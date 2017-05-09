"Министерство войны без правил": британские коммандос Второй мировой

Правообладатель иллюстрации Adam Edwards Image caption "Вместе победим": памятник британским коммандос в Шотландии

В июне 1940 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль распорядился создать специальные диверсионные подразделения для проведения рейдов на оккупированных нацистами территориях Европы.

К подготовке будущих диверсантов британцы подошли обстоятельно. Весь процесс был разделен на четыре стадии:

Школа предварительного отбора

Начальная физическая подготовка

Углубленная специализация и

"Пансион для благородных девиц": последняя стадия, когда будущим коммандос прививали окончательные навыки выживания на враждебной территории.

Школа предварительного отбора, собственного говоря, никакой школой и не была. Потенциальных диверсантов собирали в одном месте, где армейские психологи и врачи ненавязчиво и не объясняя, для чего они это делают, оценивали психологическую и физическую подготовку кандидатов.

Тех, кого признавали негодными, по тихому отправляли в "карантин", где их ласково уговаривали забыть все, что они узнали, как дурной сон.

Ну а немногие счастливчики, прошедшие предварительный отбор, отправлялись в отдаленные места Соединенного Королевства, где неулыбчивые инструкторы приводили кандидатов в должную физическую форму. Это называлось "Школой группы А", и курсы были такими же суровыми, как и окружающая их природа шотландского нагорья.

Поместье Эресиг

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пустынные рафоны на севере Шотландии как нельзя лучше подходили для тренировки диверсантов

Название этого места звучит буколически, но не стоит обольщаться: в годы Второй мировой войны в поместье Эресиг, расположенном в малонаселенном уголке Инвернессшира курсантов учили пользоваться холодным и огнестрельным оружием, навыкам рукопашного боя, умению обращаться со взрывчаткой, чтению карт и тому, как работать с радиопередатчиком.

На отдаленных берегах озера Нан Ув Уинстон Черчилль создавал свою тайную армию, которая была настолько важна для успеха операций союзников во Второй мировой войне, что министерство обороны на всякий случай огородило все окрестные пустоши, превратив весь район в запретную зону.

Чтобы курсанты не строили иллюзий относительно того, какая жизнь их ожидает, тренировка начиналась еще до приезда на место. На последнем километре поезд, в котором ехали новички, всегда атаковали, скажем так, дипломники, для которых это было неплохой подготовкой к работе в тылу врага.

Сейчас поместье Эресиг превратилось в уютную гостиницу, посетители которой, собираясь вечерами у камина со стаканом виски, возможно и не подозревают, насколькоотличалась от нынешней жизнь в нем 70 лет назад.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На первой стадии курсантов учили выживать и сражаться в самых сложных условиях

Будущие диверсанты попадали в "нежные" руки двух ведущих мировых экспертов по бесшумным убийствам Эрика Сайкса и Уильяма Файрберна.

Эта парочка прославилась тем, что до войны возглавляла антимафиозное подразделение полиции в Шанхае. Считается, что их несколько неортодоксальные методы борьбы с уголовниками практически уничтожили организованную преступность в этом огромном городе.

Все, и инструкторы, и курсанты, находились в ведении управления специальных операций, которое Черчилль называл своим "министерством непорядочной войны".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если не было подопадов, подходили и поля. Фотография 1940 года

К физической и психологической подготовке в Эресиге подходили обстоятельно: на территории школы был даже возведен небольшой сарайчик, в котором оборудовали камеру одиночного заключения. В ней учеников запирали на несколько дней для проверки психологической устойчивости, а иногда и подвергали пристрастным допросам, чтобы оценить устойчивость физическую.

Большая часть курсантов была британскими подданными, но здесь обучались и бойцы французского сопротивления, а также офицеры чехословацкой армии Йозеф Габчик и Ян Кубиш, осуществившие успешное покушение на обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха, прозванного Пражским мясником.

Поместье Монтегю, или как взломать замок

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Вторая часть подготовки диверсантов проходила в Новом лесу в графстве Хэмпшир

Более углубленное изучение основ диверсионной работы на следующей стадии проходило в поместье герцогов Монтегю Бьюли в графстве Хэмпшир, расположенном в старейшем лесном массиве Англии (под названием "Новый лес"), где охотился еще Вильгельм Завоеватель.

