Пресса Британии: Макрон решает, как отомстить России за взлом

В обзоре британских газет:

Электронную почту штаба Макрона взломали хакеры из России?

Макрон поможет "брекситу"

Президент Франции спасет Евросоюз

Как ответит Макрон на хакерскую атаку?

Guardian пишет, что сразу несколько компаний, занимающихся кибербезопасностью, говорят, что хакеры, организовавшие "массированную и скоординированную" атаку на компьютеры предвыборного штаба Эммануэля Макрона, в очевидной надежде повлиять на исход президентских выборов во Франции, были связаны с той же российской группировкой, которая взломала серверы Демократической партии США.

В пятницу в интернете появились десятки тысяч внутренних имейлов и других документов кампании Макрона.

По словам Мунира Махжуби, главы отдела кибербезопасности штаба Макрона, было похищено содержимое пяти почтовых ящиков, в том числе личных аккаунтов в Gmail.

Нью-йоркская компания Flashpoint и токийская Trend Micro обнародовали данные, которые указывают, что хакерскую атаку совершила группировка, известная как Advanced Persistent Threat 28 (APT 28), которая также пользуется самоназваниями Fancy Bear и Pawn Storm.

Те, кто напали на движение Макрона En Marche! говорили по-русски Guardian

Эта группировка, насколько известно, либо связана с российским ГРУ, либо является его отделом, пишет газета.

Мунир Махжуби говорит, что в украденной информации нет никаких секретов, а кроме того, добавляет он, в эти почтовые ящики заранее были помещены фейковые имейлы, с тем, чтобы запутать возможных хакеров.

Несмотря на то, что, насколько известно, APT 28 располагает значительным опытом, группировка предпочитает к прибегать к простому фишингу: она создает фейковые интернет-сайты, похожие на оригинальные, которые затем запрашивают у пользователя логин и пароль, что затем дает хакерам доступ к конфиденциальной информации.

Виталий Кремез из Flashpoint говорит, что его анализ утечки информации из штаба Макрона указывает на то, что это дело рук APT 28.

"Если это и в самом дело было организовано Москвой, то эта утечка представляет собой значительную эскалацию по сравнению с предыдущими российскими операциями во время американских президентских выборов, так как речь идет не только о простом шпионаже, а о прямой попытке повлиять на результат выборов", - говорит Кремез.

Trend Micro также установила связь между хакерскими нападениями на демократов в США и на штаб Макрона.

Компания отмечает, что одна и та же компания зарегистрировала и фейковый сайт Google, который использовался для взлома почтовых ящиков функционеров штаба Клинтон, и фейковый сайт кампании Макрона. Та же организация зарегистрировала доменные имена с целью проникнуть в компьютерную сеть Христианско-демократического союза Германии и ряда парламентариев в Черногории.

Райан Калембер из компании Proofpoint, занимающейся информационной безопасностью, говорит, что существуют доказательства того, что те, кто напал на движение Макрона "Вперед", говорили по-русски, так как некоторые из слитых в интернет документов редактировались на компьютерах с русскоязычной операционной системой, пишет Guardian.

Daily Telegraph со ссылкой на слова советника новоизбранного президента Эммануэля Макрона пишет, что тот не исключает возможность применения силы в ответ на массированную хакерскую атаку на его движение в преддверии второго тура голосования на президентских выборах.

Уходящий президент Франсуа Олланд дал ясно понять в субботу, что любое вмешательство в выборы не останется без ответа Daily Telegraph

В понедельник его советник по международным делам Орельен Лешевалье сказал: "У нас есть доктрина возмездия на случай российских кибератак или любых других нападений. Это значит, что мы готовы не только ответить ударом на удар в случае кибератак, но и применить любые другие конвенциональные методы или системы безопасности".

Уходящий на покой президент Франсуа Олланд в субботу также дал ясно понять, что любое вмешательство в выборы не останется без ответа.

Франция ранее жестко критиковала президента России Владимира Путина за его поддержку сирийского президента Башара Асада и за ту роль, которую Россия играет в военных действиях на востоке Украины.

Несмотря на напряженность в отношениях, президент Путин поздравил Макрона с его победой и призвал его "преодолеть взаимное недоверие и объединить усилия для обеспечения международной стабильности", пишет Daily Telegraph.

