Пресса США: Макрон - это признак, что хакеры Путина заигрались

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Так вышло, что весть о взломе компьютерных закромов штаба Эммануэля Макрона и сливе девяти гигабайтов добычи в интернет совпала с очередной вспышкой за океаном интереса к прошлогоднему взлому компьютеров Демократической партии США.

Сообщения о кибератаке во Франции пришли в США накануне слушания в сенате, на котором в понедельник выступили под присягой бывший директор национальной разведки Джеймс Клэппер и бывшая исполняющая обязанности министра юстиции Салли Йейтс.

Последняя была уволена в конце января, но до этого успела сообщить трамповскому Белому дому, что у России имеется компромат на нового советника президента по нацбезопасности генерала Майкла Флинна и что Москва теоретически может его шантажировать.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Салли Йейтс выступала на слушаниях в сенатском комитете на следущий день после выборов во Франции

В ходе трехчасовых слушаний не раз упоминался французский взлом, который, по общему мнению, совершили российские хакеры, хотя известный сайт Wired, много пишущий о киберпреступности, пока не исключает, что "русских кто-то подставил".

Накануне в Washington Post была напечатана статья ведущего леволиберального телеканала MSNBC Джо Скарборо под заглавием "Дырявая стратегия Путина". Это была аллюзия на то, что извлеченная из компьютерной памяти информация утекла потом в интернет.

"Россия нанесла новый удар, - начинает автор.- Но на этот раз мишенью Владимира Путина был не кандидат в президенты США, а следующий президент Франции".

"Путину надо было выйти из игры, когда ему шла карта", - язвительно замечает Скарборо. По его словам, проделки российских хакеров не помогли Трампу победить на выборах и только вконец испортили отношения с Америкой.

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Хотя Хиллари Клинтон продолжает включать происки Москвы в список причин, по которым она в ноябре проиграла, автор цитирует слова легендарного деятеля Демократической партии США Вилли Брауна о том, что "Клинтон проиграла на выборах не из-за русских. Дело было в нашей самоуверенности".

Российско-американские отношения сейчас наихудшие с конца холодной войны, пишет автор. По его словам, "опрометчивая тактика Путина аукнулась ему так сильно, что могла навсегда лишить его самого желанного приза - отмены американских санкций".

Дальше - больше: Трамп приказал нанести удар по авиабазе в Сирии, то есть по союзнице России.

"Податливый в прошлом американский президент сейчас так выводит Москву из себя, - пишет Скарборо, - что ее отношения с Вашингтоном изменились коренным образом".

По словам автора, Путин "заигрался" не только в Америке, но и сейчас в Европе, где "российский автократ сглупил, превратив в своего врага человека, который скоро сделается президентом Франции".

Скарборо цитирует британского журналиста Бена Джуду, который пишет со ссылкой на несколько источников в штабе Макрона, что российская атака "драматически ухудшила мнение Макрона о Путине и о России".

Автор напоминает, что агентство Bloomberg еще в марте предупреждало: попытки Путина повлиять на исход выборов во Франции "могут выйти ему боком".

"Победа Макрона над Марин Ле Пен приведет лишь к тому, что дальнейшие попытки российского лидера вмешиваться в чужие выборы будут выглядеть еще более опрометчивыми и близорукими", - резюмирует Скарборо.

New York Times, как и другие СМИ, сообщает, что в похищенных во Франции документах будто бы усмотрели руку россиянина Георгия Рошки, работающего в московской компании "Эврика".

Но Wired советует не торопиться с заключениями, поскольку следы возможного хакера лежат настолько на виду, что могут являть собой попытку перевести стрелки на Россию.