Зачем США вооружают сирийских курдов?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на отсутствие продвинутой военной техники, курдские бойцы - наиболее боеспособная сила, противостоящая "Исламскому государству" в Сирии.

Президент США Дональд Трамп одобрил поставки оружия курдским бойцам, сражающимся с группировкой "Исламское государство" в Сирии.

Курдские группировки, входящие в альянс "Демократические силы Сирии", получат оружие и боеприпасы, чтобы выбить боевиков ИГ из их столицы Ракки, которую они удерживают более двух с половиной лет ("Исламское государство" запрещено в РФ).

Источник в Пентагоне рассказал Би-би-си, что США собираются поставлять курдам боеприпасы, стрелковое оружие, пулеметы, а также строительную технику, в том числе бульдозеры и бронетехнику.

Разумеется, вооружение курдов не могло не вызвать беспокойства в Анкаре, где всех курдских повстанцев считают террористами. Турция не согласна с тем, что ее союзник по НАТО поддерживает террористическое вооруженное формирование, отметил заместитель премьер-министра страны Нуреттин Джаникли.

Отношения США и Турции сейчас не в лучшей форме, а действия американского президента вряд ли их заметно улучшат. Дональд Трамп же, похоже, считает разгром "Исламского государства" первостепенной задачей и готов ради этого идти на экстраординарные меры.

Насколько разумно накачивать оружием и без того до зубов вооруженный и очень взрывоопасный регион и как не испортить отношения с главным партнером в НАТО на Ближнем Востоке? Обозреватель Би-би-си Михаил Смотряев беседует с востоковедом Еленой Супониной и политологом Александром Сотниченко.

Елена Супонина: Турция неоднократно выражала недовольство развивающимся сотрудничеством американцев с сирийскими курдами. Другое дело, что, как только отношения Вашингтона с курдами переходят на новый уровень, мы тут же наблюдаем новый накал критических замечаний со стороны Анкары. Ранее Турция надеялась, что ее недовольство все-таки остановит американцев, но очевидно, что с Дональдом Трампом такой номер не проходит: уж если он что-то решил, то будет это выполнять.

Нет никаких сомнений, что он для себя решил, что курды были и должны оставаться одной из основных сил в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, и это та сила, которая должна помочь американцам освободить Ракку от террористов из ИГИЛ.

Александр Сотниченко: Для турок это действительно очень большая проблема. Американцы вполне могли бы справиться с "Исламским государством" и какими-нибудь другими методами, но для США поддержка сирийских курдов объективно является наиболее удобным способом не только победить ИГ, но и достичь своих целей в Сирии.

Во-первых, курды показали свою относительную боеспособность по сравнению с другими отрядами. У Соединенных Штатов было два проекта в Сирии, еще при президенте Обаме: ЦРУ поддерживало так называемую умеренную оппозицию, было создано два управляющих центра - в Турции и Иордании, при помощи которых финансировались и вооружались отряды, воевавшие против режима Асада. Но этот проект был очень сильно раскритикован как Дональдом Трампом, так и Пентагоном, в первую очередь потому, что часто американцы вооружали эти отряды, а они потом едва ли не в полном составе уходили в ИГ или другие явно террористические организации.

Собственный проект Пентагона всегда был прокурдский. Почему? Курды на поверку оказываются очень светскими людьми, исламистов среди них практически нет. Они неплохо воюют, лучше, чем эта "Свободная сирийская армия", которая разбегается при первой же опасности, а с "Исламским государством" старается вообще в бои не вступать, поскольку те для них - хорошие, правильные мусульмане.

И если курдам удастся победить ИГ, то реализуется мечта Соединенных Штатов по расколу Сирии на зоны влияния. Единая Сирия в таком виде, к которому она идет, США не нужна ни в коем случае, поэтому Соединенные Штаты, и в первую очередь, Дональд Трамп, сделали совершенно четкий выбор в пользу развала этого государства.

