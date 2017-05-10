Премьерская чета: супруги Мэй о туфлях и любви с первого взгляда

Image caption "Я подумал: какая милая девушка. Это была любовь с первого взгляда", - вспоминает Филипп о своем первом впечатлении от их встречи

Любой политик всегда ищет способы достучаться до как можно большего числа избирателей.

Телевизионное шоу с большой аудиторией - один из самых верных способов обратиться к массам. Поэтому Тереза Мэй и решила прийти вместе со своим мужем Филиппом в студию популярной программы Би-би-си One Show, выходящей в эфир в прайм-тайм.

Сидя на мягком диване перед ведущим, премьер-министр выглядела несколько испуганной, но ей не стоило волноваться.

Мистер Мэй был очень осторожен и всячески старался не допустить какого-нибудь промаха - подобная осмотрительность всегда присуща и его супруге.

Большую часть интервью он сидел, повернувшись к ней, энергично кивал и частыми "м-ммм" выражал полное согласие со своей второй половиной.

По его словам, дома происходит то же самое.

На вопрос о том, сложно ли с ней договариваться, он ответил, что в любом браке всегда что-то приобретаешь и чем-то жертвуешь.

"Я могу сам решить, когда именно мне выносить мусор. Но о том, что это буду делать не я, речь не идет", - рассказал Филипп Мэй.

"Видите ли, есть работа для мальчиков и работа для девочек", - поспешила прояснить ситуацию его супруга.

"Мусор - это точно мое. Я делаю традиционно мужскую работу, и довольно большую", - добавил мистер Мэй.

Разочарованная свекровь

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2017 году Тереза Мэй снялась для американского журнала Vogue. Первая женщина-премьер Британии Маргарет Тэтчер четыре раза фотографировалась для британской версии журнала

Но вот традиционно мужская работа премьер-министра в их семье досталась не ему.

По словам Филиппа Мэя, его жена впервые проявила интерес к посту премьера, когда еще работала в теневом кабинете, в который вошла в 1999 году.

И хотя в годы юности ему довелось выступать на съезде Консервативной партии, Тереза первой начала политическую карьеру, а он ушел в финансовую сферу.

Мистер Мэй вспомнил об одном сложном эпизоде, который довелось пережить их бездетной паре.

Много лет назад Тереза боролась за победу в своем избирательном округе, а газеты написали, что вряд ли ее изберут депутатом, потому что она совсем недавно родила ребенка.

Тереза вспоминает, что ее свекровь позвонила тогда в надежде, что сообщения в прессе подтвердятся.

"Она была так разочарована", - призналась Тереза.

В ходе шоу паре были также заданы вопросы о походах, в которые они любят ходить в свободное время; о детстве Терезы, проведенном в доме англиканского священника - ее отца, а также о том, как они познакомились.

Их познакомила в студенческом дискуссионном клубе Оксфордского университета их общая подруга Беназир Бхутто, впоследствии ставшая президентом Пакистана.

"Я подумал: какая милая девушка. Это была любовь с первого взгляда", - вспоминает Филипп о своем первом впечатлении от встречи.

"Со мной произошло то же самое", - призналась Тереза.

"Я люблю галстуки"

Image caption Обувь, порой весьма экстравагантная - слабость премьер-министра Британии Терезы Мэй

И хотя особых откровений о том, что касается частной жизни пары, в ходе интервью не прозучало, все же Тереза Мэй явно испытывала облегчение всякий раз, когда разговор поворачивал в сторону политики.

На вопрос, каково быть мужем премьер-министра, он ответил, что это огромная привилегия, и добавил: "Мужчину, которому важно, чтобы чай подавали ровно в шесть каждый вечер, ждало бы разочарование".

При этом Филипп галантно подчеркнул, что его жена очень хорошо готовит.

И конечно, ведущий не мог обойти тему любви Терезы Мэй к моде и особенно к обуви. Камера при этом крупным планом показала ее черные мокасины с камнями, обрамляющими каблуки.

Она подтвердила, что действительно очень любит покупать туфли, однако, по ее словам, у этой ее страсти есть и серьезная сторона. Мэй рассказала, как однажды столкнулась с молодой женщиной в лифте палаты общин.

Дамы обменялись комплиментами в отношении обуви друг друга, после чего молодая особа призналась, что интерес к политике у нее проснулся именно благодаря любви Терезы Мэй к моде.

Но мода предназначена не только для женщин, в связи с чем ведущий спросил у Филиппа, к какой детали туалета неравнодушен он.

"Я, пожалуй, люблю галстуки", - ответил супруг премьера, но выглядел при этом немного затравленно.

Программа One Show пригласила на один из последующих эфиров и лидера лейбористов Джереми Корбина, но он пока не сказал, придет ли один или вместе с женой.