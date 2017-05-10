Вот и пригодились: Германия расконсервирует припасенные "Леопарды"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Танки Leopard 2 мудут модернизированы до новейшего стандарта A7

Танковый парк вооруженных сил Германии в ближайшие годы увеличится на треть - министерство обороны страны приступило к выполнению программы расконсервации и модернизации более 100 танков Leopard 2.

Бундесвер начнет получать танки после модернизации с 2019 года. К 2023 году в составе немецких вооруженных сил будет 320 танков Leopard 2 последнего поколения.

Стоимость программы составляет 832,7 млн долларов. Всего планируется получить 104 новых и модернизированных машин.

Большинство из этих "Леопардов" принадлежали союзникам Германии по НАТО.

Многие танки были переданы на предприятие-изготовитель "Леопардов" Krauss-Maffei Wegmann после окончания холодной войны. Тогда в Европе считали, что с развалом Советского Союза опасность крупных танковых сражений на континенте окончательно ушла в прошлое.

Теперь времена изменились. "Геополитические изменения последжних лет подчеркивают важность бронетанковых сил для нашей обороноспособности", - цитирует сетевое издание DefenseNews комментарий департамента закупок министерства обороны Германии.

Взаимные подозрения

В последние годы НАТО и Россия упрекают друг друга во взаимном наращивании сил в Восточной Европе.

В 2014 году Россия воссоздала 1-ю Гвардейскую танковую армию, расформированную в 1998 году.

В России в 2015 году был впервые показан новейший танк Т-14, построенный на платформе "Армата". Танк, как заявляют его создатели, использует новейшие электронные системы, а также построен в принципиально новой компоновке - с необитаемой башней.

Media playback is unsupported on your device Американские военные в Польше: Москва против и надеется на Трампа

В настоящее время Т-14 проходит войсковые испытания, но на параде на Красной площади 9 мая "Арматы" прошли в составе колонны Таманской мотострелковой дивизии. Некоторые танки имели на борту изображения орденов, которыми награждена дивизия.

Сколько именно танков Т-14 будет закуплено российскими войсками, пока неизвестно. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью изданию Wall Street Journal год назад сказал, что танки уже находятся в серийном производстве.

По разным оценкам, в российской армии в настоящее время имеется около трех тысяч танков разных поколений. Еще около 10 тысяч находятся на хранении.

Как стало известно в январе, Германия увеличит расходы на оборону в 2017 году на 2 млрд евро, однако не сможет выполнить требование НАТО об увеличении трат на военные нужды до 2% ВВП страны. Как планируется, Германия потратит в этом году 37 млрд евро, что составляет только 1,2% ВВП.

Модернизация "Леопардов"

Контракт предусматривает поставку 32 шасси для производства новых танков Leopard 2, а также машин на их базе, таких как мостоукладчики.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Европа стала уделять больше внимания танкам после ухудшения отношений с Россией

Все танки будут модернизированы до стандарта A7, последнего, разработанного специалистами Krauss-Maffei Wegmann.

Этот стандарт предусматривает такие опции, как усиленная пассивная защита, вкючая противоминную и противокумулятивную, дополнительные электрогенераторы, комбинированный прибор ночного видения для механика-водителя (с обзором вперед и назад), улучшенные оптико-электронные приборы (дневные и ночные) наблюдения, лазерный дальномер улучшенной конструкции, цифровые системы управления огнем.

Будет также внесено множество других нововведений, таких как, например, устройство для связи с пехотой, кондиционеры для боевого отделения и отделения управления.

Наконец, модернизации подвергнется и подвеска. Так что танки вполне можно считать новыми.

Новые танки Европы

Параллельно с модернизацией существующего танкового парка Германия разрабатывает системы, которые в будущем, возможно, станут частью нового основного боевого танка.

На парижском военном салоне Eurosatory 2016 компания Rheinmetall Weapon and Munition представила новую гладкоствольную 130-миллиметровую танковую пушку, которую фирма разрабатывает на собственные средства, а также новые боеприпасы к ней.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Британия также модернизирует сови танки Challenger 2

Эксперты отмечают, что, скорее всего, пушка получит автомат заряжания и ее необходимо будет устанавливать в башню новой конструкции.

При этом ранее министерства обороны Германии и Франции объявили о решении разрабатывать совместно новый танк, который в перспективе придет на замену французскому Leclerc и немецкому Leopard 2.

Пока что это только декларация о намерениях, но специалисты считают, что у программы есть большие шансы быть рализованной уже в следующем десятилетии.

О разработке нового танка PT-16 в 2016 году заявила Польша.

Великобритания также проводит программу модернизации 227 танков Challenger 2, в которой участвуют BAE Systems и Rheinmetall Land Systeme GmbH. Она затронет важные элементы, в том числе тепловизор, основной прицел командира, систему управления огнем и бортовую электронику.

Все эти планы появились после того, как Россия аннексировала Крым.

Вернутся ли в Европу танковые войны?

Планы по разработке новых танков в Европе пока реализовала только Россия - обновление парка танковых войск стран НАТО пока что идет только за счет модернизации.

Как расказал Русской службе Би-би-си украинский военный эксперт, специалист по танкам Андрей Тарасенко, западные танки, в большинстве разработанные в 1970-х годах, имеют больший ресурс модернизации, чем российские. Они имеют больший объем, более выносливое шасси.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На параде в Москве в 2017 году Т-14, которые проходят испытания, были представлены как танки из состава Таманской дивизии

"Им нет необходимости строить танк нового поколения, потому что в рамках "Абрамса" и "Леопарда" можно достичь параметров новой "Арматы", - сказал Тарасенко.

Российский специалист в области танков Виктор Мураховский отмечает, что все инвестиции в тяжелую бронетехнику не означают того, что танки вновь станут основной ударной силой и в Европе опять будут противостоять друг другу огромные танковые армии - это инвестиции скорее в качество, а не в количество.

"Никакого возврата к танковым армиям в Европе нет. Да и у нас воссозданная 1-я гвардейская танковая армия - танковая только по названию. Если ее сравнить с той танковой армией, которая была в группе советских войск в Германии - разница велика", - сказал он.

"Если посмотреть на количество танков в России в соединениях постоянной готовности, то оно по сравнению с Советским Союзом и даже с российской армией начала 2000-х годов сократилось в разы. Сейчас там около три тысячи единиц, в Советском Союзе было около 60 тысяч", - добавил Мураховский.

В любом случае, силы НАТО в Европе обладают большим количеством танков, чем российская армия, и нужды наращивать их численность нет, резюмировал эксперт.