Без веры и семьи: что ждет пленниц "Боко харам" после возвращения домой

Image caption 82 школьницы из Чибока вернулись из плена "Боко харам"

Боевики исламистской группировки "Боко харам" освободили 82 школьниц, захваченных в городе Чибок в 2014 году.

Их обменяли на членов группировки, число которых власти Нигерии решили не разглашать. Из 276 девушек, захваченных исламистами в Чибоке, более 100 все еще находятся в плену. Президент страны Мохаммаду Бухари заявил, что это - радостный день для всех собравшихся.

Однако на самом деле картина может оказаться не такой уж радостной.

Принудительный брак, изнасилования, пытки и издевательства.

Начиная с 2009 года "Боко харам" захватила около 800 женщин и девочек. Боевики ловят своих пленниц где угодно: в полях, где они собирают урожай, в лесу, куда они ходят за хворостом, около колодцев, куда они отправляются за водой, в школах, где они получают образование.

Больше всего исламистов раздражают именно школы, хотя бы потому, что большинство учениц являются христианками.

Правообладатель иллюстрации Правительство Нигерии Image caption Освобожденных девушек первым делом отправили на медицинский осмотр.

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) разговаривала со многими девушками, которым удалось спастись из плена. Им пришлось пройти через чудовищные испытания.

Девушек подвергали физическому и психологическому насилию, заставляли работать до изнеможения, требовали от них участия в военных операциях, в том числе использовали самых молодых и хорошеньких для того, чтобы заманивать мужчин в ловушку.

Их заставляли выходить замуж за похитителей, насиловали, а также требовали, чтобы они готовили еду, убирали в лагере и делали другую домашнюю работу. Многим пришлось работать носильщиками, перетаскивая добычу, захваченную исламистами в ограбленных деревнях.

В целом, однако, боевики не брезговали никакой добычей, и с одинаковым интересом брали в плен как 65-летних женщин, так и младенцев.

Замужество и насилие

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мариам Али Мейанга, одна из девушек, похищенных в Чибоке после освобождения в ноябре 2016 года. На руках у нее 10-месячный сын, рожденный в плену.

Одна 15-летняя девушка, которой удалось сбежать из лагеря "Боко харам" всего через четыре недели после пленения, так рассказывала о своих мытарствах в насильственном браке:

"После того, как нас поженили, мне приказали жить в его пещере, но мне поначалу удавалось его избегать. Но вскоре он стал угрожать мне ножом, и требовать, чтобы я с ним спала. Но я все равно отказывалась, и тогда он достал пистолет, и сказал, что убьет меня, если я закричу. А потом он стал насиловать меня каждую ночь. Он был просто огромный, и ему было уже 30 лет, а я никогда раньше с мужчиной не была. Мне было очень больно, я плакала, и крови было полно".

Правозащитники HRW говорят, что очень часто спасшиеся из неволи "Боко харам" женщины скрывают, что их изнасиловании, потому что в Нигерии это покрывает жертву несмываемым позором.

Большинство женщин предпочитает молчать об изнасилованиях еще и потому, что это исключает возможность дальнейшего замужества.

Принудительная исламизация

Чаще всего "Боко харам" похищает именно женщин-христианок, которых под угрозой смерти заставляют принимать ислам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чибокские пленницы в мае 2014 года, вскоре после похищения

Одна из женщин рассказывала, что главарь банды избивал ее скрученным проводом до тех пор, пока она не покорилась и не приняла ислам.

Через месяц после похищения школьниц из Чибока исламисты опубликовали в интернете видео, где показали 130 похищенных девушек в исламской одежде. Все они сказали, что добровольно поменяли веру.

Но и изнасилование, и насильственная смена веры - далеко не самое страшное, через что иногда приходится пройти пленницам боевиков.

Вот рассказ одной 19-летней женщины: "Мне велели подойти к пятерым мужчинам, разговаривавшим на окраине деревни, и заманить их в лес. Я сказала им, что мне нужна помощь. Когда мы отошли на небольшое расстояние, боевики скрутили их и потащили в лагерь. В лагере им связали руки и ноги и четырем перерезали горло с криками "Аллах велик". Потом они дали мне нож и велели убить последнего. Но меня трясло от ужаса, и я так и не смогла это сделать. Тогда жена главаря взяла нож и убила пятого пленника".

