Мечтал ли юный Володя Путин стать как Штирлиц?

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Вячеслав Тихонов стал феноменально популярным, сыграв роль Штирлица

Когда целые поколения на Западе росли на фильмах о шпионе Ее Величества Джеймсе Бонде, у советских людей был собственный герой - военный разведчик, известный под именем Макса Отто фон Штирлица. Как полагает журналист Би-би-си Дина Ньюман, именно образ Штирлица мог сподвигнуть Владимира Путина пойти в КГБ.

Советский аналог Джеймса Бонда был совсем на него не похож. Он не тратил время ни на женщин, ни на технические прибамбасы. Вся его жизнь была подчинена исключительно работе в Берлине в годы Второй мировой войны, где он, будучи тайным агентом, внедрился в высшее командование фашистской Германии.

Штирлиц стал героем 12-серийного телефильма "Семнадцать мгновений весны", который в Советском Союзе показывали каждый год в канун празднования Дня победы 9 мая.

Премьеру этого сериала в 1973 году посмотрели от 50 до 80 миллионов человек.

"Каждый вечер улицы пустели, люди спешили домой с работы, чтобы посмотреть новую серию и узнать, что там дальше случилось", - рассказала в интервью Би-би-си Элеонора Шашкова, снявшаяся в этом многосерийном фильме.

Он настолько хорошо известен не только выросшей в советские времена публике, но и последующим поколениям, что нет смысла пересказывать его содержание. Однако не все знают, что помимо развлекательного, у него было еще одно, менее явное, предназначение.

"Это кино показывало важность [работы] тайных агентов, которых в нашей стране очень уважают. Оно воспитывало патриотизм у послевоенного поколения", - говорит актриса.

В должности жены суперагента

Элеонора Шашкова играет в фильме жену Штирлица, однако, как мы помним, их герои на экране не встречаются, за исключением одной знаменитой сцены, когда им устраивают встречу в берлинском кафе, где супруга русского суперагента появляется в присутствии другого мужчины.

Штрилиц уже сидит за столиком и время от времени обменивается с женой потаенными, полными тоски взглядами.

Камера заглядывает в его глаза, затем в ее, затем снова в его. Через несколько минут женщина поднимается и медленно выходит из кафе.

В день 70-летия актрисы в декабре 2007 года - когда шел седьмой год эпохи Путина - Шашкова получила особый подарок, беспрецедентный в истории советского кино.

Это был благодарственный подарок от российских разведслужб за то, как она сыграла жену агента внедрения.

По спецзаказу

Многосерийный фильм режиссера Татьяны Лиозновой был заказан лично Юрием Андроповым - в те годы главой КГБ, а впоследствии генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем Президиума Верховного Совета СССР, - чтобы привлечь на работу в органы молодых, образованных людей.

Андропов лично одобрил показ отснятого сериала до того, как тот вышел на телеэкраны; его съемки курировал его заместитель, а два сотрудника КГБ были вовлечены в качестве консультантов и даже появились в титрах, правда, под псевдонимами.

Владимир Путин никогда не говорил, вдохновил ли его именно Штирлиц на то, чтобы пойти работать в разведку, однако, когда фильм впервые был показан, ему был 21 год и два года спустя он поступил в КГБ.

Image caption Владимир Путин в годы службы в рядах КГБ

Спустя какое-то время, совсем как Штирлиц, он был направлен в Германию.

Если Бонд был патологическим пьяницей, то Штирлиц - как Путин - совершенным трезвенником.

В фильме Штирлиц много времени проводит в одиночестве: курит, пьет кофе и в задумчивости смотрит в окно.

На самом же деле, как заметил британский шпион Ким Филби, в 1963 году перешедший на сторону СССР, шпион, который выглядит таким задумчивым, долго на работе не продержится.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Путин на восьмом году правления в 2007 году

Из резидентов - в президенты

В 1991 году, когда Путин уже ушел из КГБ и работал в мэрии Санкт-Петербурга, он впервые признал, что работал разведчиком, в документальном телефильме, в который также были включены фрагменты, воспроизводящие известные сцены из "Семнадцати мгновений весны": вместо Штирлица, сидящего за рулем автомобиля и едущего в Берлин, виден Путин за рулем "Волги" - и все это под лейтмотив фильма.

В этот документальном фильме будущий президент России предупреждает, что, "как это ни печально, в нашей стране поворот к тоталитаризму возможен".

Затем он продолжает: "Но опасность нужно искать, или нужно видеть опасность, не в органах правопорядка, не в органах безопасности или даже милиции, и даже не в армии. Эта опасность в ментальности нас самих, в ментальности нашего народа, населения, в нашей собственной ментальности. Нам всем кажется, что если…не скрою - и мне так иногда кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее, безопаснее. На самом деле эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить".

Спустя несколько лет, после потрясений 1990-х, многие россияне действительно начали ратовать за наведение порядка, а некоторые даже за тот самый железный кулак.

Опросы общественного мнения показывали, что избиратели хотели, чтобы следующий президент был молодым, этнически русским, бывшим сотрудником спецслужб и непьющим.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Кадр из "Семнадцати мгновений весны"

"Потеряв веру в либералов, страна искала своего Штрилица, - пишет редактор отдела России и Восточной Европы журнала Economist Аркадий Островский в своей книге "Изобретение России" ("The Invention of Russia").

Он отмечает, что в 1999 году газета "Коммерсант" заказала опрос, где вопрос ставился так: героя какого фильма россияне хотели бы видеть в качестве своего будущего президента? Штирлиц оказался в этом списке вторым после маршала Жукова. Однако на обложку еженедельного приложения газеты был помещен Штирлиц с заголовком: "Президент-2000".

А уже в марте 2000 года, после недолгого периода в качестве "исполняющего обязанности", Путин был избран на этот пост.