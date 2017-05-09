День Победы в Киеве: праздник со стычками на улицах

Media playback is unsupported on your device 9 Мая в Киеве: два взгляда на одну победу

Более четырех десятков человек задержали украинские полицейские в ходе мероприятий, проходящих по всей стране 9 мая, сообщают в МВД Украины.

Большая часть задержаний пришлась на Киев, где акции сторонников разных политических взглядов состоялись под аккомпанемент мелких стычек демонстрантов с полицией и между собой.

Корреспонденты Би-би-си стали свидетелями беспорядков, то и дело вспыхивавших в центре украинской столицы.

Два полка

Сотни, если не тысячи правоохранителей вышли утром во вторник на улицы Киева, дабы предотвратить столкновения во время мероприятий 9 мая.

В том, что такие столкновения вполне вероятны, можно было убедиться, просто изучив список акций, запланированных на утро этого дня в центре украинской столицы.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption В центре Киева происходило сразу несколько массовых акций, но немало киевлян по традиции несли цветы в парк Славы по собственной инициативе

С одной стороны, жителей и гостей столицы призывали выходить на акцию "Бессмертный полк": пройти в День Победы маршем памяти с фотографией деда-фронтовика.

С другой - накануне о намерении провести собственную акцию под названием "Смертный полк", с целью "не допустить ватного шабаша в Киеве", объявили в запрещенной в России националистической организации ОУН.

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что не видят оснований для запрета "Бессмертного полка", а глава МВД Арсен Аваков пообещал, что правоохранители не потерпят ни антиукраинской символики, ни антиукраинских заявлений, и получили на этот счет очень четкие инструкции.

"Где ваши пистолеты?"

Вероятно, следуя именно этим инструкциям, действовали полицейские, которые на заполненной людьми площади возле станции метро "Арсенальная" - в начале марша памяти - уговаривали пожилую женщину с черно-белым портретом фронтовика в руках снять с груди георгиевскую ленточку.

"Это для вашей же безопасности", - полушепотом пытались правоохранители увещевать ее.

"Это - память о моем отце, я не буду ее снимать!" - едва ли не кричала женщина.

"Бейте меня, расстреляйте меня! Где ваши пистолеты?" - восклицала она в адрес окруживших ее полицейских.

Уже через несколько минут возле них собрались зеваки: одни призывали правоохранителей чуть ли не арестовать старушку, другие - не менее яростно выражали свою солидарность с ней.

Image caption Полиция оценивает число участников акций в центре Киева примерно в три тысячи человек

В какой-то момент мужчина лет сорока неожиданно попытался сорвать ленточку с груди женщины, но его тут же оттащили в сторону полицейские.

"Да я делаю за вас вашу работу! - громко возмущался мужчина. - С такими ленточками захватывали Донецк!"

Полицейские с безучастными выражениями лиц оттащили его на несколько десятков метров и отпустили. Старушку с георгиевской ленточкой бережно сопроводили в другой конец площади, где уже собрались десятки людей с портретами участников Второй мировой войны в руках.

Image caption По данным полиции, в ходе стычек в центре Киева, были задержаны более 20 человек

Споры

Тем временем то тут, то там на площади возникали более и менее жаркие споры на политические и исторические темы.

"Да твои предки переворачиваются в гробу!" - громко отчитывала женщина с двумя гвоздиками в руках плечистого мужчину в камуфляже.

"Не рассказывай мне про войну! Я сам воевал и убивал тех, кто убивал украинцев!" - тоже на повышенных тонах отвечал ей тот.

Неподалеку филологический спор - как правильно говорить, "на Украине" или все-таки "в" - как-то незаметно перешел в дискуссию на тему, кто именно из спорящих является "внуком предателей".

"Мы за мир!" - обращалась к кучке мужчин в камуфляже смуглая женщина в черно-белом платье.

Правообладатель иллюстрации NPU.GOV.UA Image caption Стычка активистов с полицией произошла возле офиса ОУН - организации, которая заявляла о намерениях "сорвать ватный шабаш" в Киеве

"Мы тоже за мир. За мир на могилах российско-фашистских захватчиков", - очень серьезно отвечали ей собеседники.

На противоположном от занятом участниками акции "Бессмертный полк" конце площади выстроились полтора десятка человек с красно-черными флагами УПА и плакатами, напоминающими о массовых репрессиях времен Сталина. Это, как оказалось, и была акция "Смертного полка".

"Слава Украине! Героям слава!" - время от времени скандировали они.

"Какой это День Победы? Один фашист победил другого! Сегодня скорбеть нужно, а не песни распевать! В церковь сходить, а не с цветами разгуливать", - объясняла одна из участниц этого протеста.