"Статусные пленницы"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жизнь в плену не легка, даже в качестве привилегированной служанки. Одна из чибокских девушек после освобождения в 2016 году

Немецкий журналист Вольфганг Бауэр провел несколько недель в Нигерии, разговаривая с женщинами, которым удалось бежать от исламистов.

У него создалось впечатление, что их держали, как престижных слуг в домах лидеров "Боко харам".

"Несколько девушек из Чибока были переданы в услужение любимой жене лидера "Боко харам" Абубакара Шекау. Иметь в своем доме девушку из Чибока - это престижно. Главным образом потому, что благодаря интересу прессы о них знает весь мир", - говорит он.

Свобода не слаще неволи. Рассказ Зары

Ужас ситуации, в которой оказываются пленницы исламистов даже после освобождения, объясняется еще и тем, что семьи далеко не всегда радуются их возвращению.

Корреспондент Би-би-си Алистер Литхед сумел поговорить с Зарой, 17-летней женщиной, которую освободила из плена нигерийская армия.

Image caption Зара после освобождения столкнулась с многочисленными сожалениями и оскорблениями

Оказавшись на свободе, она иногда искренне хочет вернуться обратно в плен.

"Они дали нам выбор, - рассказала Зара, - выйти замуж или стать рабынями. Я предпочла замужество".

Положение Зары после освобождения усугублялось тем, что в плену она забеременела. Так получилось, что часть ее семьи была христианами, а часть - мусульманами.

В результате судьбу ее еще нерождённого ребенка решали на семейном совете. С небольшим перевесом победили те, кто хотел, чтобы она все-таки родила. Остальные требовали сделать аборт.

Но самое страшное началось после того, как родился ее сын, которого она назвала именем его отца - Усманом.

Image caption Зара стала изгоем в своей собственной семье

"Люди кричали мне вслед, что я преступница, чтобы я к ним близко не подходила. Если мой мальчик заболевал, то мне никто не помогал. Если я выходила за ворота, то соседские дети, наслушавшись разговоров родителей, кричали мне вслед оскорбления".

Когда мальчик умер от укуса ядовитой змеи, половина семьи была просто счастлива. "Они радовались, что кровь "Боко харам" больше не будет осквернять нашу кровь", - рассказала Зара.

Промывка мозгов и угроза национальной безопасности

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые пленницы "Боко харам" не по своей воле становятся смертницами

Для попавших в плен к исламистам женщин изнасилования и избиения были еще не самым страшным. Есть многочисленные свидетельства того, что захваченных девушек принуждают становиться смертницами.

Правозащитники говорят, что некоторые пленницы настолько проникаются экстремистскими идеями, что готовы "принять мученичество" добровольно. Для них правительство Нигерии организовало несколько лагерей по реабилитации жертв исламистской пропаганды.

Однако тот же самый Вольфганг Бауэр не уверен, что в этих лагерях девушкам действительно помогают вернуться к нормальной жизни.

"Трудно судить о том, что происходит в этих лагерях. Очень может быть, что девушек допрашивает военная разведка. В конце концов, к ним не пускают даже близких родственников. А как можно говорить о реабилитации, если они не могут общаться даже с теми, кто знал их до плена?" - говорит Бауэр.

Нехватка доверия

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Этим девушкам довелось вернуться. Что дальше?

Освобожденные из плена девушки оказываются в очень непростом положении. С одной стороны, они могут положиться только на свою семью, но с другой стороны, вовсе не факт, что их собственные родные и близкие будут им доверять.

Между теми, кто пережил плен, и теми, кто его избежал, лежит пропасть взаимного недоверия.

Одна из главных проблем Нигерии заключается в том, что никто, даже члены семьи, не могут с уверенностью сказать, является ли их вернувшаяся родственница исключительно жертвой или преступницей?

Или жертвой, которая была вынуждена совершать преступления, чтобы выжить?

Многие из них проводят среди исламистов достаточно долгое время, чтобы поверить в их преступную идеологию.

За восемь лет группировка "Боко харам" похитила тысячи людей, более 30 тыс. были убиты.

И даже те, кому удалось вернуться домой, скорее всего, останутся покалеченными - физически или морально - на всю жизнь.