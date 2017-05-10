Загадочные Homo naledi - наши предки или двоюродные пращуры?

Image caption Остатки черепа взрослого мужчины H. naledi по прозвищу Нео

Ученые пролили новый свет на процесс эволюции человека, предположив, что древние гоминиды могли жить на африканском континенте одновременно с Homo sapiens (человеком разумным).

Сделать это открытие помогли останки древнего человека Homo naledi, обнаруженные в пещерах ЮАР в 2013 году, но только теперь тщательно изученные.

Эти находки, включающие в себя отлично сохранившийся череп, позволили ученым-антропологам сделать вывод о том, что Homo naledi хоронили своих умерших сородичей в пещерах. Подобное поведение является весьма неожиданным для примитивного человека, объём мозга которого втрое меньше, чем у современного человека.

Над описанием найденных останков и, что было особенно важно, над определением их возраста работали профессор Ли Бергер из университета Витватерсранда (ЮАР) и профессор Джон Хоукс из Висконсинского университета в Мэдисоне (США), а также их коллеги.

Поразительная находка

О Homo naledi впервые стало известно в 2013 году, когда были обнаружены останки 15 особей разного возраста в пещере Диналеди - части южноафриканской пещерной системы Rising Star (Восходящая звезда).

Параллельно с этим антропологи изучали вторую пещеру, находившуюся примерно в ста метрах неподалеку и известную как "Леседи" (переводится как "свет" с языка сетсвана), где были найдены останки по меньшей мере трех индивидов - двух взрослых и одного ребенка.

Сообщение о находках из Диналеди было опубликовано в 2015 году, но вот об останках из пещеры Леседи до сих пор не рассказывалось.

По словам профессора Хоукса, у одной из взрослых особей очень хорошо сохранился череп. Этой особи - вероятно, мужского пола - дали имя Нео, что означает "подарок" на языке сесото, распространенном на Юге Африки.

Тот факт, что люди вида Homo naledi жили в то же время и в том же районе Африки, что и ранние представители Homo sapiens, заставило ученых задуматься о значительном многообразии человеческих видов, существовавших в позднюю Плейстоценовую эпоху (примерно от 120 до 12 тысяч лет назад).

"Здесь, на юге Африки, на том же временном отрезке мы находим и флорисбадский череп, который мог быть предком или близким родственником современного человека; и череп родезийского человека, который, вероятно, дает начало другим ветвям; и полученные из геномов современных людей доказательства того, что все эти архаичные линии до сих пор прослеживаются у современного человека и вполне могли существовать до недавнего времени, - рассказал профессор Хоукс. - И теперь еще эта примитивная форма Homo [naledi], которой удалось сохраниться наряду с другими на протяжении миллиона лет или даже больше. Это разнообразие, о котором мы раньше не подозревали, просто поразительно".

Image caption Homo naledi (справа), по всей видимости, делили территорию Африки с другими видами, такими как родезийский человек (слева)

Ученых также заинтересовал вопрос о том, как виду Homo naledi удалось сохранить свои отличительные характеристики, живя бок о бок с другими человеческими видами. По мнению профессора Хоукса, это нельзя объяснить географической изоляцией, поскольку ее не существовало.

"Это тот же самый ландшафт, отсюда до Танзании - мы находимся в единой поросшей лесами саванне", - пояснил профессор.

Он также добавил, что размер зубов Homo naledi, практически как у человека, могут указывать на то, что эти первобытные люди питались примерно так же, как и современные люди.

Кроме того, их конечности по пропорциям совпадают со строением тела современного человека, а потому нет никаких причин считать, что они не могли пользоваться каменными орудиями.

Image caption Нео (справа) сохранился даже лучше, чем знаменитый скелет Люси из Эфиопии (слева)

Вопрос возраста

Ученые отмечают, что обнаружение останков множества особей в отдельно взятой пещере укрепляет их в мысли, что Homo naledi могли хоронить там своих умерших. Если эта удивительная - и пока что спорная - догадка верна, то этот факт непосредственно указывает на наличие интеллекта и, возможно, начатки становления человеческой цивилизации.

В 2015 году профессор Бергер в интервью Би-би-си рассказал, что останкам может быть до трёх миллионов лет, о чем говорят их примитивные характеристики. В то же время кости лишь слегка минерализованы, так что, возможно, они не такие уж и древние (хотя на данные о минерализации не всегда можно положиться).

Чтобы точнее определить их возраст, антропологи провели замеры непосредственно в пещерах. Для этого использовалось несколько методов: радиоизотопный анализ для датирования пещерных отложений; уран-свинцовый метод и палеомагнитный анализ для исследования пещерных образований и электронный парамагнитный резонанс для датировки зубов трех особей.

Эти совокупные данные позволили сузить возрастные рамки обнаруженных останков Homo naledi: им от 236 до 335 тысяч лет.

Правообладатель иллюстрации Marina Elliott Image caption Участники группы стоят у одного из входов в пещерную систему "Восходящая звезда" (Rising Star)

Кроме того, исследователи отправили образцы в две разные лаборатории, чтобы осуществить анализ "вслепую": то есть ни одна из лабораторий не знала о том, чем занимается другая или какие методы она применяет. Несмотря на это, результаты оказались идентичными.

"Теперь это лучшая датированная стоянка в южной Африке - мы сделали всё, что могли", - сказал Джон Хоукс.

Тем не менее это звено генеалогического древа человека во многом остается загадочным - в частности, непонятно, какова была эволюция Homo naledi до того момента, как их останки оказались в этой пещерной системе.

На данный момент исследователи рассматривают две гипотезы. Первая предполагает, что Homo naledi представляет собой одну из тех самых ранних ветвей Homo - возможно, наподобие Homo habilis (человек умелый).

Другая же гласит, что Homo naledi - это ветвь, отпочковавшаяся около миллиона лет назад от более развитой формы Homo - вероятно, Homo erectus (человек прямоходящий), - а затем вернувшаяся к более примитивной форме, на что указывают некоторые особенности черепа и зубов.