Image caption Участников акции предупреждали: на демонстрации разрешена не всякая символика

Тем временем колонна "Бессмертного полка" пришла в движение. Проходя мимо людей с красно-черными флагами, ее участники нестройно закричали: "Фашизм не пройдет".

"Чемодан - вокзал - Россия!" - не остались в долгу те.

Флаг Украины

Пройдя через металлоискатели, - не самый частый атрибут массовых акций на Украине - колонна "Бессмертного полка" вышла на улицу Лаврскую, ведущую к парку Славы и Вечному огню.

Правообладатель иллюстрации NPU.GOV.UA Image caption Одна из дымовых шашек попала в полицейского, заявили правоохранители

По обе стороны дороги к пункту назначения участников шествия выстроились шеренги военных с сине-желтыми флагами в руках. Впрочем, даже они не спасли участников акции от дымовых шашек, выброшенных из окна одного из домов по Лаврской - офиса ОУН, активисты которого не скрывали своего намерения сорвать демонстрацию идейных оппонентов.

Тем не менее отделавшись легким испугом сотни участников акции продолжили шествие. То тут, то там раздавались фронтовые песни и возгласы "С Днем Победы!"

В первом ряду колонны шла женщина в солдатской форме советской армии. В ее руках был плакат с портретами молодогвардейцев и подписью "Их подвигу - 75".

Однако время от времени, убедившись, что объективы камер направлены на нее, участница акции доставала из-за этого транспаранта портрет Сталина с надписью "При мне их называли врагами народа, а теперь называют олигархами и элитой". Убедившись, что ее "тайный плакат" снят, она прятала его и продолжала шествие с молодогвардейцами.

Image caption Невзирая на то, что использовать портреты Сталина на акции было запрещено, некоторые участники марша сумели пронести их на марш "Бессмертного полка"

Следом за колонной "Бессмертного полка" к парку Славы намеревались пройти участники проукраинского шествия. Их было в десятки раз меньше, часть из них несла огромный развернутый сине-желтый флаг. Однако в парк их не пускали.

"Как это может быть, что мы, граждане Украины, не можем в государственный праздник Украины войти в парк в столице Украины?" - громко возмущался кто-то из активистов.

"Да подождите немного. Эти разойдутся - и мы вас запустим", - пытался успокоить его полицейский.

Однако такой ответ явно не удовлетворял активистов, и часть из них попыталась прорваться к Вечному огню не по ведущей к нему аллее, а в обход, между деревьями, через парк.

Но полиция смогла заблокировать эту попытку прорыва, а двух особо активных демонстрантов сначала уложила на асфальт, а затем, под громкие крики "Ганьба!" увела с места событий.

Image caption Полицейские препятствовали движению активистов с огромным флагом Украины, чем вызывали их возмущение

"Катюша"

Пока основные силы полиции были сконцентрированы на входе в парк, полтора десятка активистов каким-то образом сумели проникнуть к Монументу Славы и, забравшись к самому его подножию, развернули над Вечным огнем несколько сине-желтых и красно-черных полотнищ. "Севастополь", - огромными буквами было начертано на одном из них.

"Наша земля - наши герои!" - скандировали они, не особо обращая внимание на гневные возгласы и гвоздики, которые летели в них снизу.

Полицейские, на какое-то время, казалось, опешившие, окружили активистов, не допуская к ним участников "Бессмертного полка".

Тем временем возле Вечного огня то тут, то там возникали перепалки, то и дело переходящие в стычки.

Полиция, не особо разбираясь, выводила за пределы парка всех участников потасовок, и вскоре "буйных" здесь практически не осталось - обстановка возле Вечного огня успокоилась.

Image caption Сотни киевлян и гостей столицы Украины почтили память погибших во Второй мировой войне в парке Славы

"Ще не вмерла Україна", - затянули гимн Украины активисты с огромным сине-желтым флагом, которых к этому времени уже пропустили в парк полицейские.

Они остановились возле ступенек, ведущих к Вечному огню, аккурат под большим обрамленным цветами портретом маршала Жукова в руках у двух старушек в одинаковых зеленых платочках - то ли ровесниц, то ли близняшек.

"Выходила на берег Катюша", - завели после того, как "сине-желтые" допели гимн, женщины, стоящие рядом, сбоку от мемориала.

Группы переглядывались, но не подпевали друг другу. Впрочем, никакой агрессии между ними тоже не наблюдалось.

Гора цветов возле Вечного огня достигла человеческого роста, когда над парком Славы собрались тучи. Начался мелкий дождик. Участники всех акций, посвященных Дню Победы, потянулись в сторону метро.