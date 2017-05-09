9 мая в Москве: маленький парад, большой "Бессмертный полк"

Media playback is unsupported on your device Что нового показали на военном параде 9 мая в Москве

День Победы в 2017 году выдался на редкость холодным. Температура опустилась почти до нуля, небо затянули низкие облака.

"На историческом параде 72 года назад была точно такая же погода, было посмурно и холодно", - репетировал перед телекамерой текст корреспондент одного из федеральных каналов.

В этот момент с неба пошёл мелкий снег.

Из-за непогоды отменили авиационную часть парада. В предпраздничные дни стояла солнечная теплая погода, и на репетициях вереница вертолетов, истребителей и тяжелых бомбардировщиков собирала на улицах толпы зевак, но 9 мая самолеты в небе не появились.

Накануне вечером в Москве начался снегопад. Московские власти и минобороны обещали разогнать облака, но непогода оказалась сильней.

Военная авиация может летать в любую погоду, но собраться в подмосковном небе, построиться в плотный порядок, основанный на визуальном контакте, было бы слишком рискованно.

Парад под холодным серым небом без финального рева авиационных двигателей над головой получился неожиданно коротким, скомканным, несмотря на обилие танков, самоходок и неизбежных на подобном параде межконтинентальных баллистических ракет.

Когда площадь покинул последний бронетранспортер "Бумеранг", из тени Лобного места на нее выехал военный тягач - он прятался там на случай, если какая-нибудь машина заглохнет посреди парада, как это было во время репетиции в 2015 году.

Этот тягач и завершил военный парад вместо бомбардировщиков, торопливо свернув в проезд возле Спасской башни.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Новейший танк Т-14 "Армата" на параде на Красной площади.

"Бессмертный полк"

Шествие "Бессмертного полка", которое началось спустя несколько часов, наоборот, казалось ярким и впечатляюще масштабным. Оно и было таким: в этом году с портретами погибших во время войны родственников на улицы в Москве вышли, по официальным данным, около 750 тысяч человек.

Во главе колонны двигался российский президент Владимир Путин.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption День Победы в Москве отметили военным парадом и шествием "Бессмертного полка"

Соцсети оказались заполнены фотоснимками шествия, на которых вереница людей с плакатами и красными флагами тянется на километры.

"Сотни красивых и строгих лиц вокруг, смотрящих на тебя с черно-белых портретов. При взгляде на них у меня перехватывает горло, всегда. Спасибо вам", - пишет пользователь "Фейсбука" Оксана Мищенко.

"Примкнула к рядам бессмертного полка. Давно пора бы - все таки дед до Берлина дошёл. Жаль, что мы не успели познакомиться. Спасибо за этот подвиг, он всегда наших сердцах!", - написала еще дна пользовательница "Фейсбука" Юлия Чуваева.

Второй год подряд два основных события в День Победы в Москве - военный парад и шествие "Бессмертного полка" - разведены по времени и месту (в 2015 году они были частью одного мероприятия на Красной площади).

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В шествии "Бессмертного полка" участвовало, как сообщается, более 700 тысяч человек

Вот уже второй год подряд он проходит через несколько часов после того, как над центром окончательно стихнет шум танковых моторов. Это кажется логичным: две главных составляющих праздника по своей сути абсолютно разные.

"Бессмертный полк" появился в 2011 году по инициативе журналистов независимого томского телеканала ТВ2, закрытого под давлением местных властей.

Еще во времена СССР в День Победы в центре Москвы собирались ветераны войны, встречались с однополчанами, вспоминали о погибших друзьях.

Эта традиция, также зародившаяся спонтанно, без указания сверху, существовала долгие годы, пока на эти встречи могли приезжать ветераны. Однако с течением времени их становилось все меньше.

Идея томских журналистов возникла как раз тогда, когда живых человеческих эмоций, воспоминаний в этот день стало остро не хватать.

Правообладатель иллюстрации Никольский Алексей Image caption Третий год подряд процессию "Бессмертного полка" возглавляет Владимир Путин

Под руководством

Первое шествие состоялось в 2012 году в Томске, и в короткое время стало настолько известным, что к 2015 году его уже вполне официально провели в Москве.

Когда это движение стало действительно популярным, российские власти постарались не просто помочь этой акции, но возглавить ее. Собственно, третий год подряд впервых рядах идет сам президент Владимир Путин.

"Бессмертный полк" стали готовить заранее, организовывать, собирать на него людей; среди самодельных плакатов с портретами, все больше изготовленных профессионально.

Правообладатель иллюстрации TACC/Фадеичев Сергей Image caption Российские власти решили взять акцию "Бессмертный полк" под свою опеку

9 мая с утра на улицах было много людей с лотками, продававшими пилотки, на шествие стали пускать через рамки металлоискателей. В 2017 году собрания "Бессмертного полка" проходили в школах по инициативе администраций и даже в российских посольствах за рубежом.

Это проявилось еще в 2015 году, когда многие в соцсетях стали жаловаться на то, что в шествии участвовали люди, которые явно не знали, чьи портреты они несут. "Количественные показатели не так важны, как смысл происходящего. Да и не было нужды заранее кого-то мобилизовывать. Людей и так было бы за глаза", - рассказал тогда в интервью Би-би-си один из авторов идеи Сергей Лапенков из Томска.

С одной стороны кажется, власть пытается организовать и даже инициировать движение, которое само по себе гораздо больше и масштабнее, чем то, которое можно собрать административныи методами.

С другой - многие опасаются того, что в результате искреннее желание вспомнить о погибших родственниках тем самым размывается и опошляется, превращаясь в подобие массового флешмоба.

Правообладатель иллюстрации ТАСС/Почуев Михаил Image caption В праздновании Дня Победы в Москве приняли участие выходцы из разных уголков бывшего СССР

"Энтузиазм, искренность, настоящее желание людей, которые помнят рассказы дедов или отцов про войну, которые гордятся тем, что у них на стене висит фотография отца, деда, матери, бабушки, которые хотят выйти и показать, что да, наши тоже воевали, тоже погибли, когда это все превращается в приказ сверху, конечно это вырождается. Как долго это будет вырождаться, выдыхаться, мы не знаем", - сказал Русской службе Би-би-си журналист Николай Сванидзе.

С ним согласны и многие другие, кого смутило стремление государства поучаствовать в акции, которая родилась по инициативе "снизу".

Впрочем, пока что видимых признаков того, что эта идея выдыхается, нет. На улицы многих городов вышли сотни тысяч людей с портретами своих погибших родственников.