Школа в Бьюли входила в группу "Б", и, собственно говоря, состояла из 11 "диверсионных колледжей", в каждом из которых изучали, как работать под прикрытием, что надо знать двойному агенту, как не выпасть из образа и поддерживать легенду, и как уйти от полицейской слежки.

Кроме того студентов тренировали, как грамотно ограбить банк или пользоваться отмычкой, как отличить откровенную ложь от мастерского передергивания фактов, как шифровать свои сообщения и писать невидимыми чернилами.

Например, искусству пользоваться отмычкой курсантов обучали специалисты Скотленд-ярда по кражам со взломом. Первым делом мастера полицейского дела рассказывали будущим диверсантам, что замок не взламывают, замком манипулируют. А для снятия слепка ключей им предлагали всегда носить с собой немного пластилина, спрятанного в спичечный коробок.

"Школа благородных девиц"

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption О шпионском прошлом Бьюли сегодня не напоминает ничего

Окончательно навыки диверсантов полировали в том же Бьюли, но это была уже скорее школа актерского мастерства, а не шпионские страсти.

Умение быстро менять внешность преподавал драматический актер, непревзойденный мастер гримировки Питер Фолис. Он учил своих подопечных, что для того, чтобы изменить внешность вовсе не обязательно наклеивать фальшивые бороды, гораздо эффективнее надеть очки, расчесать волосы на косой пробор, вместо прямого, или просто изменить походку.

На самый крайний случай управление специальных операций располагало списком проверенных пластических хирургов, которое могли быстро сделать провалившемуся агенту новое лицо.

В рассекреченных документах того времени хранятся фотографии агентов до и после преображения. В качестве одного из примеров успеха в файлах есть снимки агента-еврея, внешность которого с помощью небольших гримерских уловок сделали более "арийской", после чего забросили обратно на территорию рейха.

Перед началом операции каждого диверсанта снабжали собственной легендой, для разработки которой в ход шли самые разные источники: от военной разведки до писем, которые слушатели писали Би-би-си. Но никакая легенда не срабатывала, если агенты не знали элементарных повседневных основ жизни в оккупированной стране.

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption В оккупированном Париже один британский диверсант провалился, попросив в кафе черный кофе, в то время как все местные знали, что никакого другого просто нет

Есть история, как один диверсант провалился во Франции после того, как зашел в кафе и попросил себе чашку черного кофе.

Дело в том, что, поскольку молоко выдавалось строго по карточкам, черный был единственным видом кофе, подаваемом в Париже. Второй раз инспекторы Бьюли такой ошибки уже не совершили.

В качестве выпускного экзамена курсантам предлагалось провести диверсионную операцию в графстве Хэмпшир (во время войны все полицейские службы и подразделения национальной гвардии были заточены на поимку шпионов, поэтому скрыться в сельской местности было не таким уж простым делом). Всем курсантам выдавался телефонный номер, по которому надо было звонить в случае попадания в местный полицейский участок.

Инструкторы гораздо благосклоннее относились к тем, кто отстаивал свою легенду до конца, нежели к тем, кто прибегал к телефонному звонку.

Послужной список

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Север Шотландии привлекал как туристов, так и военных своей безлюдностью

С 1940 по 1944 год британские коммандос совершили 57 операций. Из них 36 были проведены во Франции, 12 - в Норвегии, еще 7 на Норманнских островах и по одной в Бельгии и Нидерландах.

Самой успешной считается операция "Колесница", проведенная совместно с британским ВМФ. Результатом стало полное разрушение крупного сухого дока в Сент-Назьере в Нормандии, после чего поврежденным немецким кораблям приходилось отправляться на ремонт в Германию, рискуя попасть под огонь британских судов в Ла-Манше.

Черчилль решил создать спецподразделения после спасения окруженных британских войск из Дюнкерка. Мы должны, написал он, создать "специальные силы, которые посеют ужас на вражеском берегу".

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Британские коммандос выполняли свои задачи так успешно, что возмутили Гитлера

Коммандос выполняли поставленную Черчиллем задачу так хорошо, что возмутился даже Адольф Гитлер, обвинивший британские элитные подразделения в том, что они являются "войсками ужаса и саботажа", действующими вне правил традиционных военных действий, обозначенных в Женевской конвенции.