Макрон и "брексит"

Times в своей редакционной статье пишет, что если бы на президентских выборах во Франции победила Марин Ле Пен, то это было бы не только ударом по принципам толерантности, но и не менее серьезным ударом для взаимных интересов Британии и Франции.

Правительство британского премьер-министра Терезы Мэй, которое, как представляется вероятным, будет переизбрано в июне, должно рассматривать победу Эммануэля Макрона как шанс развить отношения с Европейским союзом на базе сотрудничества.

Да, взгляды Мэй и Макрона в корне отличаются. Но это не означает, что британские политики должны рассматривать новоизбранного французского президента как потенциального противника.

В то время как Макрон будет пытаться реформировать склеротический рынок труда Франции, Британия будет вести переговоры о своем выходе из состава ЕС. Эти цели совместимы. Times

Макрон вполне разумно критиковал недостатки европейского валютного союза, а также выступает за либерализацию экономики Франции.

Если его слова будут претворены в дело, то это лишь поможет как французской экономике, так и слаженности еврозоны. А это, в свою очередь, увеличит шанс того, что Британия сможет процветать после выхода из состава ЕС.

Макрон задает правильные вопросы. В январе он заявил, что "евро еще не полноценная валюта и не выживет без серьезных реформ".

Как пишет газета, единая европейская валюта стала причиной бессмысленных трудностей для более слабых экономик континента, но при этом евро никуда не денется.

В то время как Макрон будет пытаться реформировать склеротический рынок труда Франции, Британия будет вести переговоры о своем выходе из состава ЕС.

Эти цели совместимы: если ее главным торговым партнерам удастся избавиться от препятствий на пути экономической эффективности и роста экономики, то это будет соответствовать интересам самой Британии.

Если нашей целью остается "брексит" с минимальными изменениями в существующих торговых и дипломатических отношениях, то британское правительство должно реалистично рассматривать цели и надежды своих партнеров по переговорам.

В интересах Британии заключить договор о свободной торговле с ЕС.

Новоизбранный президент Франции серьезно заявляет о необходимости улучшить экономику Европы. Терезе Мэй стоит серьезно относиться к его словам и понять, как добиться взаимной выгоды, пишет Times.

Макрон как надежда для всего Евросоюза

Financial Times в своей редакционной статье пишет, что радость, с которой европейские лидеры поздравляли Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах, говорит сама за себя.

Макрон продемонстрировал, что вполне возможно выдвинуть либеральный, центристский ответ популистским политикам Financial Times

Макрон - ярый сторонник открытости и интернационализма. Он убежденный проевропеец, и, когда он вышел на сцену после объявления о его победе, он сделал это под звуки гимна ЕС, после чего обещал защищать европейские ценности и восстановить связь между европейской элитой и гражданами континента.

Макрон продемонстрировал, что вполне возможно дать либеральный, центристский ответ популистским политикам, озабоченным национальной идентичностью и выступающим за протекционизм.

Он это сделал, не перенимая в смягченном виде идеи у "Национального фронта", а взывая к разуму избирателей.

Он отверг заявления своей оппонентки, которая утверждала, что Франция катится под откос, и, в отличие от нее, не обещал того, чего не мог бы никогда исполнить.

Да, приятно видеть, пишет газета, что рациональные аргументы могут одержать верх. Французские выборы дают надежду остальной Европе, что популистская волна может быть остановлена.

Тем не менее, продолжает Financial Times, грустно видеть, что результат выборов, на которых более трети избирателей проголосовали за открыто ксенофобскую партию, чьи корни уходят в антисемитизм, считается поводом для всеобщей радости.

Макрона ожидает сложная и тяжелая работа, если он хочет убедить избирателей, что Франция может быть энергичной, демократической и процветающей страной.

Макрону помогает то, что он отказался от традиционных партий и их структур, и, соответственно, не должен ничего никаким фракциям. Он открыто и ясно заявлял о том, чего он хочет добиться.

Но для этого ему придется вносить изменения в законодательство, а у его движения мало шансов заручиться большинством мест в Национальной ассамблее.

"Меня не остановит ничто", - заявил Макрон в воскресенье. Будем надеяться, что так и будет.

Если он добьется успеха, то ему, может быть, удастся вывести Францию из ее прочно устоявшегося ступора и вновь сделать страну мощной силой, продвигающей реформы и возрождение по всему континенту.

Но если он не преуспеет, Марин Ле Пен вернется на авансцену к следующим выборам, пишет Financial Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com