Би-би-си: Можно ли ожидать изменений внутри самого курдского движения? Вот получат сирийские курды оружие - причем мы пока даже не знаем точно, какое именно, но, видимо, все же не танки. Что в этой связи подумают курды в Ираке, на востоке Турции? Баланс внутри курдского движения как-то изменится?

Е.С.: Сами курды сейчас комментируют происходящее в том ключе, что они получат от американцев не только легкое стрелковое оружие, но и тяжелое вооружение. Насколько это правда - вопрос открытый, но это наверняка предмет торга между американцами и турками. Здесь же важен еще один момент: Дональд Трамп, как человек с большим опытом в бизнесе, традиционно ужесточает свои позиции перед переговорами.

Заявления о сотрудничестве с курдами можно рассматривать не только в контексте борьбы с терроризмом, но и в свете предстоящего визита в Вашингтон президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана, намеченного на 16-17 мая. Трамп рассчитывает говорить с турецким гостем с жестких позиций, не исключено, что будет возможен некий торг, курды этого традиционно боятся, они уже не раз становились разменной монетой в игре больших государств. Ведь еще в начале XX века, когда шло разграничение территории на Ближнем Востоке и устанавливались границы, им обещали по различным международным соглашениям полностью независимое курдское государство. Тогда курдов обманули, сейчас они тоже американцам не доверяют полностью.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Турецкие власти возлагают на Рабочую партию Курдистана ответственность за ряд терактов, последовавших за коллапсом перемирия между ПКК и официальной Анкарой в 2015 году.

А.С.: Это, конечно, не только и не просто оружие. Следует отметить, что курды в Сирии - это такие же курды, как и в Турции. Действительно, нынешние политические организации севера Сирии очень близки, если не являются стопроцентными филиалами, Рабочей партии Курдистана. Во главе этих организаций очень часто стоят выходцы из Турции или из гор Кандиль, где как раз и находится штаб-квартира ПКК. Связи между сирийскими и турецкими курдами очень сильны, и Анкара неоднократно говорила о транзите оружия из сирийского Курдистана в турецкий.

Все это, разумеется, не может не беспокоить турецкую сторону, но есть ли какая-то перспектива у курдов? Курды в Сирии являются меньшинством, их там до кризиса было чуть более двух миллионов человек. Сейчас - значительно меньше, очень многие уехали за границу, стали беженцами. Держать в руках огромную территорию, большинство населения которой - арабы, курдам очень и очень сложно, я даже скажу, невозможно без помощи Соединенных Штатов.

А США настаивают на том, чтобы именно курдские отряды захватили не только Ракку, но и пошли дальше по течению Евфрата до иракской границы и захватили город и провинцию Дейр-эз-Зор. Все это ставит перед курдами практически невыполнимые задачи, которые могут, во-первых, очень серьезно их отвлечь от реализации мечты о курдском государстве: какое же это курдское государство, если большинство населения - арабы? Во-вторых, это значительно распылит их силы в столкновениях с арабскими племенами, многие из которых, особенно из провинции Дейр-эз-Зор, и вовсе поддерживают "Исламское государство".

Так что это накачивание региона оружием ведет к дальнейшему затягиванию войны, и курды становятся просто одним из инструментов США, и после взятия Ракки им будет совсем не до реализации своих политических планов.

Би-би-си: Перспективы создания курдского государства мы не раз обсуждали, и при нынешнем раскладе получается, что они, мягко скажем, невелики. Разумеется, борьба с "Исламским государством" сейчас занимает всех, и в краткосрочной перспективе это очень важно. Но в какой-то момент с ним всяко будет покончено, а получить на этих территориях хорошо вооруженные курдские формирования, которые ни на секунду не расстаются с идеей о независимости - это, наверно, не очень разумно? Нужны ли Ближнему Востоку такие потрясения?

А.С.: Смотрите, вся политика президента Трампа строится на очень резких шагах, при помощи которых он, вероятно, проверяет глубину отношений. Вспомним бомбардировку сирийской базы Шайрат: Трамп шел на серьезный риск, говорили даже о возможном начале мировой войны в случае, если бы Россия ответила ударом по американским кораблям, с которых велся обстрел. Вспомним ситуацию с Северной Кореей: когда США пошли на максимальное за много-много лет обострение.

