он был введен в противоречие правилам самого банка.

Россия также утверждает, что этот запрет несправедлив, так как затрагивает всю российскую экономику, а не ее отдельные секторы, как в случае с санкциями, объявленными ЕС и США.

Некоторые представители банка опасаются, что если запрет на новые займы России не будет отменен, то Москва может затруднить деятельность ЕБРР в России Financial Times

Москва начала кампанию по отмене этого запрета летом 2016 года. Запрет был объявлен в рамках общих западных санкций, наложенных на Россию в связи с конфликтом на востоке Украины и после того, как там был сбит малайзийский пассажирский самолет, в результате чего погибли 298 человек.

Хотя позицию Москвы могут поддержать отдельные постсоветские страны, ожидается, что большинство министров из 65 стран-акционеров ЕБРР на встрече на Кипре отвергнут требование России.

Тем не менее, продолжает газета, сам факт этого запроса указывает на недовольство Москвы режимом санкций и на ее твердое намерение добиваться его отмены.

Этот инцидент также напоминает о продолжающихся дебатах в стенах ЕБРР и других подобных организаций по вопросу о том, следует ли им вообще работать в России.

Некоторые представители банка опасаются, что если запрет на новые займы России не будет отменен, то Москва может затруднить деятельность ЕБРР в России, а также и жизнь сотрудников банка.

В 2014 руководители отделений ЕБРР из стран ЕС, США, Канады и Японии обнародовали "руководство", рекомендующее запрет на любые новые займы в России. Это было неожиданным решением, так как на тот момент на Россию приходилось 30% всех объемов кредитования банка.

Москва утверждает, что согласно уставу банка, его деятельность в отдельной стране может быть приостановлена лишь решением совета управляющих.

Представитель России заявляет, что это решение было принято без каких-либо консультаций или анализа, что оно не содержит никаких условий и не предусматривает механизма пересмотра решения, а также не соответствует другим санкциям, объявленным ЕС и США.

Согласно источникам газеты, глава ЕБРР сэр Сума Чакрабарти пытался убедить страны "Большой семерки" разрешить банку проводить отдельные операции в России, как например финансировать мелкий частный бизнес. Однако среди стран "Большой семерки" консенсуса по этому вопросу нет, пишет Financial Times.

Возобновляемые источники энергии: России позади почти всех

Financial Times пишет, что Россия практически не использует возобновляемые источники энергии. В России возобновляемые источники энергии поставляют лишь 3,6% всей потребляемой энергии, в то время как во всем мире эта цифра достигает 18,3%, а в таких странах как Китай и Бразилия - 25% и 45%.

Такое отставание объясняется традиционной зависимостью России от ископаемого топлива, а также политическим влиянием ее государственных нефте- и газодобывающих компаний.

Эта проблема не осталась незамеченной, отмечает газета. Министерство энергетики России одобрило доклад Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, в котором говорится, что потенциально подобные источники могли бы обеспечивать 11,3% энергетических нужд России к 2030 году.

Основная проблема состоит в зависимости Росси от нефти и газа Financial Times

В октябре президент Путин заявил, что "Человечество движется в сторону "зелёной" энергетики, это, безусловно, генеральный путь развития, правильный путь".

Но основная проблема состоит в зависимости России от нефти и газа, которые составляют примерно 15% ВВП, 60% экспорта страны и обеспечивают 35% доходов федерального бюджета.

Главные компании этого сектора, "Роснефть" и "Газпром", принадлежат государству и часто рассматриваются как своего рода министерства.

Во многих западных странах падающие объемы добычи ископаемого топлива и рост затрат на это привели к росту капиталовложений в технологии возобновляемых источников энергии.

В России же "Роснефть" и "Газпром" просто получают помощь от государства. Более того, отсутствие единой энергосистемы затрудняет инвестиции в крупные проекты по производству возобновляемой энергии, такие как ветроэнергетические парки или новые ГЭС, так как они окупаются лишь при доступе к большому числу клиентов.

Кроме того, бюджет России значительно пострадал из-за тянущейся уже два года рецессии, и правительству было бы сложно ежегодно находить по 15 миллиардов долларов, необходимых для строительства ветряных турбин, предприятий по производству биоэнергии и другой инфраструктуры, необходимой для того, чтобы страна могла бы использовать свой потенциал в области возобновляемых источников энергии, пишет Financial Times.

Россия финансировала гольф-клубы Трампа?

Daily Telegraph пишет, что сын Дональда Трампа Эрик однажды сказал, что гольф-клубы Трампа финансировались из России.

Джеймс Додсон, известный писатель по вопросам гольфа, сказал, что какое-то время назад его пригласили поиграть в гольф вместе с Дональдом и Эриком Трампами в трамповском гольф-клубе в Северной Каролине.

В интервью бостонской радиостанции WBUR Додсон рассказал, что в нем "проснулся журналист" и он спросил, как Трампам удалось найти деньги на строительство клуба. Тогда, по его словам, Дональд Трамп сказал, что у него есть доступ к 100 млн долларов.

"Когда я сел в багги с Эриком, я спросил его - кто финансирует проект. Я знал, что это не могут быть банки, так как они из-за "Великой рецессии" даже близко не подходят к гольф-клубам".

Джейс Додсон утверждает, что Эрик Трамп сказал ему: "Мы не зависим от американских банков. Все финансирование, которое нам нужно, идет из России. Там есть люди, которые очень, очень любят гольф и инвестируют в наши проекты. Мы туда ездим все время".

Президент Трамп категорически отрицает какие бы ни было финансовые связи с Россией. "У меня нет никаких дел с Россией - ни сделок, ни займов, ничего", сказал он в январе, напоминает Daily Telegraph.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com