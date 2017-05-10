Загадочные Homo naledi - наши предки или двоюродные пращуры?
Ученые пролили новый свет на процесс эволюции человека, предположив, что древние гоминиды могли жить на африканском континенте одновременно с Homo sapiens (человеком разумным).
Сделать это открытие помогли останки древнего человека Homo naledi, обнаруженные в пещерах ЮАР в 2013 году, но только теперь тщательно изученные.
Эти находки, включающие в себя отлично сохранившийся череп, позволили ученым-антропологам сделать вывод о том, что Homo naledi хоронили своих умерших сородичей в пещерах. Подобное поведение является весьма неожиданным для примитивного человека, объём мозга которого втрое меньше, чем у современного человека.
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Над описанием найденных останков и, что было особенно важно, над определением их возраста работали профессор Ли Бергер из университета Витватерсранда (ЮАР) и профессор Джон Хоукс из Висконсинского университета в Мэдисоне (США), а также их коллеги.
Поразительная находка
О Homo naledi впервые стало известно в 2013 году, когда были обнаружены останки 15 особей разного возраста в пещере Диналеди - части южноафриканской пещерной системы Rising Star (Восходящая звезда).
Параллельно с этим антропологи изучали вторую пещеру, находившуюся примерно в ста метрах неподалеку и известную как "Леседи" (переводится как "свет" с языка сетсвана), где были найдены останки по меньшей мере трех индивидов - двух взрослых и одного ребенка.
Сообщение о находках из Диналеди было опубликовано в 2015 году, но вот об останках из пещеры Леседи до сих пор не рассказывалось.
По словам профессора Хоукса, у одной из взрослых особей очень хорошо сохранился череп. Этой особи - вероятно, мужского пола - дали имя Нео, что означает "подарок" на языке сесото, распространенном на Юге Африки.
Тот факт, что люди вида Homo naledi жили в то же время и в том же районе Африки, что и ранние представители Homo sapiens, заставило ученых задуматься о значительном многообразии человеческих видов, существовавших в позднюю Плейстоценовую эпоху (примерно от 120 до 12 тысяч лет назад).
"Здесь, на юге Африки, на том же временном отрезке мы находим и флорисбадский череп, который мог быть предком или близким родственником современного человека; и череп родезийского человека, который, вероятно, дает начало другим ветвям; и полученные из геномов современных людей доказательства того, что все эти архаичные линии до сих пор прослеживаются у современного человека и вполне могли существовать до недавнего времени, - рассказал профессор Хоукс. - И теперь еще эта примитивная форма Homo [naledi], которой удалось сохраниться наряду с другими на протяжении миллиона лет или даже больше. Это разнообразие, о котором мы раньше не подозревали, просто поразительно".
Ученых также заинтересовал вопрос о том, как виду Homo naledi удалось сохранить свои отличительные характеристики, живя бок о бок с другими человеческими видами. По мнению профессора Хоукса, это нельзя объяснить географической изоляцией, поскольку ее не существовало.
"Это тот же самый ландшафт, отсюда до Танзании - мы находимся в единой поросшей лесами саванне", - пояснил профессор.
Он также добавил, что размер зубов Homo naledi, практически как у человека, могут указывать на то, что эти первобытные люди питались примерно так же, как и современные люди.
Кроме того, их конечности по пропорциям совпадают со строением тела современного человека, а потому нет никаких причин считать, что они не могли пользоваться каменными орудиями.
Вопрос возраста
Ученые отмечают, что обнаружение останков множества особей в отдельно взятой пещере укрепляет их в мысли, что Homo naledi могли хоронить там своих умерших. Если эта удивительная - и пока что спорная - догадка верна, то этот факт непосредственно указывает на наличие интеллекта и, возможно, начатки становления человеческой цивилизации.
В 2015 году профессор Бергер в интервью Би-би-си рассказал, что останкам может быть до трёх миллионов лет, о чем говорят их примитивные характеристики. В то же время кости лишь слегка минерализованы, так что, возможно, они не такие уж и древние (хотя на данные о минерализации не всегда можно положиться).
Чтобы точнее определить их возраст, антропологи провели замеры непосредственно в пещерах. Для этого использовалось несколько методов: радиоизотопный анализ для датирования пещерных отложений; уран-свинцовый метод и палеомагнитный анализ для исследования пещерных образований и электронный парамагнитный резонанс для датировки зубов трех особей.
Эти совокупные данные позволили сузить возрастные рамки обнаруженных останков Homo naledi: им от 236 до 335 тысяч лет.
Кроме того, исследователи отправили образцы в две разные лаборатории, чтобы осуществить анализ "вслепую": то есть ни одна из лабораторий не знала о том, чем занимается другая или какие методы она применяет. Несмотря на это, результаты оказались идентичными.
"Теперь это лучшая датированная стоянка в южной Африке - мы сделали всё, что могли", - сказал Джон Хоукс.
Тем не менее это звено генеалогического древа человека во многом остается загадочным - в частности, непонятно, какова была эволюция Homo naledi до того момента, как их останки оказались в этой пещерной системе.
На данный момент исследователи рассматривают две гипотезы. Первая предполагает, что Homo naledi представляет собой одну из тех самых ранних ветвей Homo - возможно, наподобие Homo habilis (человек умелый).
Другая же гласит, что Homo naledi - это ветвь, отпочковавшаяся около миллиона лет назад от более развитой формы Homo - вероятно, Homo erectus (человек прямоходящий), - а затем вернувшаяся к более примитивной форме, на что указывают некоторые особенности черепа и зубов.