Судя по всему, американцы приняли новую, абсолютно реалистичную политику, при помощи которой они показывают всему миру, как своим противникам в виде Ирана, Сирии, Северной Кореи и России, так и союзникам, таким как Турция, что единственной сверхдержавой в мире являются именно они, спорить с ними нельзя и они делали и будут делать то, что в их интересах.

Разумеется, ни о какой конфронтации с Турцией не идет и речи. Американцы твердо уверены, что из НАТО Турция не уйдет, и в этом они вполне логичны: разве у нее есть альтернатива НАТО? Говорят о том, что якобы Россия сейчас бросила вызов Соединенным Штатам, но у России нет организации, которая хотя бы близко подходила бы под альтернативу Северо-Атлантическому альянсу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отношения России и Турции налаживаются, но говорить о военном альянсе пока не приходится.

Плюс ко всему, Россия тоже сейчас довольно плотно повязана с курдами, и сейчас в Турции Россию подвергают достаточно жесткой критике. Если США плотно сотрудничают с курдами к востоку от турецкого анклава в районе Эль-Баб, то российские войска плотно сотрудничают с такими же курдами, тоже очень близкими к Рабочей партии Курдистана, только в кантоне Африн. Поэтому сейчас, даже если в Турции возникнет вопрос о поиске альтернативы, то это будет явно не Россия, поскольку в глазах турецких экспертов Москва занимает такую же дружественную позицию в отношении курдов, что и Вашингтон.

Е.С.: Своим вопросом вы озвучили точку зрения Турции. Анкара так и говорит: борьба с терроризмом - дело важное, но есть и стратегические задачи, более того, в борьбе с терроризмом можно найти и других союзников. Ту же Турцию, например, арабские суннитские племена и так далее.

В этих высказываниях есть определенная логика, другое дело, что этот оптимизм я не разделю, я в этом вопросе пессимист и полагаю, что борьба с терроризмом на Ближнем Востоке - это такая долгоиграющая пластинка, дело даже не ближайших нескольких лет, а как минимум ближайшего десятилетия. Поэтому курды здесь - очень серьезная сила, неплохо зарекомендовавшая себя в борьбе с терроризмом.

Но с другой стороны, Турция - член НАТО, важный партнер США, и жертвовать отношениями с Турцией Дональд Трамп уж точно не будет, даже при всей его экстравагантности. Поэтому он найдет какую-то компромиссную, срединную линию, если это позволят обстоятельства.

И курды не сильно ошибаются в своих опасениях, когда полагают, что чем-то из своих связей с курдами в угоду Анкаре Трамп все-таки пожертвует, а вот насколько далеко зайдут эти уступки и что потребуется взамен - до конца переговоров в Вашингтоне мы этого не узнаем.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В массированных наземных операциях против ИГ турецкие войска не задействованы, но позиции курдских ополченцев в Сирии бомбят довольно регулярно.

Би-би-си: В рамках этих уступок существует ли отличная от нуля вероятность участия турецких войск в наземной операции против ИГ? Мы не раз говорили о том, что без такой операции с "Исламским государством" не справиться. Грубо говоря, может ли Эрдоган предложить Трампу: заканчивайте поддерживать курдов, скажите об этом вслух, чтобы они не лелеяли несбыточных надежд, а мы за это возьмем пару дивизий и зачистим от ИГ всю территорию от турецкой границы до Басры? Все-таки турецкая армия - вторая по численности в НАТО, вдобавок, одна из немногих по-настоящему боеспособных в этом регионе…

Е.С.: Речь сейчас больше о Сирии, чем об Ираке. Американские военные присутствуют и там и там, хорошо знают обстановку на земле и прекрасно понимают, кто на что способен. Если бы американцы были полностью уверены в способностях турецкой армии или турецких сил специального назначения взять Ракку в Сирии, наверно, они бы так активно не муссировали важность своего сотрудничества с курдами.