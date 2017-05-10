Что думают в США об увольнении главы ФБР Джеймса Коми

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Американские наблюдатели толкуют увольнение Джеймса Коми в соответствии со своими партийными пристрастиями. Либералы склонны полагать, что Дональд Трамп решил избавиться от директора ФБР, чтобы помешать этому ведомству установить, не было ли сговора между помощниками Трампа и Россией.

Принято считать, что Москва в прошлом году "болела" за кандидата-республиканца и желала ему порадеть.

Консерваторы опровергают эту гипотезу, доказывая, что если Трамп хотел саботировать расследование предполагаемых шашней своих людей с Москвой, то самое глупое в этой ситуации - уволить Коми.

Как объясняет Джона Голдберг в консервативном журнале National Review, теперь сенату предстоит утверждать замену Коми, и можно быть уверенным, что на соответствующих слушаниях демократы от души наговорятся о "российских происках" и возможной причастности к ним трамповских клевретов.

На первый взгляд, Трампу это совсем не нужно.

Мэтт Форд вспоминает в либеральном журнале Atlantic, как развивались отношения Трампа с Коми. Став президентом, Трамп неоднократно упоминал и июльскую пресс-конференцию, на которой Коми заявил, что не рекомендует минюсту привлекать Хиллари Клинтон к суду за пользование частным почтовым сервером для служебной переписки, и октябрьское письмо директора ФБР конгрессу, в котором тот сообщил, что соответствующее расследование продолжается.

Многие демократы считают, что это письмо, датирующееся 28 октября, изменило динамику президентской гонки и в значительной степени спровоцировало поражение Клинтон. Как заметила она сама на днях, если бы выборы состоялись 27 октября, "вашим президентом была бы я".

Трамп был благодарен Коми за этот шаг и через два дня после инаугурации обнял его на приеме для правоохранителей в Белом доме.

Трамп высок, но я заметил тогда, что даже рядом с ним двухметровый Коми кажется великаном.

Затаил злобу?

Их отношения явно испортились, после того как в марте Коми сообщил, что ФБР еще с прошлого года расследует отношения трамповского окружения с Россией, пишет Форд.

Кроме того, директор ФБР отказался подтвердить утверждения Трампа, что администрация Барака Обамы прослушивала перед выборами "Трамп-тауэр".

2 мая Трамп написал в "Твиттере", что директор ФБР оказал Клинтон огромную услугу, выдав ей в июле индульгенцию "за множество дурных поступков". Это был один из последних звоночков.

Аарон Блейк пишет в Washington Post, что смещение Коми шокировало далеко не всех. Статья Блейка озаглавлена так: "Похоже, Трамп искал предлог уволить Джеймса Коми. И Коми его дал".

По данным автора, Трамп искал такой предлог несколько недель. Ведь Коми был назначен Бараком Обамой, чье наследие Трамп упорно стирает.

И в ходе предвыборной кампании Трамп ругал Коми за то, что директор ФБР отказался рекомендовать завести против Клинтон уголовное дело, хотя перед этим огласил целый список ее прегрешений.

Один из первых звоночков прозвучал 12 апреля, когда Трамп сказал в интервью: "Не забывайте, что когда Джеймс Коми выступил, он спас Хиллари Клинтон... Когда он перечислял обвинения против нее, она выглядела виновной по каждому пункту. А потом он сказал, что она, в общем, о'кей. Но она не была о'кей, потому что она была виновна по каждому пункту!"

Как пишет Блейк, в тот момент стало очевидно, что Трамп затаил на Коми злость за то, что тот "спас Клинтон" в июле. Хотя президент заявлял в интервью, что доверяет директору ФБР, обозреватель Washington Post в это не верит.

По его словам, Трамп, наверное, рассуждал следующим образом: "Кто знает, что выкинет этот человек, который может сильно осложнить мне жизнь?"

Но уволить Коми тоже было непросто, поскольку его смещение обещало породить массу кривотолков. Что теперь, собственно, и произошло.

Но Трамп не мог пропустить такой удачный момент - после того как Коми ошибся в своих заявлениях в конгрессе по поводу всё того же почтового сервера Клинтон. Директор ФБР затем поправился и принес извинения, но этим себя уже не спас.

По-трамповски или по-никсоновски?

В либеральных СМИ и в заявлениях политиков-демократов неоднократно поминали Ричарда Никсона и так называемую "Резню в субботний вечер". Имеется в виду важная веха Уотергейтского скандала, когда президент Никсон уволил специального прокурора Арчибальда Кокса, расследовавшего этот скандал.

Обозреватель левого сайта Slate Исаак Чотинер тут же взял интервью у историка Джона Фаррела, недавно выпустившего новую биографию Никсона.

Фаррел предостерег от поспешных аналогий. По его словам, может быть, выгоняя Коми, Трамп не преследовал какой-то осмысленный план, а просто "вел себя по-трамповски".

Кроме того, в отличие от никсоновских времен, республиканцы сейчас имеют большинство в обеих палатах конгресса, поэтому "мы можем так никогда и не докопаться до того, что же произошло на самом деле".

Историк заметил, что логично было бы сейчас сформировать специальный комитет конгресса с активным участием демократов или назначить специального прокурора для того, "чтобы выяснить, вел себя Трамп по-трамповски или по-никсоновски".